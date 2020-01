Ševc bombou vystřelil Boleslavi bod navíc: Doma se mi už smáli... | iSport.cz

Hala se už pomalu chystala na nájezdy. Patnáct sekund do konce, deset, dev... Bum, jde se domů. Martin Ševc prodloužení ukončil. Mladá Boleslav urvala vyrovnaný zápas v Pardubicích pro sebe, vyhrála 3:2. „Teď to takové bude, všechny týmy hrají o hodně, o šestku, o desítku, o sestup. Budou to vyrovnané zápasy, kde tolik gólů nenapadá,“ říká kapitán Mladé Boleslavi.