Irgl mohl Vítkovice potopit. Jsem sám a vymýšlím, štvalo matadora | iSport.cz

„Potřebuju daleko víc střílet,“ říkal sebekriticky po duelu Zbyněk Irgl. „Ta závěrečná akce mezi kruhy... Jsem tam sám a něco vymýšlím! To je hrubka, z toho musím zakončit. To mě mrzí, musím se tlačit víc do koncovky.“

Berete bod s Vítkovicemi po divokém průběhu, nebo je pro vás málo?

„Z průběhu zápasu je možná bod dobrý, ale my zápas začali špatně a to nás stálo celý výsledek. Teď mě to strašně mrzí. Takový špíl. Kdybychom hráli naplno jako třetí třetinu, máme bodů víc. Na druhou stranu, prohrávali jsme o tři góly, z toho pohledu bod dobrý.“

Proč vám první dvě třetiny nevyšly?

„Tak to někdy je, připravujete se stejně. Nevím, hráli jsme strašně ustrašeně, odpalovali jsme puky. Minule se Spartou jsme chtěli hrát, byli jsme na puku. Teď ne.“

Prohrávali jste 0:3 a 1:4, věřili jste ještě v obrat?

„Já ano. Já věřil. Říkal jsem dejme gól do konce třetiny a pak to uděláme. Věřil jsem, že to zlomíme.“

Na 4:4 jste vyrovnávali v 55. minutě soupeř se ještě odkázal na video. Věděl jste, že gól bude platit?

„Jo, já to viděl. Někdo říkal, že Vildu (Buriana) natlačili na brankoviště, ale viděl jsem, že puk přepadl přes gólmana a byl asi deset čísel za brankovou čárou.“

Co se změnilo, že jste se dokázali vyhrabat z tříbrankové ztráty?

„Přestali jsme se bát a začali hrát hokej, to byl největší rozdíl.“

Olomouc - Vítkovice: Vítězný nájezd proměnil Roman, 4:5