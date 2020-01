Posila pro Boleslav? Přijít by měl Kašpar, Hykův návrat zřejmě padl | iSport.cz

Přestupová uzávěrka se blíží, kluby Tipsport extraligy se ještě na poslední chvíli snaží urvat nějaké posily. Na boje v play off zbrojí i Mladá Boleslav, podle informací iSport.cz by měla oznámit příchod Lukáše Kašpara. Zkušený útočník naposledy působil v mateřském Litvínově, kde kvůli neuspokojivým výkonům minulý týden skončil. Vytoužený návrat reprezentanta Tomáše Hyky z KHL pak pravděpodobně padl.

Mladá Boleslav prožívá nejlepší ročník ve své extraligové historii. Od začátku se drží mezi elitní šestkou, aktuálně je na čtvrtém místě. Ačkoliv klub před sezonou ani během ní nevyhlásil žádný konkrétní cíl, sportovní vedení v čele s Radimem Vrbatou bude chtít v play off uspět.

Bruslaře během ledna opustili tahouni poslední doby Lukáš Žejdl (Mountfield HK) a Michal Vondrka (Pardubice). Náhrada by měla být oznámena v nejbližších hodinách, po konci v Litvínově má přijít 34letý útočník Lukáš Kašpar.

Mistr světa z roku 2010 se svým mateřským klubem rozvázal minulý týden smlouvu. V 34 zápasech si připsal 17 bodů (8+9), ale také hrozivou bilanci účasti na ledě -18. Podle informací iSport.cz měl jednat o angažmá ve Vítkovicích, nakonec by se však měl dohodnout právě s Mladou Boleslaví.

Ještě větší posilu do útoku však Mladá Boleslav podle všeho nezíská. Ačkoliv se o možném příchodu Tomáše Hyky z ruského Čeljabinsku šuškalo od podzimu, návrat do rodného města se s největší pravděpodobností neuskuteční.

Pokud se příchod Kašpara potvrdí, měli by Bruslaři na soupisce 15 stálých útočníků. Po reprezentační přestávce by se měl do zápasového vytížení vrátit i David Cienciala, který v posledních měsících laboroval se zraněným kotníkem. Od minulého pondělí už by měl být v plném tréninku.

Další změny by se už ve městě automobilů stát neměly.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 40 25 4 1 10 145:97 84 2. Plzeň 40 22 2 6 10 135:109 76 3. Sparta 42 17 11 1 13 139:119 74 4. M. Boleslav 41 18 6 5 12 121:98 71 5. Třinec 40 20 3 4 13 122:101 70 6. Brno 41 18 4 5 14 120:120 67 7. K. Vary 41 15 7 4 15 136:118 63 8. Mountfield 40 16 4 4 16 101:97 60 9. Zlín 41 16 3 4 18 127:119 58 10. Olomouc 42 13 5 6 18 96:114 55 11. Kladno 41 13 3 5 20 102:133 50 12. Vítkovice 41 9 7 4 21 101:146 45 13. Litvínov 40 11 2 6 21 111:139 43 14. Pardubice 42 9 3 9 21 93:139 42 Generali Play-off

