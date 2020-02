Mazanec po výhře: Hrálo se mi dobře, i když na mě řvou. Luky umí nájezdy líp | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:03. Pour, 48:51. V. Němec Hosté: 31:49. Lev, 38:07. F. Pavlík, . Smoleňák Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jánošík, Jiříček, Jank, L. Kaňák, Pulpán (A) – P. Zdráhal, Kracík, Gulaš (C) – V. Němec, Mertl (A), Rob – Kantner, Kodýtek, Pour – Heřman, Kolda, Vracovský. Hosté: Mazanec (s.n. Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík, Čáp, Gaspar – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Dragoun, Koukal, Žejdl – Morong, Poppel. Rozhodčí Micka, Pešina – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6089 diváků

V úvodní části byli domácí jednoznačně lepší, vypadalo to, že jste ztralí na pořádný příděl. Čím to bylo?

„První třetinu jsme nechali nohy v autobuse. Nějak jsme ji přestáli, bve druhé už jsme se trochu našli a už to z naší strany určitě vypadalo líp.“

Co bylo stěžejní pro konečný výsledek?

„Hráli jsme urputně, měli pohyb. Bylo hrozně vyloučených, odvedli jsme dobrou práci v oslabení, na druhou stranu jsme v přesilovkách dali taky nějakého góla. Byl to z´takový zápas o chybě, kdo ji udělá.“

Plzeň - Mountfield HK: Hosté byli v nájezdech úspěšnější, rozhodující gól si zapsal kapitán Smoleňák, 2:3

Na samostatné nájezdy šel váš parťák Štěpán Lukeš. Co k tomu vedlo?

„Z tréninku vímě, že Lukymu jdou nájezdy daleko líp, hlavně v Plzni mě znají jak své boty. Hlavně trenér gólmanů Ruda Pejchar, řekl by klukům, co na mi mají provést. Takže bylo rozumější, aby šel do brány Luky, protože měl čistou hlavu. A věřili jsme, že to zvládne.“

O první zápas Hradce na plzeňském ledě jste přišel kvůli nemoci. Byl pro vás tenhle pořád nějak speciální?

„Bylo hezké se vrátit, mám spoustu vzpomínek. A plzeňští diváci, ať jsou jací jsou, umějí vytvořit atmosféru. Hrálo se mi tady dobře, i když řvou proti mně. Vůbec mi to nevadí, hlavně, že je hukot.“

Body se z Plzně vozily těžko, jste teprve pátý tým, který tu v této sezoně vyhrál…

„Hezký, no. Nevím, jestli jsme byli trpělivější, vyhráli jsme na nájezdy, nějak jsme to ukopali. Hráli jsme dobře, obětavě a teď můžeme slavit vítězství.“

Plzeň - Mountfield HK: Lev mohl rozhodnout o výhře Hradce, z trestného střílení orazítkoval břevno

Plzeň - Mountfield HK: Frodl zachránil indiány, pokryl forhendovou kličku Cingela