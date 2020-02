Zrod střelce Růžičky. Slzy kvůli Spartě, za mořem byl horší než obránce | iSport.cz

Martin Růžička + šance = gól. Třinecký snajpr se prostřílel do Klubu střelců deníku Sport, v elitní soutěži a v reprezentaci nasázel dohromady 250 branek. Nic překvapivého. Nicméně zažitá rovnice neplatila vždycky. V dorostu Růžičku vyhodili ze Sparty jako neperspektivního, v zámořské juniorce měl méně bodů než obránce Michal Gulaši a do Třince přicházel ze Znojma jako bránící křídlo. Že se dostane do Klubu střelců? To by ho v těžkých začátcích nenapadlo ani ve snu.

Rychlá změna pohybu, vyčíhnout ideální prostor a z první napálit granát. Tak si čtyřiatřicetiletý Martin Růžička připsal ve 43. kole extraligy v Litvínově první dva góly sezony po těžkém zranění z léta (přetržená achilovka). A přesně takto nasbíral drtivou většinu ligových a reprezentačních branek. Je jich 250, Růžička je 69. členem Klubu střelců deníku Sport.

„Mám obrovskou radost, že jsem v tak skvělé společnosti,“ neskrýval nadšení. „Mohu jen poděkovat spoluhráčům, které jsem v kariéře potkal a kteří mi k dosažení takového cíle pomohli. Hokeji jsem hodně obětoval a jsem rád, že se mi to tímto způsobem vrací zpátky.“

Litvínov - Třinec: Růžička druhým gólem v zápase dosáhl 250. branky v extralize, 2:3

Pravda je, že o Klubu kanonýrů se Růžička dlouho ani neodvažoval snít. V rodném Berouně sice v žákovských kategoriích sbíral hromady bodů, ale že by byl střelec? „Bodů jsem míval dost, ale nedominoval jsem,“ vzpomíná na své začátky. „Máma mi schovávala zápisky, co jsem si v té době ze zápasů dělal, a v Berouně to bylo fakt dobré. S Karlem Hromasem se nám dařilo, i proto si mě všimla Sparta. Ani tam to nebylo tak špatné, ale v dorostu přišla stopka.“

V patnácti letech Růžička kousal první velké zklamání. Ve Spartě pro něho nebylo místo, musel si hledat nové angažmá. „Byl to pro mě obrovský šok,“ nezastírá. „Od mládí se něčemu věnuješ, děláš to poctivě, máš podporu celé rodiny a pak jsi najednou bez angažmá. Jako mladý nemáš žádné jméno, takřka nic za sebou. Rodičům jsem brečel do telefonu.“

I Gulaši měl víc bodů...

V kritické chvíli Růžičku podržel bývalý reprezentační brankář Jaromír Šindel. Trénoval juniorku Kladna, vzal si ho k sobě. „Věděl jsem, že to byl odmalička strašně pracovitý kluk,“ líčil Šindel. „Úžasný do party, pracant, který hokej doslova žere. Vždycky dělal obráncům soupeře problémy, potenciál v něm byl, jen musel trochu zesílit, nabrat zkušenosti a klid. Věděl jsem, že když bude mít klid a podporu, střelecky se prosadí všude.“

Růžička pomohl Kladnu k juniorskému titulu v roce 2003 a trenér Šindel ho dostal i zpátky do Sparty. Když ji v sezoně 2005/06 trénoval, znovu si na něj vzpomněl. Přestože za sebou měl dvě těžké a bodově nevýrazné sezony v zámořské WHL. „I obránce Michal Gulaši, můj spoluhráč v Lethbridge, měl víc bodů než já,“ připomněl Růžička. I tak po něm Šindel znovu sáhnul.

Ve Spartě si poprvé zahrál extraligu a hned v premiérové sezoně slavil titul. To už ovšem pod vedením Františka Výborného, který v průběhu sezony Šindela vystřídal. „Hrával ve čtvrté řadě s Dragounem a Langhammerem, z těch tří kluků měl talentu určitě nejmíň, ale dotáhl to nejdál,“ vybavil si Výborný. „Byl ohromně pracovitý, přidával si. Na střelbě, na kličce na malém prostoru, na individuálních dovednostech. Ale že bych v něm tehdy viděl střelce? To vůbec.“

Statistiky tomu odpovídaly. Ve Spartě odehrál Růžička včetně play off 38 zápasů, připsal si dva body (0+2). Moc gólů nedával ani po přestupu do Znojma, které mu opět doporučil Jaromír Šindel.

Za tři sezony se tam Růžička trefil třicetkrát, ale vedle zkušeného Jiřího Dopity bral obrovskou školu. „Ve Znojmě dostal prostor, učil se vedle Dopity, parádní škola,“ přitakal Šindel. „Když pak odešel do ofenzivního týmu Třince, jeho schopnosti se jen umocnily. Naplno prodraly na povrch. Martin konečně získal potřebnou jistotu a všechny přesvědčil, že může být lídrem týmu.“

Vyklubal se střelec

Paradoxní je, že ani Oceláři v Růžičkovi primárně neviděli střelce a mašinu na body. V sezoně 2008/09 tam přišel jako bránící křídlo. „Líbil se nám bruslařsky, měl slušnou techniku, ale do týmu jsme ho brali s tím, že bude bránit,“ přiznal tehdejší trenér Břetislav Kopřiva. „A páni, z něj se vyklubal střelec!“

Výrazný podíl na tom měl zkušený útočník Ladislav Kohn. Díky brilantní spolupráci se Růžička prakticky ze dne na den vyšvihnul mezi nejproduktivnější hráče extraligy, dostal pozvánku do reprezentace. Na mistrovství světa měl premiéru v roce 2010. A byl z toho titul.

„Musel jsem se občas štípnout, jestli se mi to všechno nezdá,“ usmíval se Růžička po letech. „Že jsem se v Třinci hned na začátku takhle rozjel, byla hlavně velká zásluha Ládi Kohna. Nebýt jeho, bůh ví kde a jak bych teďka hrál. Sedli jsme si a začalo se mi dařit.“

Dál už ten příběh znáte. V organizaci Ocelářů vyrostl v obávaného snajpra. Pomohl ke dvěma mistrovským titulům (2011 a 2019), překonal několik extraligových rekordů. A v neděli se dočkal i prestižní vstupenky do Klubu střelců deníku Sport. „Každý kopanec v kariéře mě nabudil, dal mi novou a větší motivaci. Chuť něco dokázat,“ vysvětloval Růžička. „Ochutnáš pád, to je nepříjemný. Ale vždycky mě pak hnala touha se dostat zpátky. A když se to podaří, tak tě to hřeje o to víc.“

Litvínov - Třinec: Další gól v síti Vervy, tentokrát se prosadil Růžička,1:2

250 gólů Martina Růžičky Základní část 201 Play-off 41 Reprezentace 8 První trefy 1. gól v extralize 29. září 2006 (9. kolo: Znojmo-Slavia 5:2, první gól zápasu) 1. gól v play off 12. března 2007 (5. čtvrtfinále: Pardubice-Znojmo 0:2, první gól zápasu) 1. gól v reprezentaci 16. dubna 2010 (příprava Česko-Slovensko 6:2 v Prostějově, 3. gól zápasu) Rekordy Nejlepší střelec základní části 40 gólů (2012/13 – rekord české extraligy) Nejlepší střelec play off 17 gólů (2010/11 – rekord české extraligy) Góly v přesilovkách play off 27 gólů – rekord české extraligy Základní část Vítězné góly 36 Vítězné góly v prodloužení 5 Vítězné góly v nájezdech 2 Nejrychlejší gól 0:16 (Znojmo-Liberec 2:3 – 32. kolo 2006/07) Hattrick 8x Nejrychlejší hattrick 15:27 (Třinec-Kometa 10:2 – 50. kolo 2013/14) Play off Vítězné góly 12 Vítězné góly v prodloužení 1 Vítězné góly v nájezdech 1 Nejrychlejší gól 0:32 (Zlín-Třinec – 4. semifinále 2013/14) Hattrictk 1x Čtyři góly 1x (Třinec-Slavia 6:1 – 5. semifinále 2010/11) Nejrychlejší hattrick 21:49 (Třinec-Slavia 6:1 – 5. semifinále 2010/11) Reprezentace Hattrick v reprezentaci 1x (14. prosince 2017: Česko-Finsko 3:2p, Channel One Cup v Praze)