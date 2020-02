Po lize hned na švédskou misi. Být v zápřahu mi vyhovuje, říká Rousek | iSport.cz

V úterý stihl odehrát důležitý extraligový zápas, hned poté už musel přepnout do reprezentačního módu. Sparťanský útočník Lukáš Rousek byl jako náhradník dodatečně nominován trenérem Milošem Říhou na Švédské hokejové hry a po vítězství 4:2 nad Vítkovicemi se společně s kapitánem Michalem Řepíkem a obráncem Janem Košťálkem připojují k národnímu týmu. Náročnější program během přestávky dvacetiletému tahounovi Sparty nevadí, naopak se těší. „Jsem mladý, nemůžu si stěžovat. Pro mě to je určitě jedině dobře,“ řekl Rousek po další výhře Pražanů pod vedením kouče Miloslava Hořavy.

Za další výhru ve druhém zápase pod novým trenérem můžete vděčit především výrazně zlepšenému hernímu výkonu, viďte?

„Chtěli jsme hrát stejně jako proti Brnu. Myslím, že se nám to povedlo. Do zápasu jsme vstoupili dobře. Bruslíme, napadáme a jezdíme. Lepší se nám i přesilovky, samozřejmě to nejde hned druhý zápas, ale lepšíme se. Doufám, že to bude jen tak dál pokračovat. Už to vypadá na hokej, který chceme předvádět.“

Myslíte, že je hlavním strůjcem progresu kouč Miloslav Hořava?

„Těžko říct, jestli to je jen výměnou trenéra… Prostě jsme se zvedli. Předtím ty výsledky nebyly takové, jaké jsme si představovali. Nyní nám to znovu vychází, ale po dvou zápasech opravdu nemohu říct, čím to je.“

Má od vás nový trenér trochu jiná očekávání než Uwe Krupp?

„Především chce více forčekingu a napadání ve třech hráčích. Snažíme se hrát mnohem víc aktivně. Hodně nám pomáhá Matúš (Sukeľ), který šel k nám do lajny. Od začátku maká. Snažíme si navzájem pomáhat. Hraje dopředu i dozadu skvěle, což je super.“

Jen několik hodin po zápase s Vítkovicemi odlétáte s národním týmem do Švédska. Těší vás dodatečná pozvánka, nebo jste si chtěl spíš odpočinout?

„Myslím, že jsme v pohodě. Mně to vyhovuje, když budu víc v zápřahu, častěji na ledě, hrát zápasy a ne jen trénovat. Pro mě to je určitě jen dobře. Jsem hlavně rád, že jsem opět dostal šanci. Každá další mě těší. Je to pro mě čest.“

Na švédskou misi vyrážíte s parťáky Michalem Řepíkem a Janem Košťálkem. Jste jistě rád, že nejede ze Sparty sám, viďte?

„Určitě. S kluky už jsme na všem domluvení. Sbalíme se a ráno spolu vyrážíme na letiště, kde se máme hlásit trenérům.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:21. Buchtele, 35:00. Buchtele, 37:14. Forman, 42:03. Forman Hosté: 30:35. Roberts Bukarts, 58:21. Mallet Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Jeřábek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Kropáček, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Baláž, O. Roman, Schleiss – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Šindel, Šír – Klouček, Ganger. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 5 684 diváků