Holíkův návrat? Tahoun Komety už zkouší bruslit, ale koleno pořád zlobí | iSport.cz

Tak kdy se vrátí? Pořád nikdo neví. Hokejista Petr Holík (27) odhodil berle a začal znovu trénovat. Dokonce to zkouší i na ledě. Hvězda Komety, která si na konci roku v zápase s Karlovými Vary poranila kotník a koleno, už chce strašně hrát, pomáhat týmu. V horizontu pár dnů to však nebude. „Na trénink s klukama to není, noha mě dál nepustí. Jen si tak sám pobrusluju,“ líčil dnes v poledne.

Po DRFG areně se v pondělí pohyboval bez výstroje. „Sám bych rád věděl, kdy budu hrát,“ pokrčil rameny Holík. „Chodím na fyzio, různé rehabilitace. Snažím se to posílit.“ Podvrtnutý kotník už je úplně v pořádku, potíže stále dělají vazy v koleně.

Nejdřív se zdálo, že jeho comeback tak dlouho trvat nebude. Následně ale došlo ke komplikacím. Teď už radši nikdo žádné soudy nevypouští...Ačkoliv přesnější prognóza chybí, do startu play off by se měl první centr Komety, jenž byl v době úrazu na druhém místě v kanadském bodování extraligy, určitě zdravit. „Chtěl bych i dřív,“ prohodil před kabinou, kam se trousili jeho zdraví spoluhráči.

Když ho po nevinném souboji s obráncem Dominikem Graňákem odváželi na nosítkách, viděl to černě. Konec sezony, blesklo mu hlavou. „Myslel jsem si, že jsem takzvaně v řiti. Mohl jsem být mimo hru třeba rok,“ přemítal. Stejně smýšleli i trenéři, hráčovo okolí. Podrobnější vyšetření ukázalo, že to tak vážné nebude. Přesto už je zlínský odchovanec sedmý týden na marodce. „Chodit můžu, bruslit taky. Mohl jsem dopadnout daleko hůř. Ale ještě to není ono,“ přiznává.

Slovenský bek Varů mu pak napsal omluvnou zprávu. Ovšem on Graňákovi nic nevyčítal. „Neměl se za co omlouvat. Já ani nevím, jak jsem spadl. Jestli jsem mu šlápl na hokejku anebo najel do rýhy. On nemohl nic dělat. Nešťastná náhoda,“ uznal.

Do té doby byl Holík něco jako železný muž. Naprosto výjimečně vynechal utkání, držel pohromadě. „Jednou mě ve Zlíně bolela záda, nehrál jsem dva zápasy a kvůli tomu jsem nejel na nároďák. Pak jsem se zranil před mistrovství světa v Paříži. Ale to byl konec sezony. Jinak jsem v extralize nic neměl,“ marně lovil v paměti další své lapálie se zdravím.

Holík by neměl být typem, který potřebuje hodně času, aby se vrátil do svého vysokého standardu. Hokej má v sobě, je přirozený talent. Kreativní myšlenku nezapomněl, kondici rychle dožene. „Doufám, že se nepotřebuju dlouho rozehrávat,“ pousmál se. „Nějaká očekávání samozřejmě budou, ale teď se soustředím na tu nohu, abych byl co nejrychleji zpátky. V hlavě jsem měl, že v repre pauze už budu trénovat naplno. Ale bohužel. Je těžké to pro mě snášet,“ povzdechl si před zítřejším pokračováním soutěže. „Musím zůstat pozitivní,“ doplnil vzápětí.

Sílu mu dodávají i fanoušci. „Cítím velkou podporu,“ přiznal. „Chodilo mi hodně zpráv. Lidé psali i na klub. Proto jsme udělali vyjádření, ve kterém jsem jim poděkoval. A ptají se i teď. Hodně lidí se zajímá,“ potěšilo ho.