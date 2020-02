Rob z Plzně dostal cenu za první ligu: Aspoň, že takhle. Jeho útok pak řádil | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:25. Kantner, 09:27. Jánošík, 58:36. Straka Hosté: 43:02. Vondráček Sestavy Domácí: Frodl (Tomáš Král) – Budík, Čerešňák, Jánošík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Pulpán (A) – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, Stříteský (A), Graňák, Weinhold, M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska (A) – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – V. Polák, Černoch, Kohout – Koblasa (C), Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hodek, Hradil – Bryška, Špringl Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5960 diváků

Jaké to je dostat cenu za předchozí sezonu ve 44. kole?

„Věděl jsem, že něco mám dostat, ale ne kdy. Aspoň, že takhle. Samozřejmě, minulá sezona byla dobrá, občas si na to vzpomenu, když sleduji Chance ligu. Ale už je to za mnou, teď jsem v Plzni a to je zase jiný level.“

Kde bude mít své místo?

„Zatím vždycky přestěhuju věci do města, kde zrovna hraju. Takže teď bude v Plzni.“

Bylo vidět, že vás ocenění povzbudilo…

„Dlouho jsme nehráli, takže to bylo i tím. My celkově máme velké problémy, že doma hrajeme dobře, ale venku je to bída. Musíme výkony srovnat. Člověka něco takového povzbudí a mám radost, že jsme vyhráli za tři body.“

Pomohl vám hodně vstup do utkání, kdy jste s Matyášem Kantnerem měli v každém střídání šance nebo dali gól?

„Určitě je lepší, když jsme od začátku na puku a máme hodně střel, než kdybychom ho jen honili. Člověk si víc věří a víc si dovolí. Naštěstí padl gól, škoda, že jsme ještě nějaký nepřidali. Bylo to drama až do konce.“

Váš útok byl hodně aktivní, mohlo jich být i víc…

„Poslední dobou moc góly nedáváme, venku vůbec. A když, tak z přesilovek. Myslím, že po dvou třetinách jsme měli vést větším rozdílem. Vary byly nebezpečné, měly brejky. Naštěstí jsme vyhráli, ale byly to nervy až do konce. Chce to příště klidnější koncovku a bude i klidnější zápas.“

Nicméně vypadalo to, že s Vojtěchem Němcem a Kantnerem si rozumíte. Sedli jste si?

„Já tady řeknu, že ano, a příště to bude zase jinak. (směje se) Máme zraněné hráče, sotva poskládáme dohromady čtyři lajny. Snad se nám marodi brzy vrátí. Němec je zkušenější hráč, před střídáním nám vždycky něco řekne, ať se nezbavujeme puku, ať hrajeme hokej. Je lepší hrát na puku, než se o něj pořád někde prát.“

Na sedmé místo máte náskok 15 bodů. Máte větší klid?

„Kolik chybí? Devět zápasů. Neříkali jsme si to nějak, ale tabulku sleduje každý z nás. Je důležité uhrát první šestku, abychom nemuseli do předkola. Jsou bohatší týmy, které mají papírově kvalitnější tým, ale my jsme ukázali, že i s ne tak širokým kádrem se můžeme pohybovat vepředu. Patnáct bodů už je celkem velký polštář, ale ještě zbývá devět zápasů. Kdybychom polovinu vyhráli, je to jasné. Ale dokud tam nebude ten křížek, že jsme v play off, tak nemůžeme prohlašovat, že už jsme tam.“

Porážky jste zastavili, takže teď ukázat, že umíte taky venku?

„Každý zápas chceme vyhrát. Největší problém venku je, že si tolik nevěříme na puku. Nevytvoříme si tolik šancí, máme problém vstřelit gól. Pak nás každá branka soupeře položí a je to špatné. Doufám, že v sobotu Mladé Boleslavi dobře začneme a ne, že budeme určovat tempo, ale třeba dáme první gól a pak druhý a budeme si to trošku hlídat. Venkovní zápasy musíme odehrát líp a nějaké body konečně přivézt. I v play off se pak musí venku vyhrát, když chcete uspět.“

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 36 68 43 2 36 181 2. Libor Hudáček 25 24 49 41 19 22 129 3. Michal Birner 14 34 48 34 9 8 112 4. Tomáš Rachůnek 21 24 45 44 2 10 103 5. Martin Zaťovič 26 18 44 42 4 22 97 6. Pavol Skalický 16 24 40 42 23 36 86 7. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 8. Roberts Bukarts 15 21 36 39 -6 40 121 9. Tomáš Mertl 15 21 36 39 -2 34 93 10. Jakub Flek 13 21 34 44 6 0 111 Zobrazit celou tabulku