SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 3:1. Indiáni zvládli derby a jsou druzí | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:25. Kantner, 09:27. Jánošík, 58:36. Straka Hosté: 43:02. Vondráček Sestavy Domácí: Frodl (Tomáš Král) – Budík, Čerešňák, Jánošík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Pulpán (A) – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, Stříteský (A), Graňák, Weinhold, M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska (A) – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – V. Polák, Černoch, Kohout – Koblasa (C), Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hodek, Hradil – Bryška, Špringl Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5960 diváků

Hosté vstoupili do utkání aktivněji, Plzeň ale hrozila z brejků. Po Kaňákově přihrávce netrefil odkrytou branku Kantner a za chvíli nevyšlo Indiánům ani přečíslení dva na jednoho. V osmé minutě už se po ideální Robově přihrávce zblízka trefil Kantner.

Ze samostatného úniku nedokázal vzápětí odpovědět Beránek, jenž neprostřelil gólmana Frodla, a chvíli nato agilní Polák z úhlu trefil jen levou tyč. Naopak v 10. minutě tečoval Kaňákovu střelu Jánošík mimo dosah brankáře Novotného a hosté prohrávali 0:2.

Poté převzali iniciativu domácí, Strakovu šanci zlikvidoval Novotný a před pauzou nevyužili přesilovou hru. Ve 22. minutě se gólman Energie zaskvěl na brankové čáře proti Kantnerovu bekhendovému zakončení a směrem dopředu se znovu osmělili i dobře bruslící hosté.

Početní výhodu nezužitkovali a před polovinou utkání při přečíslení tváří v tvář Frodlovi neuspěl Kohout. Na druhé straně z protiútoku v podobné pozici neskóroval osamocený Rob. Energie sahala po kontaktním gólu, individuální průnik však úspěšně nezakončil ani čerstvý reprezentant Flek.

Na začátku závěrečné třetiny domácí sice přečkali Kodýtkovo vyloučení, ale ve 44. minutě nechali příliš prostoru před brankou Vondráčkovi na gól na 1:2. Vzápětí mohl z mezikruží vyrovnat volný Polák, jemuž radost překazil Frodl. Svůj tým podržel i jeho protějšek Novotný, který během plzeňské přesilovky zastavil Gulašovu ránu a při krátkém oslabení tři na pět i Kantnerův volej.

Poslední příležitost na zvrat hosté promarnili v 56. minutě. Kodýtkův faul přes četnou střelbu nepotrestali a naopak při hře Energie bez brankáře upravil Straka na konečných 3:1.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme zastavit tři porážky v řadě. Hráli jsme se soupeřem, který se cpe zaslouženě do nejlepší šestky. Vstoupili jsme do utkání dobře, první třetina nám gólově vyšla. Tím jsme se uklidnili. Ve druhé třetině se hra vyrovnala, hodně se to přelévalo na obě strany. Inkasovaným gólem jsme dostali Vary na koně. Bylo jich plno. Jen díky skvělému Frodlovi a tím, že jsme to dobře odbránili, jsme si počkali na závěr, kdy jsme dali třetí gól. V závěru nám ale bylo ouvej, toho bychom se měli příště vyvarovat a držet konstantní výkon. Neměli bychom tolik panikařit a hrát na jistotu."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Je to pro nás hořké. Nebyli jsme v zápase horší, byli jsme soupeři minimálně vyrovnaní. Rozhodla první třetina, kterou jsme prohráli 0:2. Ani tam jsme nebyli horší. Nedokázali jsme ale proměnit své příležitosti. Produktivita byla dnes rozhodně na straně domácích. Byť jsme se nemohli trefit, tak jsme se rvali až do poslední chvíle. Dokázali jsme se přes mnoho šancí prosadit jen jednou a s tím se tady nevyhrává."

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 3:1. Západočeské derby rozhodl Jánošík, Indiáni jsou opět druzí

Čihák po výhře nad Vary: Jsme rádi, že jsme zastavili prohry

Byli jsme Plzni více než vyrovnaným soupeřem, řekl asistent trenéra Varů Mariška

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 36 68 43 2 36 181 2. Libor Hudáček 25 24 49 41 19 22 129 3. Michal Birner 14 34 48 34 9 8 112 4. Tomáš Rachůnek 21 24 45 44 2 10 103 5. Martin Zaťovič 26 18 44 42 4 22 97 6. Pavol Skalický 16 24 40 42 23 36 86 7. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 8. Roberts Bukarts 15 21 36 39 -6 40 121 9. Tomáš Mertl 15 21 36 39 -2 34 92 10. Jakub Flek 13 21 34 44 6 0 111 Zobrazit celou tabulku