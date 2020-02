Ofsajd! Nebo ne?! Jágrovy protesty byly marné, Kladno se dál topí | iSport.cz

Jde do tuhého. Teď už to není otřepané klišé, ale pro Kladno tvrdá realita. Hokejoví Rytíři uvízli ve smyčce porážek, ve středu si připsali sedmou v řadě. Nestačili na Zlín a frustrace z nich stříkala po druhém gólu hostů, kdy byli přesvědčeni, že před klíčovou akcí byl puk ve středním pásmu. Také Jaromír Jágr, jenž pak skóroval, se mohutně rozčiloval, ale protesty byly marné. Jak z toho ven?

Ta zloba z něj šla ven. Nic neskrýval. Emoce těžko držel na uzdě. I Jaromír Jágr, ošlehaný tisíci vypjatých bitev, se ve 33. minutě obořil na čárového sudího, že hru před gólovou akcí Zlína nezastavili.

„Naši hráči říkali, že to bylo jasně ve středním pásmu. Rozhodčí od toho stál půl metru, ale asi to neviděl,“ krčil rameny kouč David Čermák. Z hlediště to zahlédnout nešlo, ani televizní záběry situaci nenabídly. Protesty každopádně byly zbytečné.

„Údajně to byl ofsajd, ale já nevím. Rozhodčí to takhle posoudili, nemá cenu se tam rozčilovat. Takhle to rozhodli, to nevrátíme. A zbytečně jsme se nechali rozhodit. Byli jsme mimo, nesoustředili jsme se na hokej. Záleží na rozhodčích. Oni určují hru. Nemůžeme je furt obviňovat, jestli to písknou, nebo ne. My musíme hrát,“ sebekriticky vykládal kapitán Jakub Strnad.

Jágr byl v inkriminovaný moment blízko modré čáry a zdálo se, že má spornou situaci hned před sebou. Nejspíš proto ty protesty. Dvouminutový postih následně vyfasovala za nesportovní chování i kladenská střídačka. Hráči těžko vstřebávali, že přišli o vedení. Přitom po první třetině se zdálo, že jsou na dobré cestě, aby kritickou sérii uťali.

„První třetina z naší strany nebyla dobrá, možná to bylo cestou nebo tím, že jsme dlouho nehráli,“ přiznal zlínský útočník Jan Dufek, který vstřelil první gól hostů. Bylo cítit, že si na ledě věří po návratu z premiérové reprezentační štace v rámci Švédských her. „Dalo mi to hodně. Byl jsem moc rád, že jsem u toho mohl být,“ vykládal dvaadvacetiletý hráč.

Což o to, jemu je hej. Ovšem na kladenský tým padla deka. Zatímco přímí konkurenti bodují, vyhrávají, Rytíři dál uvadají. Nepomohla jim ani reprezentační přestávka. Pohled na tabulku, v níž přišli o luxusní náskok, je pro ně traumatizující. V jednu chvíli je od posledního místa dělilo čtrnáct bodů. Aktuálně je jich šest.

„Nechci se na to vůbec dívat, je to zbytečně svazující. Dost lidí to sleduje, já se od toho snažím oprostit. Musíme koukat na každý zápas a pokusit se urvat body. Ať je to kdokoliv. Nesledujeme tabulku. Musíme sbírat jakýkoliv bod. A nehledět na to, jestli nás někdo dohání, nebo jestli máme koukat dopředu, dozadu, to je úplně jedno,“ burcuje kapitán Strnad.

Na Jágrovi bylo vidět, jak moc chce neúspěšnou sérii protrhnout. Už v první třetině se dostával do šancí. V poslední části skóroval při početní výhodě, kdy si klepl hokejkou o puk a zavěsil přesně ve svém oblíbeném stylu. V závěru téměř neslezl z ledu. Do kabiny šel uřícený, ale bez bodu do tabulky. Krize se prohlubuje.

Konkurenti posílili, bodují. Rytíři bojují ve stejném složení a strádají. „To neovlivním, to je otázka na vedení. Myslím si, že věříme klukům, které tady máme, neměli jsme důvod to nějak obměňovat. Jsme jeden tým, věříme si navzájem,“ okomentoval zbrojení v ostatních týmech kapitán Strnad. Kladno se z toho musí dostat samo.

Situace je každopádně vážná. Boj o záchranu se rozběhl na plné obrátky.

