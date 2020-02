Ševc rozebral Plzeň. Ale gól už možná neumím dát, smál se kapitán | iSport.cz

Během rozhovoru si zkušený harcovník rozklepával šejkr. „Musím říct, že to po každém zápase cítím více a více,“ přiznal únavu. Bitva s Plzní bolela všechny aktéry, fyzicky šlo o hodně náročné utkání, které lépe zvládli Bruslaři. „Máme to v názvu, takže by byla ostuda, kdybychom neměli fyzičku,“ usmíval se Ševc.

Sám si zápas podmanil. Kromě precizní práce dozadu byl až nezvykle aktivní směrem dopředu. Už v 8. minutě si připsal asistenci u přesilovkové trefy Marka Hrbase, který dorážel puk po Ševcově tvrdé bombě od modré čáry. Další parádu si nachystal v polovině utkání, když v přečíslení exkluzivně vybídl ke skórování Davida Šťastného.

„Kouknul jsem se na něj, on věděl, že o něm vím. Jen jsem potřeboval přesvědčit obránce, aby nám tam nestrčil hokejku,“ nastínil vývoj akce. „Viděl jsem, že to Švícko dostal do tandemu a že moc nestřílí, tak už jsem se připravoval na střelu. Krásně mi to dal a jsem rád, že jsem to trefil,“ usmíval se šťastný střelec Šťastný.

V dalším průběhu zápasu se Ševc mohl hned dvakrát zapsat do listiny střelců. Krátce po druhé asistenci nahodil puk od modré čáry a překvapil Dominika Frodla tak, že plzeňský brankář jen koncem lapačky vytěsnil puk na tyč. Konstrukci branky nastřelil i v polovině třetího dějství, když se dostal do tutovky po obrovském tlaku.

„Ani toho nelituju, možná už ani neumím dát gól,“ smál se.

Více než osobních statistik si však 38letý veterán cenil tříbodového týmového zisku. „Když člověk může pomoct kanadskými body, tak to potěší. Hraju přesilovky, od trenérů mám dost ice timu, takže se tím i musím odvděčit. Ale myslím, že to není prvořadé,“ zmínil.

Nového kapitána Bruslařského klubu, který céčko na dresu převzal po odchodu Michala Vondrky do Pardubic, spíše těší fakt, že Boleslav v posledních třech kolech dokázala postupně zdolat Liberec, Třinec a Plzeň. „Máme čtyři vyrovnané lajny, to pomáhá. Hrajeme celoplošný hokej ve výborném pohybu a přestali jsme dělat zbytečné chyby v obranném pásmu, na což jsme se zaměřili. A samozřejmě nás zezadu podporují dva výborní gólmani,“ odkryl boleslavská kouzla.

Výhrou nad Plzní dokonce Mladá Boleslav poskočila už na druhé místo extraligové tabulky. „Kdybyste mi to neřekl, tak to ani nevím. Tolik to nesleduju. Pro mě je důležité, abychom se dostali do šestky. Pak děj se vůle boží.“

Už v neděli vyrazí Bruslaři hájit druhé místo na led posledního Litvínova. Projeví se náročný program? „Každý hráč vám řekne, že radši hraje, než trénuje. Síly najdeme, máme vyrovnaný kádr a spousta kluků čeká na šanci na tribuně. Nikdo to nevypustí,“ slíbil Ševc.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 3:1. Boleslavští potvrdili svou domácí formu, Plzeň prohrála páté venkovní utkání v řade