Straka pomohl Gulašovi k rekordu: Veškeré ovace si zaslouží on | iSport.cz

Co utkání rozhodlo?

„Myslím, že zvlášť od půlky zápasu byli lepší v pohybu. Dělali nám vzadu problémy. Šancí tam měli hodně, řekl bych, že gólovějších než my. Z toho důvodu možná zaslouženě vyhráli. My se musíme poučit z toho, že bez pohybu to nejde. Musíme vydržet hrát 60 minut. Možná si z nich vzít i příklad, jak se doplňovali, jak hráli výborně takticky. Vzít si z toho to dobrý a jít dál.“

Dá se říct, v čem vás Boleslav předčila?

„Nejvíc ze všeho asi v bruslení a pohybu. Oni na tom mají postavenou hru, mají na to výborné hráče. Zvlášť tady v Boleslavi je pokaždé strašně těžké se v tom s nimi vyrovnat. Myslím si, že zhruba polovinu zápasu se nám to dařilo celkem dobře, ale od druhé poloviny, jestli už nám nezačaly docházet síly, nebo jestli se oni ještě zlepšili. Myslím si, že to mělo parametry play off, bylo to nahoru dolů, strašně rychlý, strašně důrazný. Ten hokej už teď jiný nebude, takže si na to musíme zvyknout a ujistit se, že příští zápas odehrajeme v takovém tempu, jako se nám dařilo první a část druhé třetiny po celých 60 minut.“

Zápas musel být náročný, bylo tam hodně soubojů. Čím to bylo?

„Myslím, že se postavila dvě vyspělá mužstva, která mají hru postavenou právě na pohybu a soubojích. Stejně jako my, tak oni se snaží být všude první, na každém puku, nenechat soupeři ani kousek času. Tím, že jsme se snažili oba hrát vesměs to samé, tak soubojů tam bylo opravdu plno. Nebylo to jen v pásmech za bránami, bylo to i ve středním pásmu, kde toho času a prostoru bylo strašně málo a z toho právě vznikaly souboje.“

Vy jste naskočil teprve podruhé po měsíční pauze. Byl jste hodně zavařený?

„Možná to bylo trochu tím, že jsem tři týdny nehrál, ale chvílemi jsem si říkal, proč sakra trénuju celej rok, když potom takhle popadám dech. Byla to lítačka, nahoru dolů, hokej měl parametry play off. Tím, jak se oni výborně pohybovali, tak nám nezbývalo nic jiného, než se taky takhle pohybovat. Jeden z rozhodujících faktorů možná byl, že nám odpadli dva hráči v první třetině. Oni měli lidí víc, hráli na čtyři lajny, zatímco my na tři. Potom měli o špetku víc sil, hlavně od druhé poloviny zápasu.“

Milan Gulaš si připsal asistenci u vaší trefy a překonal tak klubový rekord Tomáše Vlasáka v počtu bodů za sezonu. Těší vás, že budete u tohoto milníku zapsaný?

„Guli je neskutečný hráč, ukazuje to tady už třetí rok. Může mě to těšit, že jsem dal i ten minulej, když mi nahrál do prázdné brány a teď jsem dorážel po jeho asistenci. Možná jsem tomu trošku přispěl, ale to si nikdo pamatovat nebude. To bude hlavně o něm. Naprosto zaslouženě bude mít veškeré ovace on.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Ve skrumáži před brankářem se nejlépe zorientoval Straka, 1:1

Venku jste prohráli popáté v řadě. Proč to nejde?

„To nedokážu říct, byl jsem teď po delší době na prvním, takže můžu soudit jen podle tohohle. Nevím, přišla tam dvě zranění v první třetině, pak v těch klíčových situacích, kdy to rozhoduje deset centimetrů nebo nějaká špetka energie navíc, takže ji měli třeba navíc potom oni, než my. Nevím, těžko říct, prostě to tak bylo.“

Mladá Boleslav vás vystřídala na druhém místě. Sledujete tabulku?

„Naprostý základ je být do šestého místa, takže samozřejmě každé ztracené body nás mrzí z toho důvodu, že ten náskok potom není větší. Druhý, třetí, teď v tuhle chvíli… Když to řeknu blbě, tak důležitý to je po 52 kolech, aby se vědělo, kdo s kým bude hrát. Jdeme zápas od zápasu a budeme se snažit udělat co nejvíc bodů. Samozřejmě nás mrzí, že jsme prohráli zrovna s Bolkou, která nás tím předběhla, ale může se stát, že příště porazíme někoho jiného. Je to tam dost namačkaný, takže si myslím, že se to bude teď po každém kole měnit. Právě z toho důvodu musíme jít zápas od zápasu a snažit se v každém udělat co nejvíc bodů.“

Hned dnes vás čeká další zápas, doma s Olomoucí. Nebude to těžké se po tak fyzicky náročném zápase dostat do tempa?

„Na to nemůžeme koukat. V půl pátý nastoupíme znova a myslím si, že trénujeme dost tvrdě a dost často, abychom to byli schopní zvládnout. Většina z nás už tady ten hokej nějakej pátek hraje, takže ví, co teď musí udělat pro tělo, aby se dalo dohromady. Myslím si, že by to neměl být problém.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 3:1. Boleslavští potvrdili svou domácí formu, Plzeň prohrála páté venkovní utkání v řade