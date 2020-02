Pardubice odskočily dnu. Při zápase není čas lovit telefon, říká Rolinek | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:00. S. Zacharčuk, 19:13. Poulíček, 51:12. Tybor Hosté: 23:03. Buchta, 36:35. Claireaux Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, Ivan, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Blažej – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Buchta, Řezníček – Herman, Claireaux, Dufek – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, J. Ondráček – Kubiš (A), P. Sedláček. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Frodl, Komárek Stadion enteria arena

Tři výhry za sebou jsou pro Pardubice hodně nezvyklá věc. Jak jste to dokázali?

„Je pravda, že to v sezoně ještě nebylo. Mně se to těžko posuzuje, jsem tu krátce (po návratu), nerad bych to pitval. Ale viděli jste… V zápase jsme určitě nebyli lepší, druhá třetina nám hrubě nevyšla, soupeř srovnal a i ve třetí části to bylo podobné, nebylo to podle našich představ. Celkově jsme nebyli lepší, tak nějak se to k nám přiklonilo a jsme strašně šťastní za tři body. Nic však nekončí, celé to pokračuje dál. S našimi fanoušky jsme si užili malinko slávu, ale práce nám nekončí.“

Zrovna na vás byla po konci utkání vidět nelíčená radost…

„Když se daří, radost je obrovská. Emoce jsou jasné. Hraje se o hodně, takže nejen já, ale plno kluků má radost, pokud se zápas zvládne. Musím pochválit Zlín, hrál výborně, přesto jsme zápas vyhráli. Jedeme teď do Kladna, ale nemyslím si, že tohle zrovna je to klíčové utkání. Za stejně klíčový byl označovaný nedávný zápas s Litvínovem, nezvládli jsme ho, ale jede se pořád dál.“

Stíháte během utkání vnímat, jak se vyvíjejí utkání vašich sousedů v tabulce? Například před nástupem ke třetí třetině Boleslav srovnala v Litvínově, mohlo vás to nakopnout…

„Vůbec, já se nedívám ani na kostku, o přestávce jsem na to neměl myšlenky vůbec. Tam není prostor hledat telefon a zjišťovat, jak si vedou jinde. Já ostatní výsledky nevím ani teď pár minut po zápase… (usmívá se) Jakmile se je dozvím, rychle si spočítám, jak jsme na tom v tabulce, ale nejde říci, že nám něco hraje do karet. Ještě je řada kol před námi a všechny jsou stejně důležité.“

Nervozita stoupá, stres z hrozby sestupu je znát. Jak proti tomu v zápase bojovat?

„Každý zápas je z týmu cítit nervozita, třeba proti Litvínovu jsme se až vyloženě báli hrát, zbavovali se puku a nezvládli to. Se Zlínem tam nervy byly taky, ale už jsme ho zvládli. Pro mladší kluky to asi není úplně příjemný, ale tahle sezona je posune dál. Musí si tím projít, aby nabrali zkušenosti, které získáte jen těžkými zápasy a věkem, ničím jiným.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. M. Boleslav 46 21 7 6 12 138:108 83 3. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 4. Sparta 47 19 12 1 15 156:135 82 5. Třinec 45 23 3 4 15 142:113 79 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 13. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 14. Litvínov 44 12 2 8 22 121:151 48 Generali Play-off

