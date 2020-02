Smutný gólman Cikánek po deváté porážce: Hrát o sestup? Hrozně těžký… | iSport.cz

Celou sezonu se pořádně nedostal do brány. Přesto je teď na něm, aby v přetěžké situaci zachránil Kladno. „Hlavně je těžké, že jsem tam naskočil, a nevyhráli jsme ani jednou,“ povzdychl si 32letý brankář Lukáš Cikánek. V Liberci jeho parta nasázela čtyři góly, ale stejně to nebylo nic platné, lídr vyhrál 5:4. Rytíři evidují devátou porážku a v řadě a velký bolehlav…

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:15. Bulíř, 19:40. Birner, 36:23. L. Hudáček, 38:31. L. Hudáček, 48:42. Lenc Hosté: 02:15. Machač, 11:45. Austin, 34:10. Stach, 50:51. Redlich Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, Havlín, T. Hanousek – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, A. Musil, Valský. Hosté: Cikánek (Godla) – Nash, Austin, Kehar, Zajíc, Zelingr, Barinka (A), Romančík – Zikmund, Vampola (C), Jágr – O'Donnell, Stach, Hovorka – Redlich, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Kajínek, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Co se vám po další porážce honí hlavou?

„Nevím, co k tomu říct… Chyběl ještě jeden gól, abychom to dotáhli. Dali jsme čtyři góly, na to bychom měli vyhrávat. Udělali jsme zbytečné fauly. A proti takovému týmu je to škoda, oni to využili.“

V přesilovce udeřili čtyřikrát. V čem byl z vašeho pohledu největší rozdíl?

„Nevím. Kdybychom věděli, proč to hrají tak dobře, tak bychom to hráli taky. Asi mají šikovnější hráče, hrají to tak celou sezonu. Navíc hodně střílejí přes hráče z první, to je pak pro brankáře hodně těžký.“

„Myslím, že jo. Moc jsem sice nesledoval, jak se hraje vepředu, měl jsem co dělat sám se sebou. Ale dali jsme čtyři góly v Liberci, který je první, myslím, že jsme se trochu semknuli, konečně jsme hráli týmově. Dáme do toho ještě všechno. Jinak to nepůjde.“

V sezoně jste dlouho nechytal, jak těžké pro vás bylo naskočit v závěru sezony? Navíc v tak zapeklité situaci?

„Takhle jsem to měl i jiné sezony, nechci říct, že jsem na to zvyklý, ale druhý brankář je od toho, aby byl připravený. Že se stalo tohle? Tak to je. Když jdu na led, chci odvést co nejlepší práci stejně jako další hráči.“

Jak se s tím vyrovnáte?

„Spíš jde o to, že jsem tam naskočil, a nevyhráli jsme ani jeden zápas. Kdybychom vyhráli dneska, hrozně to pomůže. I mně. I když jsem starší hráč… Bez výhry je to blbý, člověk si nevěří, jak by potřeboval.“

Už tušíte, jak to bude vypadat dál? První brankář Denis Godla už byl jako dvojka na střídačce… Kdo půjde do akce v dalším utkání?

„Vůbec nevím. Hraje se v pátek, uvidíme, vůbec jsme to ještě neřešili.“

V závěru jste vychytal v nájezdu libereckého kanonýra Hudáčka, měl jste ho přečteného?

„Ne, vůbec ne. Chtěl jsem jenom naznačit, že mu to vypíchnu, on se ani nehnul. Myslel jsem, že mě vykoupe, ale naštěstí to nezastrčil za tyčku a dal mi to do betonu.“

Je těžké v kabině držet pozitivní náladu ve vaší kritické situaci?

„Jo, snažíme se držet optimismus, i když to jde těžko. Ale já jsem tohle už jednou zažil. Jde o to podpořit kluky, kteří si tím ještě neprošli. Loni jsme postoupili, což je hezký, ale postupovat je něco jiného než hrát o sestup. To je hrozně těžký. My starší kluci se snažíme ty mladé dávat dohromady. Myslím, že to není ještě tak hrozný. Ale nálada není úplně optimální.“

Je těžké nevnímat ostatní výsledky, které vám nehrají do karet?

„Za sebe můžu říct, že to vůbec nesleduju. I když se to samozřejmě dozvídáme od lidí, máte internety, všude zjistíte, kdo jak hrál. Ale že bych to nějak vyhledával, to určitě ne.“

V pátek hrajete proti Pardubicím, které vás bodově dohnaly. Dá se říct, že je to pro vás zápas roku?

„Jo, nebudeme zastírat. Hrajeme s Pardubicemi, to musíme zvládnout, jinak to bude už tak hodně těžký.“

Dá se odrazit z výkonu proti Liberci?

„To jo… Jak jsem už říkal, Liberec hraje celou sezonu na špici, je největší adept na titul. Sahali jsme po bodu. Takže si myslím, že se od toho musíme odrazit.“

Ale zas vás to nesmí svazovat, že?

„Snad nejsme tak hloupí, abychom nehráli jako dneska. My jsme si k tomu sedli, řekli jsme si k tomu dost. Musíme na ledě nechat maximum a ještě něco víc v téhle situaci.“

