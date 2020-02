Gól po pěti měsících! Dával jsem pozor na poradě, říká Dočekal | iSport.cz

V pátek jste doma ztratili klíčovou bitvu s posledními Pardubicemi (3:5), jak bylo těžké se po psychické ráně znovu sebrat?

„To byl nejtěžší zápas, co jsem tady hrál. Pardubice chtěly víc, bohužel, šly po nás. Holt musíme vyhrávat, protože týmy se dotahují a taky bodují. Musíme hrát furt stejně. Týmově, sbírat body.“

S čím jste vyráželi na půdu mistrovského Třince?

„Přijeli jsme sem vyhrát. Samozřejmě jsme věděli, že Třinec hraje dobrý hokej, ale my potřebujeme body jak sůl. Věděli jsme, že když budeme hrát celý zápas pět na pět, tak to bude lepší, sráží nás oslabení. Teď jich bylo málo a dotáhli jsme to do vítězného konce.“

Bylo to náročné psychicky?

„Těžké to bylo na konci, když vedete o gól a je pět minut do konce. Navíc tam bylo oslabení, pak ještě hráli v šesti, takže to bylo hodně těžké. Ale udrželi jsme to, takže super.“

Jak byste popsal svůj vítězný gól?

„Bylo to trošku nacvičené buly v obranném pásmu, Kubalda (Tomáš Kubalík) mi to hodil pěkně do prostoru a já jsem dával pozor na poradě, že brankář Štěpánek dostává hodně góly mezi nohy. Tak jsem to tam dal.“

Tohle vám radil kdo? Trenér brankářů Martin Prusek?

„Ano, radil nám to Martin Prusek.“

Věřil jste, že mezeru mezi betony trefíte?

„Jo, věřil. Byl jsem si jistý, že to dám mezi ty nohy. A spadlo to tam.“

Vaše formace, která má v prvé řadě za úkol bránit, si připsala vítězný gól i dvě kola zpátky v Brně. Dobrý příspěvek týmu?

„Takhle chce přispívat každý. Nám se to povedlo dvakrát během tří zápasů, ale naše práce je spíše ta černá. Dobře napadat, dohrávat, brát síly soupeřům. Sem tam nějaký gól je určitě plus.“

Uspěli jste v Brně, teď i v Třinci. Hraje se vám v současné situaci lépe venku proti papírově silnějším rivalům?

„Možná je to o něco lehčí, ale nevím čím to je. Venku hrajeme s týmy z předních příček, tolik body nehoní jako týmy dole. Spodní týmy hrají na krev, je to těžší.“

Z posledních osmi zápasů máte šest výher, dodává vám to sílu do finiše základní části?

„Jsme dobře nastavení, budeme takto pokračovat.“