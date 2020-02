Kapitán Zaťovič o útlumu Komety: Vše je v hlavě, někoho srazí i trénink | iSport.cz

V brněnské Kometě není pohoda. Extraligový spolufavorit prochází na konci základní části bídným obdobím, rozsypala se mu obrana. Tři porážky v řadě se šíleným skóre 6:18 zatřásly psychikou týmu a pořádně rozladily její fanoušky. Do toho se zranil mladý útočník Karel Plášek, mimo hru zůstává elitní centr Petr Holík. Tak co s tím, kapitáne? „To musíme vyřešit na ledě, ne pusou,“ říká útočník Martin Zaťovič před zítřejší důležitou partií s Mountfieldem HK.

Jaký byl víkend?

„Dobrý, slunečný, počasí super.“ (úsměv)

Vyříkali jste si páteční propadák 1:9 v Karlových Varech?

„Hned po zápase jsme si něco říkali. To musíme vyřešit na ledě, ne pusou. Dostali jsme hodně gólů. Musíme líp bránit a zítra to proti Hradci za každou cenu zvládnout. Je jedno jak. Bude to zápas obran.“

„Samozřejmě. Je to práce jako každá jiná. Člověk to má v hlavě pořád. Poslední dva výsledky nebyly ideální. Každý ví, co udělal za chyby, ukázali jsme si je. Můžeme si z toho pomoct jenom sami. Nejde to přenášet dál a dál. Je potřeba se z toho poučit a zlomit to na naši stranu. Klidně ať vyhrajeme na jeden gól. Hokej se hraje pro lidi a my jsme jim teď moc radosti neudělali. Doufám, že vyhrajeme a bude vše zapomenuto. Musíme všichni táhnout za jeden provaz.“

Je už čas ladit formu na play off?

„Ten čas už je dávno. (úsměv) Nedá se jen tak lusknout prstem a hrát play off. Nejdříve se tam musíme dostat. Pokud budeme předvádět to, co předvádíme, bude to těžké. Musíme jít přímo do play off, abychom se na něho mohli připravit a potom v něm zase udělat zázrak. Předkolo nechce hrát nikdo, je ošidné. Vyletíte a máte po sezoně.“

Není momentálně problém v kondici?

„Fyzicky jsme na tom dobře. Pak už je to o psychice. Když je člověk v zápase -2, už to s ním mává a vypadá to, že nemá kondičku. Ale je to všechno v hlavě, nic jiného.“

Neměli byste být po repre pauze mentálně vyladění, odpočinutí?

„To je individuální. Někoho srazí i trénink. (směje se) Já do hlavy nikomu nevidím. V dnešní době dělá psychika devadesát procent výkonu. Je super, když máš super fyzičku, ale když nemáš hlavu, je to konec. Já se cítím dobře. Mně repre vždycky pomůže. Tam se hraje v jiné rychlosti, je to vyšší level. Pak má člověk po návratu do extraligy na vše víc času.“

Co poradíte sázkařům před bitvou s podobně se trápícím Mountfieldem?

„Radím všechno na Kometu.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. M. Boleslav 46 21 7 6 12 138:108 83 3. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 4. Sparta 47 19 12 1 15 156:135 82 5. Třinec 45 23 3 4 15 142:113 79 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 13. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 14. Litvínov 44 12 2 8 22 121:151 48 Generali Play-off

