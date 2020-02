Trapná Kometa schytala výprask 1:9! Desítku žádali i její naštvaní fanoušci | iSport.cz

Ostuda. Totální fiasko. O Kometě se říká, že jí sezona začíná až v play off. Ve 45. kole Tipsport extraligy si však cestu mezi elitní šestku zkomplikovala. Na ledě Karlových Varů podali Brňané trapný výkon a domů si odvezli nevídanou nálož 1:9! Energie se k nim dotáhla na rozdíl dvou bodů. Trpaslík chce dál zatápět obrům. „Určitě nejsme v klidu. Pořád to ale máme ve svých rukou,“ zní od trenérů Komety.

Když se tyhle týmy potkají, v posledních vzájemných duelech je z toho vždycky bláznivý výsledek. V listopadu Karlovy Vary vyhrály v Brně 7:2. Den před Silvestrem jim pak Kometa debakl oplatila a vyhrála 9:1. Včera navlas stejným zničujícím výsledek Energie ponížila Moravany.

Ráz večera určila už první třetina. Zatímco hosté svoje šance zahazovali, domácí ty své využili. Během necelých tří minut dokázali třikrát skórovat. Nejprve propálil všechno před sebou při velkém tlaku Matěj Stříteský, následovala skvělá individuální akce Ondřeje Beránka a černou pasáž pak dokonal exbrněnský vítěz dvou titulů Tomáš Vondráček, který procedil puk mezi betony Marka Čiliaka potřetí.

Brněnský boss Libor Zábranský okamžitě seskočil dolů k mantinelu, gestem ukázal téčko na znamení oddechového času. Celou střídačku si svolal k sobě a hodně důrazně promlouval ke svým hráčům. Když pak poslal hráče s bojovným potleskem zpátky na led, pohlédl na kostku, viděl děsivé skóre a jen kroutil hlavou.

Efekt? Žádný.

Zoufalou Kometu nedokázal probudit ani jeho jadrný slovník. To hosté se dostali do nevídaného laufu a papírově o několik tříd kvalitnější soupeře zadupali do ledu. „Je těžké k tomu něco říkat. Domácí dávali góly, my jsme šance zahazovali. Zápas byl od začátku nasměrovaný k tomu, že nám nešlo vůbec nic a Varům všechno,“ hodnotil brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

Čiliak střídal až po šestém gólu

Podobný kolaps potkal v sezoně Kometu už poněkolikáté. V minulém kole doma schytali búra od Vítkovic, pětku dostali také v lednu od Kladna. „Takové zápasy bohužel jsou. Vždycky je to o vývoji utkání. Za stavu 0:6 už v sobě hráči hledají těžko motivaci. I tak jsme měli ve třetí třetině pět minut tlak u nich v pásmu, pak ale nesmyslně ztratíme puk, přihrajeme soupeři a ten jede dva na nula. Pak už to byl jenom zmar. Těch výsledků bylo samozřejmě letos víc, ale nechci se hrabat v minulosti,“ dodal.

V obranném pásmu Kometa absolutně nestíhala. Kupila chyby, brankáře nechávala koupat v horkém karlovarském vřídle. „Já bych Marka Čiliaka po třech gólech vystřídal,“ hlásil ve studiu O2 TV bývalý gólman Roman Málek. Trenéři hostů tak učinili až po šestém kousku. Karel Vejmelka naskočil až na start třetí třetiny. A nakonec také třikrát kapituloval.

Nakonec se skóre zastavilo na čísle devět! Čtyřmi kanadskými body za dva góly a dvě asistence se na demolici království Komety podílel Tomáš Rachůnek. „Propadávali jsme v soubojích, měli hrozně moc přečíslení. Nevím, co k tomu říct,“ krčil rameny obránce Michal Gulaši. To Vary naopak dostály svému jménu. Energie, aktivita, pohyb.

Debakl Komety nesli těžko také jindy mimořádně věrní fanoušci. Žádali, ať hráči bojují za Brno. Po sedmém gólu v jejich síti led naštvaně zaházeli konfetami. Když pak domácí usilovali o jubilejní desátou trefu, sami je skandováním DESET, DESET povzbuzovali.

O Kometě se říká, že jí sezona začíná až v play off. Jenže přemíra klidu se jí nemusí vyplatit. Energie se k ní díky výhře dotáhla na rozdíl dvou bodů a pořádně tak zdramatizovala boj o šestku. Oběma klubům zbývá v základní části odehrát sedm utkání. „Nemyslím si, že máme nějak hodně klidu. Věděli jsme, o co hrajeme. Poslední zápasy se nám nepovedly, pořád to ale máme ve svých rukách. Musíme ukázat, že tam patříme. O šestku budeme bojovat do posledního dechu,“ burcuje Pokorný.

