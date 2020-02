Forma v extralize: kampaň proti Kladnu, Spartu ničí bývalí hráči | iSport.cz

Liberečtí hokejisté se radují z gólu do branky Kladna • Michal Beránek / Sport

Nálada na Kladně houstne. Devět porážek v kuse, to je kampaň! Co další týmy? • ČTK

Základní čás extraligy se pomalu chýlí ke konci. Komu se daří v souboji o záchranu a kdo dostal druhý dech? Sesadí někdo Liberec z první pozice? Podívejte se na pravidelný žebříček deníku Sport Jde to/Dře to.

1. LIBEREC (+8 míst)

Už si můžou připravit místo ve vitríně. Do police jim přibude další Pohár prezidenta. Říjen přitom prochrápali, pak se ale nabiflovali vítězné know-how. Před play off mají formu, že by v ní upekli i bábovku.

2. ML. BOLESLAV (+1 místo)

Lukáš Kašpar není po příchodu z Vervy za klauna, ve třech zápasech bral šest bodů. Pak si zahrál v pokračování Patriota. Odmítl sázet vlastence Litvínovu. I bez něj Bruslaři vyhráli počtvrté v řadě.

3. PARDUBICE (+4 místa)

Ač to tak dlouho nevypadalo, zdá se, že kůň je přece jen dobrý plavec. Pardubice se topily, zpod vody jim čouhaly jen opratě. Existenční duely zvládly, v pátek je čeká psycho drama na Kladně.

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 3:2. Důležité body pro Dynamo, rozhodl ve třetí třetině Tybor

4. SPARTA (+8 míst)

Koho pošlou pryč, ten si na nich pak střelecky smlsne. Do kádru se Spartě nevešel Kevin Klíma. Srazil ji dvěma góly. V neděli se proti svým trefil i Jiří Černoch z Varů, body ale nechal doma.

5. VÍTKOVICE (-4 místa)

Takhle se tančí sousedská. Derby s Třincem bývá vyrovnané: 3:2, 4:3, 2:1. Nebo opačně. Vypustit zápas? Úplná blbost. Maximální. Konec citátu. Někdy ty, někdy já. Radost máme obaja.

6. PLZEŇ (+7 míst)

Indiány nepouštějte lovit moc daleko od tábora. Ještě je tam oberou. Zatímco v Plzni vyválčili osm výher z devíti posledních zápasů, venku pětkrát neukořistili nic. A jen pětkrát trefi li terč.

7. KARLOVY VARY (+4 místa)

Devítka Kometě? No, páni! Škoda, že se k výkonu alespoň nepřiblížili v neděli. K zápasům do Prahy by možná ani nemuseli jezdit. Osm proher se Spartou v řadě? Šílená bilance.

8. MOUNTFIELD HK (stejné místo)

Když lva bolí zub, nežere. Hradec i tak zvalchoval Spartu, v Třinci ale schytal kanára. Právě zub už delší dobu trápí brankáře Marka Mazance. Mountfi eld potřebuje jeho brzký návrat.

9. OLOMOUC (-4 místa)

V pátek posloužila stará plechárna jako ohniště. Kladno si tam v kabině po trapné prohře uspořádalo grilování v uzavřené společnosti. To kohout si v klidu kokrhá v desítce.

10. TŘINEC (-8 míst)

Pohřeb. Svatba. A další pohřeb. Oceláři předvedli týden jako na houpačce. Naopak se zdá, že se bárka dotřásla s klubovou legendou Jiřím Polanským. Co teď? Frýdek, nebo zase švýcarský Olten?

11. ZLÍN (-1 místo)

Tož řekněte, kdo z vás před sezonou věděl, kdo je Jenda Dufek? Před rokem ještě brousil první ligu v Porubě. Teď drží Zlín v desítce a nakoukl do reprezentace. Koho vytáhnou Valaši příště?

12. LITVÍNOV (-8 míst)

Bez Mahboda nebo s ním, ztráty bodů v závěrech utkání bolí stejně. Kanadský navrátilec se v neděli trefil, po vyloučení v závěru Boleslav vyrovnala a vyhrála v rozstřelu. Litvínov zase ma(h)bod.

13. KOMETA (-7 míst)

Cenově rozdíl značný, chuťově taky. V poměru 1:9. Když se becherovka náležitě připraví, Kometa vyčpí jak Starobrno. Epidemie to ještě není, ale šéf Zábranský rychle zasáhl a ordinuje silné kapky.

14. KLADNO (stejné místo)

Na dresu 68, ale spíš 48, i podle narození. Rytíři s Jágrem venku táhli, doma podpoří topící se tým slabé tři tisíce, nálada houstne. Pro koho se chtějí zachránit? Devět porážek v kuse, to je kampaň!

SESTŘIH: Liberec - Kladno 5:4. Rytíři na potřebné body nedosáhli, neuspěli podeváté v řadě