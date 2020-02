Výborný o vzestupu Boleslavi: Začátky v kumbále i majitel megaloman | iSport.cz

V klubu působil jako hlavní trenér pět sezon. V Mladé Boleslavi zažil František Výborný mezi lety 2012 a 2017 leccos. Pády i vzestupy, které spolu s Marianem Jelínkem nastartoval. Stál u zrodu značky, která se postupem let stala v extralize zavedenou. A stále líp znějící. „Jsou tam peníze, ale pořád je to rodinný klub,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz zkušený 66letý kouč, který aktuálně vede prvoligovou Porubu. Komu bude fandit v dnešním utkání se Bruslařů se Spartou (ONLINE přenos ZDE<<<) ?

Jak vzpomínáte na proměnu klubu, z něhož jste strhnul nálepku barážového?

„To bylo první, co mě strašně štvalo, už když jsem tam přišel. BK v názvu klubu. Všichni si z toho dělali prdel, což mě hrozně uráželo. Říkal jsem, že to musíme změnit. S Marianem Jelínkem jsme si dali za cíl vybudovat z Bolky standardní extraligový klub, který de bude pohybovat v klidných vodách tabulky.“

Což se vám povedlo. Začátky ale jednoduché nebyly, že?

„To máte pravdu. První rok jsme ztratili postup v posledním zápase baráže s Libercem. Druhý rok už se nám povedlo postoupit. Bylo to ale hrozné. První liga v tom byla postavená na hlavu. Dlouhá základní část, pak projít play off, a ještě na konec baráž. S Marinem jsme říkali, že je to těžší než vyhrát extraligu. Teď je to o tu poslední fázi snazší.“

Hned v první sezoně v extralize se vám pak povedlo urvat play off.

„Prokousali jsme se do předkola, kde jsme porazili Plzeň. Proti Třinci jsme pak ale byli bohužel až příliš odevzdaní. Neměli jsme to v hlavách správně srovnané. V dalším roce jsme to dotáhli do semifinále. To byla vůbec krásná sezona… do play off jsme šli z šestého místa a porazili jsme třetí Hradec. Asi dvě kola jsme byli první, což byl historický moment. Majitel si to vyfotil a pak nám to ukazoval. (smích) Každý rok se tým posiloval o kvalitního hráče. Do té doby ale do Boleslavi chodit nechtěli. Přesně jak jste říkal na začátku, nálepka barážového klubu, nechtěli se plácat o sestup.“

Před vaším příchodem to bylo v Boleslavi dost divoké. Hráči přicházeli, odcházeli. Točili se trenéři. Klub neměl nastavený jasný směr.

„Přesně tak. Musím říct, že v tom pro nás byla hrozně důležitá osoba Davida (Výborného, syna). Ten dokázal kabinu báječně řídit, nemuseli jsme se o hodně věcí starat, protože on to dokázal svojí osobností a herní kvalitou zvládat sám. Pro trenéry je to velká pomoc.“

Do třetí extraligové sezony už ale David nezasáhl a ukončil kariéru.

„A tým to hodně poznamenalo. V létě přišli další kvalitní kluci jako Kuba Klepiš nebo Petr Vampola. Zjistili, že Bolka je vlastně velmi dobrá adresa. Měli to z Prahy kousek, dobře se jim zaplatilo, peníze chodily včas. Prostě parádní klub. Bohužel to v kabině začalo skřípat, neměli jsme takové výsledky. O Vánocích jsme řešili, co s tím. Majitel Honza Plachý byl tehdy v Americe a volal mi, že Pardubice vyhodily brankáře Brandona Maxwella, jestli ho má vzít. Říkal jsem, že určitě. Ačkoli na něj jinde nadávají, já si ho nemůžu vynachválit. Byl samozřejmě svůj, trochu svéráz. Byl ale výborný, velký profík, který nám vychytal spoustu zápasů. Díky němu jsme vůbec postoupili do předkola.“

To jste měli skvěle rozehrané. Nad Chomutovem jste vedli 2:0 na zápasy, měli ho na lopatě. Nakonec jste ale prohráli 2:3 a vy jste jako kouč skončil. To pro vás musel být pořádně hořký konec, ne?

„Strašně, dodnes mě to štve. Vyhráli jsme u nich 7:1 a 6:1. Všichni už nás viděli ve čtvrtfinále, snažil jsem se to držet při zemi, ale sám jsem si vnitřně říkal, že doma jeden zápas určitě urveme. Bohužel mužstvo se během dne změnilo k nepoznání. To bylo nevídané, nevěřil jsem svým očím. Byl jsem hrozně zklamaný. Tehdy už byli dopředu nahlášení noví trenéři Augusta s Ujčíkem, sledovali ty zápasy. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Měli jsme to rozehrané excelentně, ale nevím… ani to vlastně moc nechci komentovat.“

Vrbata je profík. Dnes mají v Boleslavi Barrandov

Co podle vás stojí celkově za proměnou klubu? Silné vedení, velký sponzor v zádech?

„Obě tyhle věci. Škodovka je úžasný sponzor, drží v tak malém městě fotbal i hokej, což je parádní. Majitel Honza Plachý je taky megaloman, jako všichni lidi z byznysu. On si tam ale odtrpěl snad dvanáct let, dělal pro to maximum. Nelitoval ani svých peněz, aby investoval do hráčů. Teď sklízí ovoce, moc mu to přeju.“

Co osoba sportovního ředitele Radima Vrbaty?

„Velký profík. Tehdy ještě hrál NHL, ale v létě s námi trénoval. Hodně nám pomáhal. Přinesl různé tréninkové prvky, které se dělaly v Americe. Je to domácí hráč, má ke klubu srdeční vztah. V řízení organizace udělal obrovský posun. Je to ještě víc profesionální, zlepšilo se taky zázemí. My jsme tam s Marianem začínali v malém kumbále. Dneska tam z toho mají Barrandov. Videa, televize… jdou s dobou. Hráči si nemají na co stěžovat, když někdo nesplňuje požadavky, tak se s ním rozloučí. Je to opravdu dobrá štace, což byl přesně náš cíl.“

Líbí se vám skladba současného mužstva?

„Ano, je na tom vidět cit, že to dělal někdo, kdo hokej hrál. Mají našlápnuto výborně. Můžou leckoho překvapit, ale stejně tak i vyhučet. Za proběh základní části si ale všichni včetně trenérů zaslouží uznání.“

Když jsme u těch proměn, před sedmi lety hrála Boleslav baráž s Liberce. Teď jsou tyto kluby na prvních dvou místech tabulky.

„Je to tak. Oba nastavily směr, ze kterého neuhnuly. V Liberci se mi ten tým taky moc líbí. Nevypustí jediné střídání, rvou se o každý metr ledu. Takhle by to mělo být.“

Pořád také platí, že je v Mladá Boleslav trochu v ústranní. Není denně v novinách, všichni tam mají klid na práci.

„Rozhodně. I když tam jsou peníze, furt je to rodinný klub, který řídí pár lidí. Není to Sparta. Nepíše se o nich denně v novinách, ten tlak zvenku není takový.“

Komu budete fandit v dnešním utkání Sparty s Boleslaví?

„Už to tolik neprožívám, moc to nesleduju. V televizi to není, tak se pak jen podívám na výsledek.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. M. Boleslav 46 21 7 6 12 138:108 83 3. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 4. Sparta 47 19 12 1 15 156:135 82 5. Třinec 45 23 3 4 15 142:113 79 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 13. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 14. Litvínov 44 12 2 8 22 121:151 48 Generali Play-off

