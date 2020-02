Pechův úžasný večer: Pět bodů! Hlavní je výhra, Bolka je černý kůň, říká | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:02. Řepík, 21:44. Kudrna, 28:32. Řepík, 37:14. Pech, 49:35. Sukeľ, 58:18. Dvořáček Hosté: 42:50. R. Zohorna, 53:12. J. Stránský Sestavy Domácí: J. Sedláček (Cichoň) – Kalina, Blain, Jurčina, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Rousek, Sukeľ, Řepík – Říčka, V. Růžička, Kudrna – Buchtele, Pech, Forman – Dvořáček, Vitouch, Pšenička. Hosté: Peters (Krošelj) – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Bernad – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – J. Stránský, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Komárek, Rampír Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 737 diváků

Víte, kdy jste naposledy odehrál bodově takhle povedený zápas?

„To netuším.“

V prosinci 2014 v utkání v Brně. Vyhráli jste tam tehdy 8:2.

„Nevedu si statistiky, takže jsem to nevěděl. Těch bodů si strašně cením, ale hraje se na výsledek týmu. Měli jsme sérii, kdy naše lajna dostávala hodně gólů. Teď jsme přispěli. Příští zápas se zase přidá třeba nějaká jiná. Je to týmový sport, cením si bodů, ale týmový úspěch je víc.“

Díky výhře jste se dostali zpátky na druhé místo. Zatím to stále nic neznamená, může to být přesto pro psychiku vítaná vzpruha?

„Samozřejmě, jsme si ale vědomi, že zase máme odehráno o pár zápasů více. Na tabulku bych tedy moc nekoukal. Uvidíme po 52. kole, jak to dopadne, a na koho narazíme v play off.“

Zápas byl hodně vyhecovaný, často byly k vidění potyčky a strkanice.

„Bylo tam několik zákeřných faulů. Kluci se ale jeden druhého perfektně zastali. Tohle je hrozně důležité před play off. Ukázali jsme, že se nebojíme jít do šarvátek, postavit se za sebe. Proto jsme taky ten zápas nakonec jasně zvládli, protože jsme se z takhle těžkého soupeře nepodělali.“

Bylo herně znát, že je Boleslav tým z čela ligy?

„Určitě, postavení v tabulce odpovídá jejich hře. Boleslav je černý kůň, nemá tak známá jména, ale ti kluci jsou bojovníci, dobře bruslí a jsou na tom dobře fyzicky. Takže nepříjemný soupeř, moc si proto výhry ceníme a od takových výkonů se musíme odpíchnout. Boleslav je nebezpečná, agresivní, hraje na brejky, výborně forčekuje. Odehráli jsme velmi dobré utkání.“

Upřímně, když si promítnete zápasy s tímto soupeřem z této sezony, ale i z minulých let, skoro vždycky to jsou divácky ne úplně pohledná utkání. Souhlasíte?

„Naprosto. Já to vím, ani jsem nečekal nějaké hezké utkání. Ale z těch čtyř letošních bylo tohle asi nejhezčí. Tamty nebyly takticky špatné, ale na krásu se úplně nehrálo. Teď padaly aspoň góly, diváci se snad bavili.“

Jak důležité byly rady trenéra Miloše Hořavy, který zná tým Mladé Boleslavi z minulého působení skvěle.

„Každá rada byla důležitá. Trenéři sledují videa, detailně každého soupeře. Máme perfektní servis, stejně jako ostatní týmy. Všichni jsou navyklí na videa, dřív to nebylo, byla nějaké kazety, to bylo strašné. (smích) Teď už si to každý může zastavit, může si posunout hráče, kde mají být.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Mladá Boleslav 6:2. Pražané se skvěle chytajícím Sedláčkem porazili Bruslaře

