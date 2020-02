Zohorna po prohře na Spartě: Jestli se potkáme v play off, tak si na ně věříme | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:02. Řepík, 21:44. Kudrna, 28:32. Řepík, 37:14. Pech, 49:35. Sukeľ, 58:18. Dvořáček Hosté: 42:50. R. Zohorna, 53:12. J. Stránský Sestavy Domácí: J. Sedláček (Cichoň) – Kalina, Blain, Jurčina, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Rousek, Sukeľ, Řepík – Říčka, V. Růžička, Kudrna – Buchtele, Pech, Forman – Dvořáček, Vitouch, Pšenička. Hosté: Peters (Krošelj) – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Bernad – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – J. Stránský, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Komárek, Rampír Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 737 diváků

V čem byla Sparta lepší?

„Nechytili jsme začátek. Tam nám to trošku ujelo, oni byli aktivnější, dohrávali nás. Začátek bolel. Měli pár střel a ve druhé třetině jim to tam napadalo. Pak už se to těžko dohánělo, ale bojovali jsme až do konce, což je plus.“

Sparta každopádně byla k poražení, takže i taková vysoká prohra musí mrzet…

„Jo, každej soupeř se dá porazit, když hrajeme svoji hru. Teď nám to nevyšlo, příště to bude lepší.“

Na střely jste přitom jasně vyhráli (35:23).

„Napadalo jim to tam, ale my jsme taky nechávali gólmana do jejich přečíslení nebo jeli sami. Těžký. Prostě nám to nevyšlo. Je dobrý, že jsme dostali teď a že snad takhle nedostaneme v play off.“

Vy sám jste měl dost šancí, dvakrát jste ujel sám na branku. Proč to nevyšlo?

„Jsem dřevák. (usměje se) Je to škoda, tohle musím dávat. Kór když dvakrát ujedu. Poprvé jsem si to dal moc na dlouhou a podruhé mi to výborně chytil á la Hašek.“

Co jste říkal na Sedláčkův fantastický zákrok, který vaši střelu vykopl betonem?

„Klobouk dolů! Dobře mě vyčapal. Musím se polepšit a příště to bude dobrý.“

Častá okna v obraně bila do očí, Sparta dávala góly po vašich chybách. Čím to bylo, když máte nejlepší obranu v extralize?

„Prostě to nebyl náš zápas. Podle mě se z toho ponaučíme.“

Přišlo mi, že vám chyběl i drajv, kterým jste se prezentovali například v sobotním utkání proti Plzni. Souhlasíte?

„Hráli jsme třetí utkání ve čtyřech dnech. Je možné, že to na nás trochu dolehlo, ale nechci se na to vymlouvat. V jiných soutěžích se to hraje taky takhle. Odpočineme si a pak na to zase vlítneme.“

I když jste v přesilovkách nakonec dali dva góly, tak vám dlouho nevycházeli. Přitom jste jich měli hodně, jednu dlouhou 5 na 3. Byl to jeden z rozhodujících faktorů utkání?

„Tu 5 na 3 no… To se dává, to jsme měli dát a dostali bychom se do zápasu hned jinak. Musíme na to potrénovat, do play off je ještě čas.“

Na konci zápasu bylo dost potyček. Projevila se frustrace z vysoké porážky?

„Samozřejmě. Když prohráváte, tak se to soupeři snažíte nějak znepříjemnit, dohrávat je. Různé takové osekávání, co rozhodčí nevidí, to hraje každej soupeř, když se prohrává. Chtěli jsme to dohrát důstojně a zamakat. To se nám povedlo.“

Na Spartu se vám dlouhodobě nedaří, v aktuální sezoně jste prohráli všechna čtyři vzájemná utkání. Není to trochu strašák před play off?

„Nebylo by to optimální. Co si pamatuju, tak všechny čtyři zápasy jsme byli lepší, akorát, že jsme nemohli dát gól. Dvakrát to bylo na nájezdy, jednou v prodloužení. Nevím, jestli je to smůla, ale jestli je potkáme v play off, tak si na ně věříme.“

