KlaDNO... "Jágrtown" drtí špatné zprávy, Barinka si sestup nepřipouští | iSport.cz

Před zápasem kroužil Jaromír Jágr po ledě v zátěžové vestě. Další extra váhu měl namotanou kolem kotníků. Po bitvě s Pardubicemi se ale musel spíš cítit, jako kdyby na něj spadl dům. Zřítila se na něj daleko těžší váha. Boří se extraliga. „Spadnout.“ To slovo je teď v Kladně největší bubák. Rytíři prohráli s Pardubicemi 2:5. Výsledek je pro ně zlý. Co hůř? Soupeř jim ukázal pravou záchranářskou zarputilost namixovanou s kvalitou. „Jágrtown“ nestačil. Spadl na dno.

Vítkovice suterénu odjely formulí, vzaly čáru. Na Pardubice Kladno ztrácí ne tři, ale čtyři body, protože kvůli porážce v pátečním zápase má horší bilanci ve vzájemných zápasech. A Litvínov? Taky se Rytířům odsunul, navíc má o zápas méně. Jestli si myslíte, že těch špatných zpráv pro družinu Jaromíra Jágra je dost, tady máte další. Brankář Denis Godla měl hodně úsporný pohyb, při páté pardubické brance se zranil, musel odstoupit. Do teď je jediný kladenský brankář, který dokázal vychytat výhru.

Černý pátek. Tedy pro Kladno. Pro Pardubice byl veselý, voňavý, plný euforie, barev. Dynamo se odlepilo z posledního místa. Poprvé takhle významný zápas zvládlo. V minulosti pravidelně kolabovalo, teď ne. „Už dřív jsme pár dobrých utkání měli, ale pak nedokázali udělat poslední krok, nepotvrdili jsme předchozí výkonnost výsledkem. Chyběla větší zarputilost, týmovost. Teď se nám to ale povedlo. Tým hraje velmi dobře. Jen se potvrdilo, že hrajeme, co máme a co chceme hrát,“ pochvaloval si asistent trenéra Michal Mikeska.

Ano, tohle byla od Dynama suverénní práce. Dobrý a sebevědomý výkon, kdy zkrátka funguje ne úplně běžný styl brankáře Pavla Kantora, plus defenzivu hodně pomohl ucpat Stěpan Zacharčuk. Čtvrtou lajnu si v pohodě ohlídá Tomáš Rolinek. Najednou do sebe hodně věcí zapadá. Rostou individuální výkony, roste mužstvo. „Je vidět, že všechny ostatní týmy, co byly na spodku tabulky, hodně posílily. Šly do zkušenosti než, že by chtěly zkoušet. Jak je vidět, tak jim to momentálně vychází a my jsme ve sračkách,“ zakroutil hlavou nešťastně kladenský bek Michal Barinka.

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 2:5. Očekávaný souboj o záchranu ovládlo Dynamo

Rytíři vyprodali zimák. Konečně je hnala plná aréna za zázrakem. Ale nedočkala se. Viděla pád na poslední místo. „Sestup? Ne, to si nepřipouštím a doufám, že kluci taky ne. Stát se může pořád cokoliv,“ prohlásil bývalý reprezentant Barinka. Boss klubu Jaromír Jágr mezi novináře přijít odmítl. Omluvil se, zklamání bylo tak silné, že o něm nechtěl ani vykládat.

Vidět zase byl, na začátku zápasu jednou pardubické obraně ujel, ale Kantor střelu na vyrážečku měl. Pak Jágr neproměnil ještě jednu šanci. Nakonec se trefil, ale nic víc než korekce na 2:4 z toho nebyla. Snaha se osmačtyřicetileté legendě upřít nedala. Pardubice se z ní ale nerozklepaly, tentokrát už ne. Po sedmi letech si připsaly čtvrtou výhru za tři body v řadě, vykročily k záchraně. „Potěšil nás výsledek, pro který jsme si jeli. Dostali jsme se k němu skvělou hrou od první do poslední minuty. Vlastně tam byla jen jedna výjimka ve třetí třetině, kdy jsme zbytečným technickým přestupkem dostali domácí do hry gólem v oslabení. Dělali jsme jinak přesně, co jsme chtěli, a podali jsme naprosto fantastický výkon ve všech pásmech,“ chválil Mikeska svůj tým.

A Kladno? Začíná válka. Teď jsou v pozici Pardubic Rytíři. Dole už není nic, jenom prvoligová jáma a třináct týmů nad vámi. Těžká úloha. Tím spíš, pokud by měl chybět brankář Godla. „Teď je příliš brzy po zápase, ještě nevím, co s ním je,“ jen pověděl trenér David Čermák. Nepomohl ani Jiří Tlustý, který rozšířil realizační tým, Kladno se nezvedlo. Leda kdyby nastoupil...

„Už jsme na dně. Nevím, jestli se dá v hlavě spadnout ještě hlouběji. Musíme se sebrat a dokončit sezonu, aby to nebyl největší průser,“ zakroutil hlavou Barinka. „I když už je to na hraně,“ moc dobře si uvědomoval stav, v němž se pět kol před koncem Rytíři nacházejí. „Doufali jsme, že to bude náš styl hry, který nás posune nahoru a udrží nás mimo tyhle starosti. Silní jsme v osobních soubojích v rozích. Tedy byli jsme tam silní,“ poznamenal ještě zkušený bek. „Momentálně nám to tam ani nepadá, že bychom dali šťastný gól. Podesáté za sebou jsme prohráli a moc často jsme během téhle šňůry nevedli, nedáváme ani první gól. Tam to začíná,“ dodal Barinka.

„Jágrtown“ se dostal do potíží. Osudový zápas nezvládl. Aby se dostal nahoru, tak musí bodovat a soupeři ztrácet. A čas se krátí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:16. Zikmund, 54:13. Jágr Hosté: 31:30. Látal, 33:39. Harju, 41:34. Mikuš, 52:24. Svačina, 56:13. Tybor Sestavy Domácí: Godla (57. Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A) – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – O'Donnell, Stach, Melka – Hovorka, T. Kaut, Hajný – Š. Bláha. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Oliva – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Lacina, Hodek – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 27 5 2 12 162:115 93 2. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 3. M. Boleslav 47 21 7 6 13 140:114 83 4. Plzeň 46 24 2 7 13 145:123 83 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 46 19 5 6 16 130:140 73 7. K. Vary 47 16 8 4 19 158:142 68 8. Olomouc 47 17 5 6 19 109:121 67 9. Mountfield 46 17 5 5 19 115:118 66 10. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Pardubice 47 13 3 9 22 111:151 54 13. Litvínov 46 13 3 8 22 131:157 53 14. Kladno 47 13 3 6 25 114:158 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kladno - Pardubice: Domácí pohromu dokonal Tybor. Brankář Godla si navíc obnovil zranění, 2:5

Kladno - Pardubice: Jágr přetlačil Koláře a vrátil Rytířům naději, 2:4

Kladno - Pardubice: Svačina se z pravého kruhu nemýlil, 1:4

Kladno - Pardubice: První radost Rytířů, v přesilovce dotlačil puk za brankovou čáru Zikmund, 1:3

Kladno - Pardubice: Domácí Godla si srazil Mikušovu střelu do vlastní sítě, 0:3

Kladno - Pardubice: Dynamo udeřilo v oslabení! Po objetí branky se prosadil Harju, 0:2

Kladno - Pardubice: Hosté nevyužili přečíslení 2 na 1, únik Jágra Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Kladno - Pardubice: Záchranářský souboj otevřel ranou do odkryté branky hostující Látal, 0:1

Kladno - Pardubice: Redlich nastřelil tyčku hostující branky

Kouč Lidický po další prohře Kladna: Nemůžeme se z toho dostat, prostě nám to nejde