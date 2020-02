Látal o pardubické jízdě: Mám radost z výhry, ale je mi Kladna líto | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:16. Zikmund, 54:13. Jágr Hosté: 31:30. Látal, 33:39. Harju, 41:34. Mikuš, 52:24. Svačina, 56:13. Tybor Sestavy Domácí: Godla (57. Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A) – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – O'Donnell, Stach, Melka – Hovorka, T. Kaut, Hajný – Š. Bláha. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Oliva – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Lacina, Hodek – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Jak chutná mít v takhle důležitém zápase velkou roli?

„Hezky to chutná, hezky. (usměje se) Ale jsem v Kladně vychovaný, není mi jedno, kde kluci jsou. Celý rok hrají hrozně sympaticky. Nezasloužili by si jít dolů. Mám radost, že jsme zápas zvládli, ale taky mi je trochu líto, jak na tom Kladno je.“

Když jsem šel k vaší kabině, několikrát jsem zaslechl vaše jméno a že proč zrovna on, proč Látal...

„Jo, je to tak, chápu. (usměje se) Jsem ale teď v Pardubicích, takhle to je a hraju za ně. Zápasy s Kladnem pro mě ale jsou specifické vždycky. Vždyť jsem tady byl v dorostu, v juniorech, začínal v áčku. Vazba tam vždycky byla a je dál.“

Kladno - Pardubice: Záchranářský souboj otevřel ranou do odkryté branky hostující Látal, 0:1

Šanci se odlepit z posledního místa jste měli už několikrát. Až zápas s Kladnem jste zvládli. Udělali jste něco jinak?

„Připravujeme se pořád stejně. Ale troufám si říct, že jsme měli o dost zkušenější mužstvo než Kladno. Rozhodli hráči jako Kolář, Zacharčuk, Rolinek, Vondrka, Tybor, Kousal. Tyhle vypjaté zápasy hrají zkušenější kluci lépe než ostatní. My hrajeme vlastně play off zápasy už nějakou dobu a je toho za celou sezonu dost. Když jsme se už dotáhli na týmy před námi, řekli jsme si, že to už dorveme. Ale na psychiku je to hodně těžký.“

Cítili jste, že Kladno je devíti porážkách v řadě pod dekou?

„Možná byli trochu nervózní, ale jinak hrají celou sezonu hodně sympatický hokej. Napadají, bruslí, hrají dobře. Je vidět, že tam mají mladší kluky, nehraje se proti nim nikdy dobře. Nezaslouží si být tam, kde jsou.“

Zato vy stoupáte. Jaké je, že Pardubice najednou nepočítají nezdary, ale sbírají výhry?

„Naštěstí to tak je. Ale nechali jsme si brutálně utéct začátek. Když od sedmého kola všechno před vámi honíte, je to hodně těžké. Teď jsme dali čtvrtý zápas za sebou. Snad to odlepíme už úplně. Stejně ale hotovo není.“

Není, ve zbytku soutěže vás čekají Liberec, Sparta a spol. elita ligy. Jde z toho respekt?

„Nám se na silné soupeře hraje nečekaně dobře. Doufám, že to nezakřiknu a budeme hrát dál dobře, makat. Můžeme i mužstva jako Kometu nebo Plzeň potrápit, tak snad to vyjde.

Kouč Lidický po další prohře Kladna: Nemůžeme se z toho dostat, prostě nám to nejde

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 2:5. Očekávaný souboj o záchranu ovládlo Dynamo

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE