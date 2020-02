SESTŘIHY: Liberec slaví Prezidentský pohár. Litvínov padl s Hradcem 2:3 | iSport.cz

Počtvrté za posledních pět let ovládl Liberec základní část Tipsport extraligy. Prezidentský pohár si Bílí Tygři zajistili po výhře 4:1 nad Plzní v úterní dohrávce 11. kola a slaví čtyři kola před koncem. V dalších dohrávaných zápasech se záchraně opět mohl přiblížit Litvínov. Po ztraceném dvougólovém náskoku a prohře 2:3 proti Mountfieldu HK se tak ale nestalo. Třinec porazil Zlín 3:2 po samostatných nájezdech a zajistil si jistý postup do čtvrtfinále. Po úterních dohrávkách se všechny kluby srovnaly na 48 odehraných zápasech.

Liberec s předstihem ovládl základní část

Hokejisté Liberce porazili v dohrávaném utkání 11. kola extraligy Plzeň 4:1 a s předstihem si zajistili vítězství v základní části. Prezidentský pohár získali stejně jako před rokem. Dlouhodobou část ovládli Severočeši počtvrté za pět sezon a celkově pošesté od ročníku 2005/06.

Bílí Tygři mají čtyři kola před koncem základní části náskok 13 bodů na druhou Plzeň, která dnes prohrála posedmé za sebou na kluzištích soupeřů. Liberec má zároveň jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Jubilejním 30. gólem v sezoně se na výhře domácích podílel slovenský útočník Libor Hudáček, jenž nasbíral už 58 bodů, což je extraligový rekord v podání cizince. Nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš z Plzně vyšel naprázdno.

Hosté se na severu Čech představili bez brankářské jedničky Frodla, který tak poprvé v sezoně nezasáhl do hry. Místo něj dostal šanci Král, jenž se tak v extralize představil po dvou letech, naposledy chytal na začátku března za Plzeň také v Liberci.

V úvodu zápasu byl ale v permanenci jeho protějšek Hrachovina, který si v první minutě připsal čtyři zákroky. Plzeň svou aktivitu přetavila i ve vedoucí gól, Vráblíkovu střelu tečoval v čase 2:02 Pour.

Liberec se rozjížděl pozvolna. Poté, co domácí přežili úvodní oslabení, sami udeřili v přesilovce. Vyloučení šestnáctiletého obránce Jiříčka využil pohotově dorážející Bulíř.

Oba celky se mohly dostat do vedení v početních výhodách, Hrachovina i Král však chytali spolehlivě. Při Čerešňákově trestu zahrozil v oslabení Mertl, ale neuspěl stejně jako ve 32. minutě osamocený Šír na druhé straně. Střelecky se nakonec prosadil až ve 35. minutě Musil, jenž pohotově dorazil Králem vyraženou Maroszovu střelu.

Ještě větší klid na hokejky získali hráči Liberce na začátku třetí části. Král si sice poradil s pokusy Ordoše, Krenželoka i Šmída, proti Hudáčkovu zakončení po ideální Birnerově přihrávce však neměl šanci zasáhnout. Liberec pak zápas dovedl jistě do vítězného konce, pátou domácí výhru nad Plzní v řadě podtrhnul v poslední minutě čtvrtým gólem Ordoš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:21. Bulíř, 34:50. A. Musil, 43:18. L. Hudáček, 59:14. Ordoš Hosté: 02:02. Pour Sestavy Domácí: Hrachovina – Šmíd (A), Knot, Derner, T. Hanousek, Kolmann, Graborenko – Birner (A), L. Hudáček, M. Zachar – Bulíř, Marosz, A. Musil – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Šír, Valský – Rychlovský. Hosté: Tomáš Král (Kolář) – Pulpán (A), Čerešňák, Jánošík, Jiříček, Vráblík, L. Kaňák, Jank – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Heřman, Malát. Rozhodčí Pešina, Bejček – Lučan, Kis Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 179 diváků

Litvínov promarnil náskok proti Hradci

Hokejisté Litvínova prohráli v dohrávce 34. extraligového kola s Hradcem Králové 2:3. Hosté měli na začátku druhé části už dvoubrankové manko, přesto nakonec přerušili sérii čtyř porážek. Dvěma góly pomohl k obratu útočník Radek Smoleňák. Tým Vervy naopak nenavázal na tři předchozí vítězství.

První větší šanci měl ve třetí minutě při hře čtyř proti čtyřem Gerhát, strážce hostující branky Mazanec byl ale pozorný. Na druhé straně se řítil po pravém křídle Smoleňák, jeho bekhendový pokus skončil na masce domácího gólmana Januse. V další šanci prověřil Mazance střelou přes obránce Mahbod, hostující brankář měl plné ruce a nohy práce, ale poradil si.

V deváté minutě se Severočeši dočkali vedení. Hezkou kombinaci po ose Hübl, Lukeš završil skórující Pospíšil, který z dorážky otevřel skóre. Chvíli nato mohl vyrovnat Klíma, který vypálil švihem z mezikruží, Janus si dobře povyjel a puk vyrazil. Následovala šance Cibulskise, který se ocitl sám před litvínovskou brankou, Janus ale zabránil vyrovnání.

Už po 39 sekundách druhé třetiny měl na hokejce vyrovnání Klíma, puk prošel Janusovi pod betonem a poté se otřel o pravou tyčku. A ve 23. minutě přišel trest: Lukeš tečoval puk před Mazancem, ten ho vyrazil do Nedomlela a od toho se nešťastně odrazil do sítě. V dalším střídání prověřil hostujícího brankáře třemi střelami Jarůšek, Mazanec však společně s obránci dokázal vše vyřešit.

Snížení přišlo ve 28. minutě, kdy Klíma v početní výhodě střelou bez přípravy nedal Janusovi šanci. Vyrovnat mohl ve 34. minutě Koukal, který se řítil v oslabení sám na Januse. Domácí brankář ale se štěstím zastavil jeho bekhendový blafák. Vyrovnat se povedlo Královéhradeckým 30 sekund před koncem druhé třetiny. Smoleňák díky svému důrazu na brankovišti dotlačil puk za Janusova záda.

Pospíšil se ve třetí části prokličkoval z pravého křídla až do šance, ale ani nadvakrát nedokázal překonat Mazance. Na druhé straně v 46. minutě vypálil Šalda, Janusovi vypadl puk z lapačky a do prázdné branky ho doklepl Smoleňák, kterého nedokázal uhlídat Říha. Další brance zabránil výborným zákrokem Janus, který pravým betonem vykopl Žejdlovu dorážku.

Domácí si v druhé polovině třetí třetiny nebyli schopni vypracovat žádnou vážnější příležitost, bylo na nich až příliš patrné, že hráli čtvrtý zápas v sedmi dnech. Hosté si navíc výborně počínali v defenzivě a tak po obratu uhájili zisk všech tří bodů.

Ohlasy trenérů:

Jindřich Kotrla (Litvínov): „Zápas se rozhodoval ve druhé třetině, kterou jsme odehráli katastrofálně. Tam jsme utkání prohráli. A také v předbrankovém prostoru, v obranné činnosti jsme slabí. A v útočné fázi nedáváme branky.“

Vladimír Růžička (Hradec Králové): „Během pěti šesti dnů jsme hráli s Litvínovem druhý zápas. Doma se nám to moc nepovedlo, zápas jsme prohráli. Dneska to bylo obráceně. Musím poděkovat hráčům, že i když jsme prohrávali 0:2, tak to nesložili a makali. Dobře jsme bránili a hráli jsme aktivně. Výborně nám chytal brankář. Jsem rád, že jsme domácím tu porážku vrátili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:30. Pospíšil, 22:37. F. Lukeš Hosté: 27:10. Klíma, 39:30. Smoleňák, 45:59. Smoleňák Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, L. Doudera, Štich, Ščotka (A), Kudla, Baránek, Březák – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Válek, Jurčík, Trávníček (A) – Jánský, Helt, Stříbrný. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Perret, Klíma, Jergl – M. Chalupa, Lev, Dragoun – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák (C) – Miškář, Koukal, Žejdl. Rozhodčí Hodek, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 876 diváků

Třinec si zajistil postup do čtvrtfinále

Hokejisté Třince zvítězili v dohrávce 48. kola extraligy nad Zlínem 2:1 po samostatných nájezdech a zajistili si účast ve čtvrtfinále play off. Úřadující mistr prohrával od 13. minuty po gólu Jakuba Šlahaře a ve druhé třetině promarnil přesilovou hru pět na tři, která trvala 90 sekund. Vyrovnal až v 51. minutě nejlepší střelec Ocelářů Matěj Stránský, který se jako jediný prosadil i v rozstřelu. Hosté prohráli počtvrté v řadě, ale na 11. místo mají k dobru už šest bodů.

Zlín dostaly do tempa rychlé dvě přesilové hry a byl v úvodní třetině aktivnější. Také se ujal vedení. Okál zachytil u zadního mantinelu špatnou rozehrávku Musila a chytrým pasem uvolnil Šlahaře, který překonal rozhozeného Kváču. Autor gólu v závěru třetiny dobře vyřešil přečíslení dva na jednoho, Nosek ale zblízka minul branku.

Třinec promarnil po přestávce přesilovou hru pět na tři. Zakončení v ní na sebe brali hlavně obránci, Douderu ale dvakrát vychytal Kašík a Gernát dvakrát netrefil branku. Už při hře proti čtyřem vyslal Galvinš do sóla Adamského, zlínský gólman odvážně vyjel a střelu zneškodnil. Hosté zahrozili v přečíslení zásluhou Köhlera, ale v závěru třetiny i vlastními chybami nabídli Ocelářům několik gólových šancí. I díky Kašíkovi odolali.

Třinec se prosadil až v 51. minutě ze své šesté přesilové hry v zápase. Stránský si vybruslil z rohu kluziště před branku a bekhendem propasíroval puk pod Kašíkem. Zlín ještě uplatnil trenérskou výzvu, ale nedovolené bránění brankáři rozhodčí na záznamu nenašli.

Domácí pokračovali v tlaku, zápas však dospěl do prodloužení. V jeho úvodu neuspěl v úniku domácí útočník Ondřej Kovařčík s bekhendovým blafákem. Následně Třinec nevyužil ani přesilovou hru, kterou umocnili trenéři odvoláním brankáře. Riskantní tah se málem vyplatil, ale Vrána minul prázdnou branku.

Poslední vzájemný zápas rozhodl hattrickem Wolski, který ale chyběl Třinci čtvrtý zápas v řadě. Jeho šikovné ruce by se domácím hodily v rozstřelu, který přesto vyhráli. Hned v první sérii přesně vystřelil Stránský a Kváča z pěti pokusů Zlína neinkasoval. Měl ale štěstí, Claireaux trefil ve čtvrtém kole tyč.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Druhá a třetí třetina byly z našeho pohledu fantastické. Kluci v nich plnili přesně to, co jsme chtěli hrát, a za to jim děkuju. Proti mužstvu Zlína to bylo zase těžké, hrálo velmi dobře v obranném pásmu a bylo nepříjemné. I když jsme měli spoustu šancí, museli si je hráči poctivou hrou zasloužit. Nakonec nám vyšla loterie v nájezdech a jsme rádi, že nás tam Petr (brankář Kváča) podržel a ukořistili jsme další bod do tabulky. Wojtek Wolski už pár dní bruslil. Věřím, že se objeví do konce základní části v naší sestavě.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Sice jsme prohráli, ale bod bereme. Kdybychom zvýšili na 2:0, mohl se zápas vyvíjet jinak. Třinec měl ale obrovské šance a Libor Kašík nás držel. Jsme rádi, že si odvážíme bod a že jsme přerušili třízápasový půst bez bodu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:33. M. Stránský, . M. Stránský Hosté: 13:00. Šlahař Sestavy Domácí: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Polanský. Hosté: Kašík (Huf) – Nosek (A), M. Novotný, Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Hamrlík – Fryšara, Fořt (A), Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Dufek, Claireaux, Herman – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (C). Rozhodčí Šír, Kubičík – Bryška, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 398 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 5 2 12 170:117 99 2. Plzeň 48 25 2 7 14 154:132 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 5. Třinec 48 24 4 4 16 152:121 84 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Mountfield 48 18 5 6 19 120:123 70 8. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 9. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 10. Zlín 48 18 3 5 22 143:138 65 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 48 14 3 8 23 139:164 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 48 13 3 6 26 119:166 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup