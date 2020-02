Smoleňák o Hradci: Chceme hrát jako Boston. Ba ne, hlavně vyhrávat | iSport.cz

Před brankou hrát umí. A znovu to dokázal. „Když tam budu chodit pořád, jednou ten jackpot vyhraju,“ svěřil se Radek Smoleňák po utkání v Litvínově, které dvěma góly otočil. Žádné ozdoby do extraligových sestřihů, ale i takové trefy dneska rozhodují. Stejně jako na Hlinkově stadionu. Hradecký Mountfield zvítězil 3:2 a po čtyřech prohrách naplno zabodoval.

Podařilo se vám obrátit zápas, který se nevyvíjel dobře. Takže po sérii nezdarů máte důvod k radosti?

„Po těch pár prohrách to byl hodně důležitý zápas, navíc dohrávka. Potřebovali jsme tři body, abychom se dostali minimálně tam, kde bychom chtěli být. Poté, co jsme prohrávali 0:2, jsou to hodně cenné body. Od nějaké 25. minuty, pokud jde o styl hry, se to podobalo tomu, co potřebujeme hrát, abychom byli úspěšní v závěru sezony.“

Co se změnilo, že jste najednou přidali a dostávali domácí pod tlak?

„Měli jsme pár přesilovek. Předtím jsme párkrát ztratili puk na modré a dostali je trošku zbytečně na koně. Z toho jsme taky inkasovali, pak jsme začali puky rychle otáčet, dávat je za beky. To se vyplatilo, byli jsme aktivnější ve forčekingu a snažili se dávat jim málo prostoru. Měli jsme pak spoustu šancí, druhá půlka byla z naší strany super.“

Dal jste dva gól, vyrovnávací a vítězný…

„Byly pěkný, co? (usměje se) Hezkých branek padá hrozně málo, není tolik šikovných hráčů, aby projeli přes celé hřiště. Tyhle góly rozhodují a v tomhle se hodně lepšíme, že tam dokážeme dávat rychle puky a být agresivnější, ať už u nich nebo u nás.“

Litvínov - Mountfield HK: Po Šaldově nahození daroval Janus gól Smoleňákovi, 2:3

Taky je důležité se k tomu nachomýtnout, že ano?

„Musíte se tam dostat, protože beci jsou silní a snaží se to boxovat ven. Člověk schytá pár ran, ale věřím, že když tam půjdu dvakrát, třikrát a nic z toho nebude, aspoň udělám prostor jinému nebo tam způsobím nějakou paseku. A když tam budu chodit pořád, jednou ten jackpot vyhraju.“

Přiblížili jste se šestce, vnímáte, že o ni můžete pořád hrát?

„Abych se přiznal, na tohle opravdu teď nekoukáme. Bylo důležité vyhrát, teď náš čekají týmy, které jsou kolem nás. Vary, Olomouc, Zlín. Když nepostoupíme do šestky a uděláme desítku, můžeme je potkat. Takže potřebujeme výkon zopakovat a kdyby to vyšlo na šestku, budeme stoprocentně spokojení. Když ne, musíme se nastavit na hokej, který nám bude vyhrávat zápasy.“

Jaký hokej by to měl být?

„Něco jako Boston. (směje se) Ne, hlavně zodpovědně. To je základ všeho. Jedno, jestli vyhrajeme 5:0 nebo budeme mít dvě stě šancí. Musíme se jeden na druhého spolehnout, že se nezaseká na modré a nebude vymýšlet super nahrávku. Začít u malých věcí. Potom si člověk může něco dovolit v útočném pásmu a v play off jedna chyba může otočit celou sérii. Na to musíme být v hlavě připravení, že si tam nejdeme něco dokazovat, ale obětovat se pro tým.“

Vyhráli jste po čtyřech zápasech, byla už dusnější atmosféra?

„My si něco vyříkáváme pořád. Minulý zápas s Boleslaví byl dobrý, i když jsme prohráli, ty předtím tak dobré nebyly. To je, co řešíme. Body jsou důležité, ale ještě důležitější je předvedená hra. Pro naši psychiku a jako návod, co chceme předvádět.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:30. Pospíšil, 22:37. F. Lukeš Hosté: 27:10. Klíma, 39:30. Smoleňák, 45:59. Smoleňák Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, L. Doudera, Štich, Ščotka (A), Kudla, Baránek, Březák – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Válek, Jurčík, Trávníček (A) – Jánský, Helt, Stříbrný. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Perret, Klíma, Jergl – M. Chalupa, Lev, Dragoun – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák (C) – Miškář, Koukal, Žejdl. Rozhodčí Hodek, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 876 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 5 2 12 170:117 99 2. Plzeň 48 25 2 7 14 154:132 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 5. Třinec 48 24 4 4 16 152:121 84 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Mountfield 48 18 5 6 19 120:123 70 8. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 9. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 10. Zlín 48 18 3 5 22 143:138 65 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 48 14 3 8 23 139:164 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 48 13 3 6 26 119:166 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

