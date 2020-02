SE SIMONOU: Skuhravý má tresty v hlavě. Buď v klidu... Pak výbuch! | iSport.cz

Bouřlivák, horká hlava. Kapitán Energie Václav Skuhravý je známý nejen pro svůj hokejový talent, ale také častými diskuzemi s rozhodčími. „Mám to v sobě, vždycky to tak bylo. Ve 41 letech už se nezměním," prozradil mimojiné v novém dílu pořadu SE SIMONOU. S kým se na střídačce uklidňuje?

Skuhravý patří mezi nejtrestanější muže aktuální sezony, počet svých trestných minut zná z hlavy. „Je jich asi 80," pousmál se karlovarský veterán a trefil přesně. „Dlouhou dobu jsem míval hodně trestů. Ale spíš ty vyšší než menší," pokračoval karlovarský kapitán.

Jak se to stává? Může za to povaha. „Je to tím, že jsem impulsivní a vždy mě něco vytočí. Řeknu si, že budu v klidu, jenže pak to ve mně bouchne a nějakou tu desítku dostanu." Během základní části byli víc trestáni jen tři další hráči, statistice „vévodí" Richard Nedomlel (96 trestných minut).

Co Václav Skuhravý říká na videozáznam svých prohřešků? A kolik odhaduje, že dostal trestných minut za celou kariéru? To vše v nejnovějším díle pořadu SE SIMONOU.

