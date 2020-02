Svobodův zákrok snů! Vytáhnul ho ze Síně slávy, bědoval Zbořil | iSport.cz

„Klépa (Klepiš) ho nádherně přesvědčil, že bude střílet, skočil na to, ale Svobič (Svoboda) pak vytáhl zákrok ze Síně slávy!“ ocenil útočník Zbořil. „Tímto si asi vyhrál Zlatou helmu.“

Vítkovický brankář vytáhnul klíčový zákrok v kritickém momentu. Chvíli poté, co Ostravané v posledních vteřinách využili končící přesilovku pěti proti třem a vyrovnali na 2:2. Klepiš se Zbořilem je mohli znovu zašlapat do ledu.

Vítkovice - Mladá Boleslav: Svoboda předvedl perfektní zákrok proti Zbořilovi Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Štěstí!“ oddechl si Svoboda. „Natáhnul jsem se tam. Ale šli jsme tomu naproti, hodněkrát jsem měl smůlu, teď štěstí, takže dobrý. Pomohlo mi to. Stejně důležitý byl třeba gól Lakyho (Dominika Lakatoše) na 2:2. Týmový výkon, zaplať pánbůh za bod. Rveme se o to, abychom extraligu udrželi. Doufám, že se nám to povede.“

Když se pak na kostce na zákrok znovu díval, pokývnul hlavou. „Jo, bylo to pěkný, zahřálo mě to,“ nezakrývá. „V takové chvíli se jenom natáhnete a buď vás to trefí nebo ne. Je to o štěstí. Zbořa to myslím podcenil, nic jiného k tomu asi říct nejde. Ale já nikdy v takové šanci nebyl, tak nevím, co se mu honilo hlavou.“

Za podobný kousek dostal gólman Petr Mrázek v NHL pár let zpátky cenu za nejlepší zákrok sezony. Svoboda si podobné ambice nedělá. „Tohle hlasování ovládají se svými fanoušky hráči Brna, ne?“ pousmál se. „Je jich asi víc. To je mi fuk. Hlavně, ať budeme i příští rok v extralize.“

Štěstí měl Svoboda i v úvodu duelu proti Mladé Boleslavi. Soupeř jen v první třetině třikrát napálil tyč (Kašpar, Ševc, Zohorna). „Říkal jsem Danovi Dolejšovi (druhý gólman Vítkovic), ať už ten zvonek vypne,“ usmál se Svoboda. „Patří to k tomu, měl jsem teď štěstí a jsem za to fakt rád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:49. Roberts Bukarts, 50:27. Lakatoš Hosté: 37:40. Šťastný, 46:09. Šťastný, . Bernad Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Krošelj (Peters) – Hrbas (A), Ševc (C), Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický (A), Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek Stadion Ostravar aréna