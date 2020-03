Jegličův tichý hattrick. Chceme nejlepší pozici, zářil Slovinec po obratu | iSport.cz

Důležitá a ubojovaná výhra. Souhlasíte?

„Určitě. Je to dobrá příprava na play off, i tam třeba budeme prohrávat 1:3 a ve třetí třetině budeme muset změnit pohyb a hru. Jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Za vyrovnáním a následně i za výhrou jste si šli hodně důrazně…

„Ano, i na konci, když jsme vyrovnali na 3:3, jsme ještě chtěli dát jeden. Měli jsme velkou touhu, doufali jsme, že dáme ještě jeden gól. Třetí třetina byla úplně jiná než ty první dvě.“

Byl to váš nejlepší zápas za Mladou Boleslav?

„Bodově určitě, ale jinak nevím. Těžko říct. Hraju tady rád a doufám, že budeme pokračovat s výhrami i dál.“

Prvních 50 minut jste ale nepůsobili moc dobře, hodně jste kazili, nerozuměli si v kombinaci.

„Je to tak. Celých prvních 40 minut to bylo z naší strany nahoru dolů, dělali jsme hodně chyb na modrých čarách, a takový soupeř jako Karlovy Vary hned jde do protiútoku. Z toho padaly góly. V celé třetí třetině, možná spíš až těch posledních deseti minutách, bylo vidět, že jsme změnili pohyb.“

Čím to bylo, že to předtím nešlo?

„Nevím, někdy to tak je. Možná jsme byli trošku unavení nebo nenachystaní naplno. Musíme si na to dát pozor, od začátku musíme být nachystaní a jít naplno. Pak když uděláš jednu dvě chyby, ještě potom další chyby, tak to jde trochu dolů. Z toho se musíme poučit do dalších zápasů, minimalizovat takové věci.“

Hru asi rozhodily i dva osobní tresty pro Adama Zbořila a Pavla Skalického. Je to tak?

„Určitě, to nám vzalo dva hráče z první lajny. Hráli jsme na tři útoky, unavíš se víc. Určitě to nepomohlo.“

Každopádně jste znovu ukázali sílu, že i takový zápas ještě dokážete zlomit na svoji stranu.

„Ano. Ukázal se dobrý charakter mužstva a myslím, že budeme takové věci a momenty potřebovat i v play off.“

Před posledními dvěma zápasy základní části máte druhé místo ve svých rukách. Je to velká motivace?

„Chceme být v nejlepší možné pozici do play off. Myslím, že nebudeme koukat na to, koho dostaneme. Je to na nás.“

Taky můžete Kladno poslat o soutěž níž…

„No… Takhle ale nebudeme přemýšlet. Tam je těžké hrát, je tam malé hřiště, minule jsme tam prohráli. Určitě budeme chtít vyhrát.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 4:3pp. Středočeši otočili zápas ze stavu 1:3 a posunuli se na druhé místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:14. Jeglič, 49:48. Jeglič, 56:32. Zbořil, 62:00. Jeglič Hosté: 03:16. T. Rachůnek, 29:24. V. Polák, 33:32. Stříteský Sestavy Domácí: Krošelj (33. Peters) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, J. Stránský. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (C), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – V. Polák (A), Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Vildumetz, Vondráček. Rozhodčí Hodek, Micka – Lhotský, J. Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 689 diváků