Janus po prohře: Věděl jsem, že Kladno vyhraje. Máme to ve svých rukách | iSport.cz

Dělal, co mohl. Možná jako jediný z týmu... Jenže Litvínovu spolehlivý výkon brankáře Jaroslava Januse v Olomouci nepomohl. Prohrál 1:3 a v pátek si to s Kladnem v přímém boji rozdá o extraligovou příslušnost. Slovenský gólman pak nešetřil upřímnou kritikou. Není divu: Verva zapsala po dvou třetinách pouhé čtyři střely na bránu. „Nevypadali jsme jako tým, který chce vyhrát,“ štvalo 30letého gólmana.

Dobrý začátek, kdy jste se dostali do vedení, ale špatný konec?

„No dobrý... Vedli jsme z první a jediné šance, kterou jsme měli. Takže jsme zápas nezačali vůbec dobře, hra byla špatná. Nějaké šance jsme si vytvořili možná až na konci, ale výkon nebyl ideální. Nevypadali jsme tak, že chceme zápas vyhrát.“

Hodně dlouho jste byli pasivní, po dvou třetinách jste měli čtyři střely na branku. Křeč?

„Nevím. Určitě to nejsou jednoduché zápasy pro celý tým, ale aspoň výkon měl vypadat jinak. Měli jsme mít v každém střídání už od první vteřiny o hodně víc energie. Zkrátka na ně vletět, bruslit a chtít vyhrát. Bohužel jsme nenavázali na domácí výkon s Vítkovicemi.“

Může vás to ještě více psychicky srazit?

(přemýšlí) „Těžko říct, protože každý zápas je jiný a teď to máme ve svých rukách. Čeká nás poslední zápas sezony, na který se musíme dobře připravit. Hlavně se poučit z těchto chyb a jít dál. Jsme tým, který patří do extraligy, jen to musíme v pátek potvrdit.“

V jednu chvíli jste byli zachráněni, to když Kladno prohrávalo. Věděli jste o tom?

„Absolutně ne, ale přesně jsem věděl, že Kladno ten zápas vyhraje. Víte, tak to prostě je... Ale my se musíme soustředit na vlastní zápas. Přesvědčili jsme se o tom, že nemůžeme vypustit jedinou minutu na ledě.“

Teď už asi nic nenatrénujete, bude to spíš o psychické regeneraci na pátek?

„Všichni víme, co máme hrát. Ale musíme to prodat na ledě. Jestliže jeden něco vypustí, tým nemůže vyhrát. Vždy se prostě musí hrát naplno, což tentokrát nebylo. Omlouvám se, ale už k tomu nemám co víc říct. Mrzí nás to, ale dáme hlavy nahoru a v pátek na to půjdeme.“

