Pešout vysvětlil juniorku Varů: Jsem zodpovědný, ať jsme fit na předkolo | iSport.cz

„Prvním důvodem je fakt, že jsme několik posledních utkání odehráli pouze na tři formace, abychom si zajistili postup do předkola play off a získali čas na přípravu do vyřazovacích bojů,“ psal Pešout fandům svého klubu už před zápasem. „Tu jsme začali hned po pátečním utkání s Hradcem, kdy jsme začali s dvou- až třífázovými tréninky, abychom byli připraveni na příští pondělí, kdy začne předkolo. Po takové zátěži jsem nechtěl riskovat dlouhou cestu do Vítkovic tak, aby se nikdo nezranil a zbytečně se nestupňovala únava.“

Energie nasadila do zápasu celkem 14 juniorů, deset jich mělo v extralize premiéru. Včetně šestnáctiletého gólmana Patrika Hamrly, který v polovině zápasu za stavu 0:4 střídal. Pešout je na reakce okolí připravený. „My se staráme o to, co můžeme ovlivnit my,“ pokrčil rameny. „Já jsem zodpovědný, že když začne předkolo, budou hráči nachystaní, budou mít nohy, budou konkurenceschopní a mohli bojovat o vysněné čtvrtfinále. Pokladnou máme nejslabší rozpočet v extralize, každý takový úspěch je strašně cenný.“

Mladíci podle Pešouta vyloženě nezklamali. Postupně se rozkoukávali, setřepávali možná až zbytečný respekt. „Naši mladí postoupili jako první do čtvrtfinále juniorské soutěže, jsou šikovní, koketují s nároďákem, kdy jindy jim dát šanci? Když jsme klíčové hráče potřebovali šetřit.“

V posledním 52. kole s Libercem už budou hrát Karlovy Vary v plné palbě. „Bude to pro nás generálka, půjdeme do toho v nejsilnější sestavě, abychom si vyzkoušeli přesilovky a oslabení.“ Zápas v Ostravě měl být pro nemnoho zkušenějších hráčů čtvrté formace testem, kdo by mohl nahradit zraněného lídra Václava Skuhravého. „I proto mě mrzí, že hráči, co bojovali o čtvrtou lajnu, byli horší než naši junioři. A to si musíme přiznat,“ dodal Pešout.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:09. T. Kubalík, 08:35. R. Veselý, 13:29. Mallet, 26:55. Hruška, 29:41. Hruška, 30:33. O. Roman, 38:09. Werbik, 46:02. T. Kubalík Hosté: 50:53. Tureček, 55:42. Šik Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Rosandić – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Hamrla (30. Bednář) – Šafář (A), Záruba, D. Mikyska, Tureček, A. Rulík, Klejna, Kořán – Rozhon, Vildumetz, Vondráček (C) – M. Zabloudil, Osmík (A), Bačo – Křehlík, Jiskra, Křemen – Adámek, Novotný, Šik. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 925 diváků

