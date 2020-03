Vítkovice udržely extraligu. Bez fanfár. Vrátí se Hadamczik a legendy? | iSport.cz

Zachránili se na poslední chvíli. Až v předposledním kole základní části extraligy si Vítkovičtí mohli zhluboka oddechnout. Sestup do první ligy a katastrofický scénář jsou odvráceny. Elitní soutěž se bude v Ostravě hrát i dál, 32 let dlouhá série mezi nejlepšími pokračuje. Mnoho důvodů k radosti ale není. Vítkovice zaznamenaly nejhorší výsledek za posledních deset let. Co bude dál? Může se kdysi silná značka opravdu zvednout? Vrátí se znovu do hry jako nový šéf, majitel a případně trenér Alois Hadamczik?