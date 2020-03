Trávníček před duelem o vše: Bitva až do konce. Snažím se držet v bublině | iSport.cz

Litvínovský dres k němu patří tak, jako by ho měl vytetovaný na těle. Michal Trávníček českou nejvyšší soutěž až na krátkou odbočku jinde nehrál, sedm let je kapitánem. Pod Krušnými horami zažil v roli lídra historický titul, ale taky dvě nervydrásající baráže. • Jaroslav Legner (Sport)

V černožlutých barvách Litvínova zažil hodně. Historický titul i nervy drásající baráže, euforie, vzestupy a zvraty. „Víme, že to bude bitva až do konce. Na to se musíme nachystat,“ řekl 39letý útočník Michal Trávníček před zápasem proti Kladnu. Jeho výsledek určí, zda se Verva zachrání v extralize nebo poprvé v historii sestoupí.

Zažil jste mimo jiné dvě baráže, tentokrát rozhodne poslední zápas. Je to tím ještě těžší?

„Taková utkání za sebou už taky mám. V roce 2002 jsme zrovna v Kladně hráli zápas, kde šlo taky o všechno. Padesát minut jsme nevyjeli ze třetiny, pak se nám povedlo dát jeden gól, do prázdné brány jsme přidali druhý. Vyhráli jsme 2:1. V průběhu utkání jsme si prošli hodně těžkými chvílemi. Ale zvládli jsme to. Doufám, že tentokrát to dopadne stejně.“

Uvědomujete si, co všechno by Litvínov ztratil, kdyby to nevyšlo?

„Ano, ale nechci na to ani pomyslet. Nechce se mi u takových myšlenek moc zůstávat.“

Snažíte se být pozitivně naladěný?

„Pozitivně… to je teď takovej módní přístup. Myslet pozitivně (usměje se). Ale nemyslím, že v tom to je. Víme, že nás nečeká nic jednouchého, bude to bitva až do konce. Na to se musíme nachystat. Nějaké pozitivní myšlení tady teď nemá místo.“

Jediný zápas rozhodne. Dokáže se člověk nastavit tak, že si řekne, že to může být i zážitek?

„No jasně! Bude to skvělej zápas. Fanoušci halu zaplní úplně do poledního místečka. Ale to nám dojde až v průběhu utkání.“

Vzpomenete si na duel s Jihlavou v baráži před dvěma lety, kterým jste se zachránili?

„Přesně. Třetí třetina byla neskutečná. Tehdy jsme taky věděli, že když prohrajeme, znamená to konec. Do třetí části jsme šli s tím, že musíme dát dva góly. Povedlo se. Atmosféra byla vynikající. Tohle bude něco podobného. Ojedinělého.“

Co se dá od zápasu očekávat?

„Těžko říct. Spíš myslím, že to bude opatrnější, ale stejně tak to může být pro někoho 4:0. První gól určitě jeden mančaft vzpruží, zároveň nepředpokládám, že to tak i skončilo. Scénářů, jak to může dopadnout, je hodně.“

Naposledy v Olomouci jste byli opatrní možná až moc, dvě třetiny jste hráli zakřiknutě. Bylo to varování, že tak by to nešlo?

„Tam se na nás nervozita asi hodně podepsala, i když jsme ještě neměli být z čeho nervózní proti tomu, co nás čeká. Svazovalo nás vědomí, že jsme to mohli ukončit tam, nedokázali jsme se toho oprostit.“

Co lidé v Litvínově? Vnímají, že jde o hodně. Když vás potkají, mluví o tom s vámi?

„Já naštěstí sednu do auta a jedu domů do Děčína. Moc se v tom nepohybuju a snažím se od toho držet dál a vytvořit si kolem sebe bublinu. I režim dodržuju stejný. Ráno hodím děti do školy, přijedu na rozbruslení a připravím se na zápas jako na každý jiný.“

Vzpomenete si na sezonu, kdy by byl závěr tak vyrovnaný?

„V extralize to tak je posledních pár let. Každý může porazit každého, štosuje se to až do úplného závěru. Ne, že by se rozhodovalo až v posledním kole jako tentokrát, ale poslední ročníky se v tomhle znamení nesou.“

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 3:1. Verva si záchranu nezajistila, Mora skončí sedmá

Budete sledovat ma dálku i střetnutí Brna s Pardubicemi?

„Já vůbec. Hlavou budu v našem zápase, nic jiného mě nezajímá. Oběma jde o všechno.“

Chystáte nějaký speciální proslov?

„Něco se v kabině řekne. Ale je očividné, o co tu jde. A každý to ví od té doby, co jsme v Olomouci sedli do autobusu. Nemyslím, že by bylo potřeba to mančaftu ještě nějak zvlášť připomínat.“

