Vary řeší disciplinárka! Hrozí obří pokuta i vyloučení z extraligy | iSport.cz

K zápasu do Vítkovic odjely Karlovy Vary s juniorským týmem. Schytaly nářez 2:8, díky čemuž se Ostravané definitivně zachránili a utekli hrozbě sestupu. Jednala Energie podle pravidel? Podle drtivé většiny klubů Tipsport extraligy ne! „Spatřujeme v tom jasné jednání proti fair play, které je postižitelné podle disciplinárního řádu,“ potvrdil deníku Sport viceprezident APK Prokop Beneš. Varům hrozí pokuta až do výše půl milionu korun, v krajním případě však také vyloučení ze soutěže. Rozhodnutí padne až příští týden.

Ve středu se konala valná hromada APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje), na kterou se sjeli zástupci všech čtrnácti extraligových klubů. Hlavní téma? Počínání Karlových Varů z 51. kola, kdy k utkání do Vítkovic poslali téměř juniorský tým. Oproti sestavě z minulého kola vyměnil trenér Martin Pešout hned patnáct hráčů.

„Reakce drtivé většiny klubů byla vůči tomuto jednání jasně odmítavá. Poslat v rozhodující fázi soutěže nekonkurenceschopné mužstvo k utkání prostě není fér. Na tom se většina shodla,“ říká viceprezident APK Prokop Beneš k mimořádnému bodu schůze.

Podle informací deníku Sport se na tom shodlo 12 klubů. Z logických důvodů se údajně zdržely Vítkovice, které byly přímým účastníkem inkriminovaného utkání. Proti byly pouze Karlovy Vary. „To ale potvrdit nemůžu,“ odmítá Beneš.

Podle něj tak není pravda, že Energie neporušila svým počínáním žádná pravidla. „Spatřujeme v tom jasné jednání proti fair play, které je postižitelné podle disciplinárního řádu. Není pravda, co se všude píše, že jednání Karlových Varů bylo pravidlově v pořádku. Nebylo.“

Kluby společně podaly podnět disciplinární komisi. Vary měly porušit bod 29 disciplinárního řádu nazvaný „Jednání proti fair play“. Jeho znění: „Kdo závažným způsobem poruší pravidla fair play nebo se dopustí jiného nečestného jednání, které hrubě odporuje sportovnímu duchu, bude potrestán.“ Tato skutková podstata měla být naplněna.

Energii za to hrozí pokuta ve výši jednoho tisíce až po půl milionu korun. Právě finančním postihem by měla celé záležitost skončit. Teoreticky může dojít i k odečtu bodů, či dokonce vyloučení klubu z extraligy. To se však neočekává.

Aktuálně se celou záležitostí zabývá šéf disciplinárky Viktor Ujčík. Ten dostal na stůl podnět ve čtvrtek dopoledne, avšak odmítl věc řešit běžným zkráceným řízením, kdy o trestu rozhoduje sám. Na příští týden svolal kompletní disciplinární komisi ve složení Tomáš Jelínek, Vladimír Macholda, Libor Procházka a Jaromír Bláha.

„V tomto případě byl zásah do sestavy natolik razantní, že o nějakém odpočívání několika opor nemůže být ani řeč. Je to jasně proti fair play. Takový je můj názor, budeme ale ctít rozhodnutí disciplinární komise,“ doplňuje Beneš.

Velkou roli prý také hraje, že se celá záležitost stala v rozhodující fázi soutěže, kdy se rozhoduje o sestupu o ligu níž. Kdyby se stejná situace stala třeba ve třetím kole, takový humbuk by nevznikl. „Že se to stalo v 51. kole, tedy klíčové fázi základní části, je podle mě značná přitěžující okolnost. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom měli do řádu napsat, že klub musí jednat tak, aby měl snahu v utkání uspět. Aby chtěl vyhrát. A to se v hokejovém prostředí pohybuji více než dvacet let.“

Podle zpráv Sportu na valné hromadě padlo také téma poškození pověsti extraligy. Už ve čtvrtek se k chování Západočechů vyjádřil také ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček. „Jednání Karlových Varů bylo významným bodem programu včerejší valné hromady Asociace profesionálních klubů. Můj názor je takový, že to je špatně, že tento postup extraligu určitě poškodil. Svůj postoj jsem vyjádřil i na valné hromadě a většina ostatních ho sdílela se mnou,“ řekl.

O jaké body z disciplinárního řádu se podnět APK opírá?

bod 25: Ohrožení regulérnosti extraligy

Kdo závažným způsobem poruší:

(a) stanovy a řády ČSLH,

(b) předpisy vydané ČSLH nebo

(c) závazná pravidla platná v ELH

a toto porušení je způsobilé ohrozit řádné fungování ELH, zájmy ELH ve společnosti nebo její regulérnost, bude potrestán. V tomto případě bude disciplinárně projednáván i klub.

bod 29: Jednání proti fair play

Kdo závažným způsobem poruší pravidla fair play nebo se dopustí jiného nečestného jednání, které hrubě odporuje sportovnímu duchu, bude potrestán.

Kompletní znění podnětu na zahájení disciplinárního řízení vůči klubu HC Energie Karlovy Vary:

kvůli jednaní, že… „se dne 03.03.2020 tým KVA dostavil na mistrovské utkání proti klubu VIT v nekonkurenceschopném složení mužstva, když sestava hráčů nominovaných k utkání se skládala převážně z juniorů a dorostenců.

Takového jednání se dopustil ve vrcholící části soutěže a pro takový krok neexistovaly žádné nevyhnutelné zdravotní důvody (karanténa apod.). Tímto jednáním dal najevo rezignaci na základní účel sportovního soutěžení, a to zvítězit v utkání, vymezil se proti smyslu sportovního soutěžení.“

