KoronaVARUS! Úkrok s juniory popudil fanoušky, řády je třeba zalátat | iSport.cz

Boje o záchranu rozpoutaly epidemii drbů, podezření a domněnek o údajných dohodách a paktech. Když už se zdálo, že nic nepřekvapí, vypustil karlovarský trenér Martin Pešout do světa jiný bacil. Do utkání 51. kola ve Vítkovicích nasadil místo kmenových hráčů dvanáct teenagerů, mladíky z juniorky a dorostu . Extraligu napadl koronavarus.

Situace na konci tabulky ještě nikdy nebyla tak vyhrocená, do sestupových slatí zapadl i celek z Ostravy. Do toho napochodoval skautský oddíl Energie s deseti extraligovými debutanty. A skončil velmi neslavně, Vítkovice se zachránily.

Lidská vychytralost a prohnanost jako by objevily novou dimenzi. Nejen fanoušci jsou popuzeni. Neubrání se dojmu, že jestli lze něco pokládat za znevážení soutěže, pak právě tohle. Diví se, jak něco takového může projít.

Co není zakázáno, je povoleno

Tým ze západočeských lázní přitom nemusel do karantény. Nezasáhla ho infekční kalamita jako naposledy koncem října Pardubice, které ani nadvakrát neuspěly s žádostí o odklad utkání, jež se hrálo v Karlových Varech. Čistě shoda náhod.

Vedení Energie tehdy nechtělo o dohodě slyšet. Reagovalo tím, že jen dodržuje sedm let staré usnesení přijaté všemi kluby. „Nechceme, aby do budoucna vznikl precedens, který by mohl být především v závěru soutěže zneužíván a mohl ovlivnit soutěž, ve které se hraje o přímý sestup do 1. ligy,“ uvedli tehdy Karlovarští v prohlášení.

Teď se hesla, ať hrají mladí, v lázních chopili dobrovolně sami a po svém. Zcela v souladu