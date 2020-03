Klepiš o Boleslavi: Základem je dobrá parta. Gulaš? Jeden hráč to netvoří | iSport.cz

V Mladé Boleslavi působí už pátou sezonu. Jakub Klepiš si ve městě automobilů zahraje čtvrté play off. Bruslaři do něj půjdou po historicky nejlepší základní části, kterou zakončili na čtvrtém místě. Soupeř pro čtvrtfinále? Plzeň v čele s Milanem Gulašem! „Musíme si na něj dát pozor, ale jeden hráč to netvoří,“ vyhlíží souboj s nejproduktivnějším hráčem Tipsport extraligy. Boleslav se na play off naladila dobře, v posledním kole porazila Zlín 3:0.

Potěší před play off naladění v podobě výhry 3:0 nad Zlínem?

„Jasně! Samozřejmě by bylo horší, kdybychom poslední zápas základní části prohráli. Možná by to bylo trošku v hlavách. Chtěli jsme vyhrát a vyhráli jsme, Justin (brankář Peters) chytal výborně, takže spokojenost.“

Nasbírali jste nejvíce bodů v historii klubu (92). Co tomu říkáte?

„Je to hezký, že jsme překonali nějaký týmový rekord. Je to práce po celou dobu, už od léta. Tým se dobře složil, základem je dobrá parta. Ukázali jsme to, co jsme v létě natrénovali, tak jsme to celou sezonu prodávali.“

Kde je největší přednost týmu?

„Myslím, že tady je spousta mladých kluků, kteří výborně bruslí, ať už je to Najmy (Ondřej Najman), Kousy (Pavel Kousal), Lůťo (Mário Lunter), co přišel později, to je neskutečnej bruslař. A celkově i soupeři, když se někde něco doslechu, tak říkají, že jsme jeden z nejbruslivějších týmů, že se proti nám hraje blbě. Takže asi ten pohyb. Když ho máme a děláme to, co máme.“

Takže skutečně Bruslaři…

„Asi jo, asi je ten název správně.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:0. Bruslaři v generálce na play-off přehráli Ševce

Řada mladých hráčů si v této sezoně udělala v Mladé Boleslavi jméno. Čemu to přičítáte?

„Všichni kluci celou sezonu dělali to, co měli, makali. Je tady spousta mladých kluků, kteří toho moc neodehráli. Určitě jejich jména po této sezoně budou všichni znát.“

Čeká vás série proti Plzni, která má také v kádru několik mladých hráčů, ale také hvězdu v podobě Milana Gulaše. Co od série očekáváte?

„Nevím, co očekávám, ale určitě chceme vyhrát. Nedíváme se na to, koho dostaneme v prvním kole nebo na koho narazíme ve druhém. Když chcete udělat úspěch, tak musíte porazit stejně všechny. Půjdeme zápas po zápasu a za postupem.“

Co by sérii mohlo rozhodnout?

„Když budeme hrát líp.“ (usměje se)

Určitě musíte být rádi za týden volna, že se můžete na čtvrtfinále v klidu připravit.

„Jasně, za každý volno je člověk rád, sezona je dlouhá. Pár dní si teď odpočineme a potom nás čeká příprava na play off, přímo na Plzeň. Asi budou nějaká videa, rozebereme si to, potrénujeme a připravíme se na to.“

Klíčová bude příprava na Milana Gulaše. Je to tak?

„Asi všichni vědí, že je nebezpečnej odevšad. Myslím, že nějaká extra videa na něj ale nebudou. Musíme si samozřejmě na něj dát pozor, to je jasný, ale jeden hráč to netvoří. Musíme být obezřetní a dát si pozor na všechny. A hrát svoji hru.“

V sezoně se vám na Plzeň dařilo, třikrát jste vyhráli, ani jednou neprohráli v základní hrací době. Bude to výhoda?

„Tohle je strašně ošidný, tyhle statistiky. Já to osobně nemám rád. Že vás třeba někdo neporazil ani jednou v sezoně, tak pak vás může klidně porazit 4:0 v play off. Tomu bych nedával vůbec žádnou váhu.“

Každopádně začínáte doma, což byl v závěru základní části váš cíl.

„To je to, co jsme si na Kladně s prominutím pokákli, tak aspoň že tak. Samozřejmě je příjemnější začínat doma.“

Stihl jste během zápasu sledovat na obrazovce vývoj výsledků v zápasech o sestup?

„Občas jsem na to kouknul. Je to nepříjemný, člověk to nepřeje žádnému týmu, ale už to tak bylo nastavené a jeden to musel odnést. Odneslo to Kladno, nedá se nic dělat.“

Jste aspoň rád, že se podařilo zachránit Michalu Vondrkovi s Pardubicemi?

„Nevím. Už se s ním nekamarádím, takže těžko říct.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:02. Lunter, 11:38. Ševc, 43:25. Skalický Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Cienciala, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler, Fořt (A), Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 246 diváků