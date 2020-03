Sparta vyzve Kometu! Hlad, srdce, postup. Máme jim co vracet, velí Pech | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Generálku před startem čtvrtfinále zvládla Sparta tak napůl. Olomouc porazila v posledním kole Tipsport extraligy 3:2 v nájezdech, základní část tak zakončila na třetím místě tabulky. Kdyby Hanáky porazila za tři body, byla by druhá. Takhle Pražany čeká v pořádně třaskavé sérii Kometa! „Těžký soupeř, ale my jsme opravdu nechtěli kalkulovat a vybírat si,“ říká ofenzivní lídr Pražanů Lukáš Pech. Vzpomíná na minulé prohry s tímto rivalem a hodnotí i celou dosavadní sezonu Sparty.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:24. Buchtele, 37:18. Tomášek, . Rousek Hosté: 12:27. Nahodil, 24:15. V. Tomeček Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka, Jurčina, Kalina, Piskáček – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech, Smejkal – M. Kvapil, V. Růžička, Tomášek – M. Jandus, Říčka, Pšenička. Hosté: Konrád (Lukáš) – Valenta, Škůrek, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský, Švrček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, V. Tomeček – Ostřížek, Olesz, Kolouch – Skladaný. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Jelínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 412 diváků

Před play off pořádně ubojované vítězství, souhlasíte?

„Je to tak, každá výhra je ale pozitivní, zvlášť před startem play off. Prohrávali jsme 0:2, Olomouc je hodně bojovné, urputné mužstvo. Hrají hokej založený na fyzické síle. My jsme se jim od druhé třetiny vyrovnali a byli jsme lepším týmem, bohužel jsme ale neproměňovali šance, vymýšleli jsme v koncovce až moc, proto jsme neurvali tři body.“

Na dálku jste soupeřili o druhé až páté místo. Znali jste během zápasu průběžné výsledky z jiných stadionů?

„Ne, trenéři nám nic neříkali a mobily u sebe nemáme. Nechtěli jsme kalkulovat, chtěli jsme vyhrát. Mě určitě nezajímalo, jak se to hraje jinde.“

Ve čtvrtfinále vás čeká Kometa. Jak se na tuto sérii těšíte?

„Řekl bych, že na to se těší úplně všichni. Fanoušci, novináři, televize. My jim máme co vracet, v posledních letech jsme s nima dvakrát vypadli. Budeme chtít samozřejmě postoupit. Doufám, že budeme hladovější, dáme do toho větší srdce a postup si uhrajeme.“

Vy si pamatujete jak prohru 3:4 v semifinále 2014, tak i debakl 0:4 ve čtvrtfinále 2017. Je pro vás osobně velká motivace to Brnu vrátit?

„Určitě. Hlavně to prohrané semifinále v sedmém zápase… Celou sezonu jsme všechny válcovali, dali jsme spoustu gólů, vyhráli základní část. Pak jsme to s nima ale nezvládli. Tuhle sérii si budu asi vyčítat do konce života. Oni pak se Zlínem prohráli 0:4, protože byli po nás vyšťavení. Sérii v roce 2017 jsme si prohráli sami, skončilo to sice 0:4 na zápasy, ale Kometa nebyla lepší. Ve všech utkáních jsme vedli, ale místo abychom je pohřbili, tak oni zakopali nás. Je to ale dávno, nemá cenu se na to ohlížet.“

Sparta - Olomouc: Hotovo. Vítězný gól v nájezdech vstřelil Lukáš Rousek, 3:2

Jak byste hodnotil celou základní část? Dlouhá série výher, pak vyhazov trenéra Uweho Kruppa, a nakonec třetí místo.

„Třetí místo je skvělý. Poslední dva roky jsme se tady plácali kolem desátého místa, letos jsme celou sezonu hráli nahoře. Dlouho jsme ligu vedli, valili jsme to na vítězné vlně. Pak ale přišel trochu pokles formy, ne každý do toho dával to, co měl. Vyměnil se trenér, něco se změnilo, a začalo to trochu jezdit. Víc jsme začali napadat, hrát agresivněji, což se vyplatilo. Urvali jsme pár výher za sebou, nakonec je z toho třetí místo. Je škoda, že to není ještě o jeden flek lepší, byla by z toho kvalifikace do Ligy mistrů, kterou moc chceme hrát. Jak jsem ale řekl, třetí místo bereme.“

Ke druhému místu stačilo porazit Olomouc v základní hrací době. Pak byste měli místo Komety soupeře z předkola. Nemrzí to?

(přemýšlí) „Podle mě není slabých soupeřů, zvlášť v play off. Mohli jsme pak mít třeba Olomouc nebo Hradec, všechno velmi kvalitní mužstva. Jsou sice v tabulce níž, ale mají co nabídnout. Podívejte se na poslední výsledky s týmy ze spodu tabulky, všechno to byly urputné a vyrovnané duely. Vybírat si soupeře… samozřejmě by mohlo hrát roli, že by tým z předkola byl unavený, ale to ve čtvrtfinále ještě nehraje roli. Opravdu nás to spíš mrzí kvůli té Ligy mistrů.“

Sparta - Olomouc: Vyrovnáno. Z velkého úhlu se prosadil parádní ranou Tomášek, 2:2

Sparta - Olomouc: Pech našel před brankou Buchteleho, na jehož bekhendový blafák Konrád nestačil, 1:2

