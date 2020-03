Pilařovo dobrodružství v Hradci pokračuje: Ber fleka, hraj beka. A teď dopředu! | iSport.cz

Čtyři roky se v extralize ukazoval hradecký útočník Radek Pilař (23) spíš jen jako výplň. Marodka? Tak dostane pár střídání ve čtvrtém útoku. Díky, tak zase někdy! Nikdy se mu nedařilo procpat do kádru pro nejvyšší soutěž. Až teď, hlavně díky marodce v defenzivě. Dostal šanci vzadu, nezklamal v Lize mistrů, uspěl. A už nejezdí hrát do Vrchlabí třetí nejvyšší soutěž. V pondělí jeho gól znamenal výhru Mountfieldu 3:1 v předkole nad Karlovými Vary.

Spoluhráči ho objímali. Fotografové mezi střídačkami hledali díru, aby mohli zaměřit střelce, jejich kulomety cvakaly. Cíl? Radek Pilař. Útočník, někdy obránce. V danou chvíli šťastný střelec druhé branky Hradce, která nakonec byla vítězná. „Je to super, příjemný pocit. Ale důležitý je pro nás hlavně týmový bod, kolik máme výher. Tohle je jenom první, musíme to samé dokázat ještě dvakrát,“ zůstával v klidu. Přitom euforii byste pochopili, extraligové play off hrál podruhé.

Poprvé naskočil 14. března 2016, před čtyřmi lety byl u výhry nad Mladou Boleslaví 5:2, on byl u jednoho inkasovaného gólu a pak se mu cesta do sestavy zaklapla. Otevřela se naplno až teď. Skoro čtyři roky čekal na další čárku na hoře. Tentokrát si ji může napsat tučně, jeho role je už významnější.

„Asi jsme se zatáhli trochu víc, než jsme chtěli. Pak nás Vary přehrávaly, nebylo to vůbec jednoduchý, ukázaly, že jsou do útoku hodně silné. Ve třetí třetině přesně předvedly to, na co jsme se chystali. Měly dobrý pohyb a vepředu jsou hodně nebezpečné, na to si musíme dávat bacha,“ hodnotil první výhru v sérii, kde Energie dlouho nevěděla, kudy na Hradec. Až ve třetí třetině ho vozila na kolotoči, jenže se trefila jen jednou, manko nesmazala.

A že by Pilař nebyl nadšený, že konečně patří do extraligové sestavy? To si pište, že je: „Užívám si na ledě každou minut a jsem rád za každé střídání, které tam mohu být.“ Ve druhé lize si prošel Nymburkem a Vrchlabím, v první Litoměřicemi, Kadaní a Prostějovem. Má si čeho vážit. Před rokem i před dvěma měl náplň práce stejnou, hrál touhle dobou play off, jen o dvě patra níž, ve třetí nejvyšší soutěži mezi amatéry za Vrchlabí. „Nepoložil jsem se, věřil, že ještě můžu hrát extraligu,“ komentuje svoji komplikovanou cestu vzhůru. „Bylo to psychicky náročnější, hlavně na začátku téhle sezony v září a v říjnu. Ale nakonec se povedlo,“ říká někdejší kapitán hradecké juniorky a vítěz dorostenecké extraligy s Libercem.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 3:1. Tým Vladimíra Růžičky začal předkolo na výbornou

Měl kliku, že zranění vyřadilo hodně obránců, takže při utkání Ligy mistrů v Grazu došlo na něj. Dostal šanci se ukázat, jen vzadu, ne v útoku. „Vypadli beci a začal jsem hrát tam. To mi hodně pomohlo. Když se pak kluci dali dohromady, zůstal jsem už v týmu a začal hrát v útoku,“ vypráví. Nakonec mu přepínání mezi posty nedělalo problémy. V NHL takhle rozjížděli kariéru Brent Burns a Dustin Byfuglien, původně útočníci, až se z nich nakonec stali výjimeční beci.

Podobnost? Moc ji nehledejte. Jednak váží o víc jak 30 kilo méně jak Byfuglien, pak to není ani žádný dělostřelec jako Burns. Radek Pilař je v první řadě pracant, který není úplně často vidět. Gól proti Varům je spíš výjimka, byť puk pod horní tyč pověsil luxusně. „Jsem dělník ledu, brácha mi tak říká, tak si z toho dělám srandu, že asi jsem. Ulítat, ubojovat, to je moje. Když nebyli obránci, šel jsem dozadu. Bylo mi jedno, kde mám místo, hlavně, že ho mám,“ říká dnes. Vladimír Růžička s Tomášem Martincem ho proti Karlovým Varům použili v zápase číslo jedna vepředu. Vyplatilo se.

