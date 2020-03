Přerušení extraligy: Bez změny limitu je konec, říká šéf Řezníček. Kdo by byl mistrem? | iSport.cz

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Jinde v Evropě se hokejové soutěže z fleku ruší. Aktuální sezony zůstanou nedohrány. Hotovo. Konec. V Česku se však zatím k takovému kroku kluby spolu s vedení extraligy neodhodlaly. „To na stole nebylo,“ říká Josef Řezníček. Pokud by zůstala elitní tuzemská liga nedohrána, nebyl by jmenován ani mistr. „Kladno je ale jistým sestupujícím, tam se nic nemění,“ dodává boss soutěže.

Další sporty v čele s fotbalem budou fungovat alespoň prozatím dál. Proč to v hokeji není možné?

„Jde o limit sta lidí. Stafáž osob na stadionech potřebných k odehrání utkání a naplnění všech daných norem je větší. Komunikovali jsme s Ligovou fotbalovou asociací, ti se dohodli na hře bez diváků. Tam je ale situace jiná. Odehrají dvě kola bez lidí a pak mají delší reprezentační pauzu. Chtějí to dohrát, uzavřít a pak doladí co dál. V hokeji jsou dané limity arén na záchranku, požární zabezpečení a tak dále. To řada arén není schopna naplnit.“

Zjednodušeně řečeno: pokud stát nezruší limit stovky osob, pak se play off určitě nedohraje, a je konec.

„Je to tak, pokud se tohle rozhodnutí nezmění, nemůžeme dál pokračovat v extralize. Kluby v naprosté většině nejsou schopny uspořádat zápas, aby se vlezly do tohoto limitu. Nejsou schopny garantovat splnění podmínky ministerstva zdravotnictví. Klubům je samozřejmě líto, že taková situace vůbec nastala, ale nezbývá než respektovat nařízení Vlády. Přijaly to, nikdo nebyl proti.“

Nezkoušeli jste jako vedení extraligy sestavit seznam osob nutných k pořádání zápasu tak, aby se kluby do limitu stovky vešly?

„Známe velikosti arén, ale neznáme stafáž. V každém klubu je to jinak, někdo má lidí víc, někdo míň. My jsme jim do toho mluvit nemohli. Jen jsme se zeptali, jestli to umí splnit. Dva, tři, čtyři kluby ale řekly, že to nejsou schopny pod sto zredukovat.“

Takže většina by se pod stovku dokázala dostat?

„Neříkám, že většina. Jinak ale hrát nejde. Do klubů ještě chceme poslat dotazník, kde by mělo definitivně padnout, jestli to opravdu nedokážou splnit.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>



Nezkusíte vládu obměkčit, aby hokeji udělila výjimku, kterou má například i sama poslanecká sněmovna? Pokud by se limit posunul třeba alespoň na 150 lidí, mohlo by se dál hrát.

„Obávám se, že vláda toho má v současnosti na starosti dost. Tím prohlášením potřebovala zacílit na obrovské množství lidí, spolků, družstev a klubů. V úterý jsme do pozdních večerních hodin seděli jen nad formulací toho opatření. Měnilo se to každou hodinu, dotazovali jsme se určitých institucí, ať nám to zpřesní. To jsme dostali, až když úterní dva zápasy běžely. Až ve středu to finálně upravili. Do nějakého komunikačního vztahu můžeme vstoupit, ale i k tomu bychom asi potřebovali mandát klubů. Pro vládu navíc bude velmi těžké dávat komukoli výjimky. Kluby z nich pak utečou jinam a už by to bylo nekontrolovatelné. V zájmu zdraví se navíc začaly ozývat i hygienické stanice, které velice tvrdě apelovaly na kluby, které jsou také pod velkým tlakem těchto institucí. V řadě z nich jsou navíc majiteli města, která určitě nebudou chtít pravidla nějak obcházet, pak by razantně zasáhla a byl by to konec soutěže.“

V jiných koronavirem výrazně více nakažených zemích je limit na společensko-kulturní akce tisíc osob. Tato mezní hodnota by situaci změnila?

„Těžko říct, pro některé kluby by i tohle bylo neakceptovatelné. Pokud nenastane nějaká výrazně pozitivní změna k lepšímu, tak soutěž končí.“

Aktuálně je tedy play off přerušeno, další rozhodnutí má padnout 29. března. Věříte, že se do té doby něco změní?

„Chci zůstat pozitivní a věřit, že ano. Věřím, že ta opatření vlády povedou ke zlepšení. Kluby zatím vzaly za vděk tím prachobyčejným koupením času navíc. Pokud se ty limity nezměkčí, nebo se dokonce zostří, s čímž se možná i tak trochu počítá, je hotovo. Zatím je to taková úlitba na necelé tři týdny, dát tomu šanci, aby se týmy dál připravovaly a pak případně i před diváky něco z té sezony ještě dostaly.“

Pokud ke zlepšení nedojde, mistr republiky v takovém případě nebude pro tuto sezonu žádný?

„Přesně tak. Byl by vyhlášen jen vítěz základní části, mistr ale ne. Rozhodoval by o tom však výkonný výbor. Totéž by se pak řešilo v návaznosti na Ligu mistrů, kde se o posledním postupujícím extraligovém klubu mělo rozhodnout v play off.“

Na sestupu Kladna se nic nemění?

„Ne. Tato část soutěže je definitivně uzavřená, nic se měnit nebude.“

Předkolo by se případně podle shody klubů dohrávalo na jediné rozhodující utkání. Kde by se hrálo?

„Jelikož je shodou okolností v obou sériích stav 1:1 na zápasy, hrálo by se tam, kde třetí zápas má, tedy v Karlových Varech a Zlíně. To ale pouze za předpokladu, že budou uvolněna omezení. Buď se to odehraje i s diváky, nebo bude konec soutěže. Všechny kluby tohle akceptovaly.“

Ještě v úterý říkal prezident Českého hokeje Tomáš Král, že bude každopádně chtít, aby se alespoň obě série předkola dohrály. I tady to stoplo stohlavé omezení?

„Bohužel ano. Už v úterý probíhala ta komunikace velmi horlivě. Bylo hektické, zmatené. Kluby se nechtěly dostat do situace, kdybychom se zase dostávali k překračování tohoto limitu.“

V Německu, Rakousku, Slovensku či Norsku se nejvyšší soutěže zrušily okamžitě. Byla u vás tato varianta vůbec na stole, nebo se jednalo jen o odkladu?

„To je velice těžká otázka. Řekl bych, že si s ní kluby v tuto chvíli úplně nepohrávaly, prozatím je tu totiž stále časová rezerva, která umožňuje sezonu zachránit. Hraje v tom roli určitě i závazek s partnery a BPA. Rozhodnutí EBEL a DEL je založeno na jiném principu, určitě tam nejde o tak horentní částky v rozpočtech jako od BPA. Tam je to založeno daleko více na příjmu z diváků.“

Dokážete teď vyčíslit jak velká finanční ztráta je to pro extraligu?

„To zatím popsat nedokážu. Mohli bychom kalkulovat s návštěvností a cenou lístků, kluby ale mají naprosto jinak postavené smlouvy s partnery i své bonusové závazky vůči hráčům.“