Klony útočí v extralize? Mountfield oťukává dvojče Klímy Kellyho | iSport.cz

Když se oba bratři postaví vedle sebe, jen stěží byste poznali, který je který. Dvojčata Kevin a Kelly Klímovi svojí neuvěřitelnou podobou udivovali již od dětství zámoří. Potomci dlouholetého hráče NHL Petra Klímy narození v Tampě sice nikdy nebyli draftovaní, společně však prošli americkou i kanadskou juniorkou.

Nyní pro sourozence vysvitla šance, že se opět setkají v jednom dresu, poprvé mimo Severní Ameriku a mezi seniory. V Hradci Králové si kreativního rychlíka Kevina velice oblíbili, vedení by k němu rádo přivedlo i střelce Kellyho. „Už jsem absolvoval i jednání s jeho agentem v USA. Prozatím však není jasné, zda půjde za bráchou do Česka,“ prozradil GM Hradce Aleš Kmoníček na klubovém webu fanouškům.

Jako vejce vejci. Kevin (vpravo) a Kelly Klímovi, synové legendárního útočníka Petra Klímy jsou od sebe k téměř nerozeznání • Foto twitter.com

Společná cesta bratří Klímů se rozdělila teprve před dvěma roky, kdy se Kevin rozhodl vydat do rodné země svého otce, kde se chtěl zapracovat do seniorského hokeje. Během dvou sezon v Česku stihl vystřídat postupně Kadaň, Chomutov, Spartu a nakonec Hradec Králové, se kterým podepsal kontrakt na dva roky s možností opce. Na východě Čech během předčasně skončené minulé sezony odehrál celkem 43 zápasů, ve kterých si připsal 11 gólů a 6 asistencí.

„Kevin nás během svého působení v našem týmu přesvědčil, že je to výborný hráč s velkým potenciálem do budoucna. Výborně zapadl do týmu, a jelikož i on měl zájem na dalším působení v Hradci, byla naše domluva na dlouhodobém kontraktu velmi rychlá. V tuto chvíli máme již podepsanou smlouvu o jeho přestupu se Spartou Praha, proto můžeme tuto dobrou zprávu sdělit našim fanouškům,“ řekl Kmoníček.

Kelly v průběhu bratrovi adaptace v extralize zůstával v zámoří a snažil se na sebe upoutat pozornost v AHL a ECHL. Předminulou sezonu v Norfolk Admirals si v 27 zápasech připsal solidních 28 kanadských bodů za 14 gólů a 14 asistencí. Poslední ročník strávil převážně na farmě Arizony v Tucsonu. Za 31 utkání nastřílel šest branek a jednou asistoval.

Pokud by se Kelly rozhodl následovat bratra do Česka, stal by se po bratru Kevinovi sedmým členem rodinného klanu Klímů, kteří si zahráli v české nejvyšší soutěži. Dědeček Josef je chomutovskou legendou, otec Petr válel za Jihlavu a Litvínov, strýc Josef hrával československou ligu za Trenčín a slovenští bratranci Lukáš a Tomáš nakoukli do extraligy v Karlových Varech.

NEJ bitky hokejové extraligy: Vopat rozparovač, nezklamal Kočí ani Hollweg