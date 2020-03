Šéf extraligy: Řešit uzavření je předčasné. Má návrh ohledně smluv | iSport.cz

Nejprve začal rozdávat výpovědi královéhradecký Mountfield. Teď i další extraligové celky hodlají říznout do platů. Ty, které kvůli koronavirové pandemii přišly o zisk z play off, stejně jako třeba Vítkovice, jež sezonu stihly řádně dohrát. „Některé kluby se pokoušely na základě nějaké vyšší moci vypovídat smlouvy s hráči. To považujeme za nesprávné,“ vysvětluje ředitel extraligy Josef Řezníček v rozhovoru pro iSport Premium jeden z důvodů, proč byl z velína Českého hokeje rozeslán návrh, jak postupovat.

Jedná se o doporučení. Vedení hokeje předložilo extraligovým klubům svůj návod, jak řešit v nastávající nelehké ekonomické situaci problematiku hráčských smluv. Záleží, jak se k němu postaví. Zda budou jednat s hokejisty a jejich zástupci a jak se případně dohodnou. „Jde o to, aby dospěli k oboustrannému kompromisu,“ řekl Sportu Josef Řezníček. Řeší se však i další problémy. Částečně paralyzovaná situace probouzí myšlenky, zda kluby nezačnou tlačit na uzavření nejvyšší soutěže, které nedávno zamítly.

Kluby řeší problematiku odchodů svých partnerů, snaží se krátit platy a rušit smlouvy. Může to dospět až tomu, že se v zájmu ochrany investic znovu otevře téma uzavření extraligy?

„Myslím, že tohle je teď předčasné. Nacházíme se v nějaké fázi, posloucháme prognózy, kam počty nakažených vystoupají. Otázka je, zda celkový počet patnácti tisíc onemocnění bude vrchol, nebo ne. To nikdo neví. Ani experti, kteří se tomu věnují. Těžko bych se tedy k tomu mohl vyjadřovat já. Takže uvidíme, kdy se opět začne. Podle řádů sezona zahajuje 1. května. Máme tedy ještě něco přes měsíc času, teď řešíme opravdu tento ročník. Kluby se postupnými kroky musí propracovávat dál. Nerad bych však teď mluvil o tom, že se soutěž bude zavírat. Věřím, že se to uvolní, ten virus se přes teplé dny trochu zastaví, jak vyplývá z prognóz, a že nás to nesežere, jak se říká.“

Jejich prvním krokem jsou snahy o krácení platů. Objevily se až teď, nebo hned po zavedení omezení, která vyhlášení nouzového stavu přineslo?

„První týden byl trošku klid, všichni to vstřebávali. Od pondělí se kluby zaktivizovaly, začaly rozebírat situaci s tím, že krize bude trvat delší dobu, než jsme si před deseti, možná čtrnácti dny byli vůbec schopni připouštět. Řeší se, co s hráči a jejich smlouvami, ovšem ve stávající sezoně, tedy do konce dubna, kdy ročník končí. Pokusili jsme se jim poskytnout určitý návod, protože se k nám dostalo hodně informací, že některé kluby, ačkoli už neměly možnost pokračovat v soutěži, se na základě nějaké vyšší moci pokoušely vypovídat smlouvy s hráči. To nám připadá nesprávné, protože si to vykládáme tak, že soutěž nebyla zakázána, Byla pouze zrušena na základě rozhodnutí nás všech, neboť by se hrála bez diváků.“

Takže se její zrušení ze strany APK za zásah vyšší moci považovat nedá?