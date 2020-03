Play off podle expertů: Čas na VELKOU odvetu, o finále je rozhodnuto! | iSport.cz

Pamatujete tu řež před čtyřmi roky? Sparta mocně věřila, že po devíti letech vrátí do svého tábora titulovou pýchu. Semknutý Liberec byl proti, drsnou hokejovou válku i za pomocí psychologických tahů urval pro sebe. Přichází čas velké odvety, kterou si odhlasovali vážení experti i novináři deníku Sport ve virtuálním play off. Bílí Tygři se do boje o trůn prodrali přes Mladou Boleslav (15:3), Pražané zpacifikovali odpor Třince (12:6).

Jde se do finiše, přituhuje. Už i hokejoví odborníci si dávají větší čas na rozmyšlenou. Byť semifinálová derby sada mezi Libercem a Boleslaví vyhlíží jasně, favorit si musel finále těžce vydřít. Nemluvě o Spartě. „Strašně mě mrzí, že to v reálu neuvidím,“ štve Michala Broše, jenž byl pravidelným účastníkem bitev o zlato. Však má doma čtyři tituly.

„Můžeme si to jen představovat, ale zase je fajn, že to odehrajeme aspoň přes noviny,“ je rád za akci Sportu. Soukromé pavouky play off si připravili i jeho kolegové z ankety. Přemýšleli, porovnávali, dávali na odiv svůj pohled na hráče, na trenéry, na klima v týmu. A sami sebe zabavili. „Virtuální liga založená na názorech lidí je dobrá myšlenka, fajn hra. Vím, že to fanoušci sledují, podle zpráv, které dostávám to má příznivou odezvu. Musí se něco dělat, jinak by se člověk doma zbláznil,“ usmívá se Petr Klíma, česká hvězda NHL z 80. a 90. let.

Pětidenní hra Sportu některé čtenáře dokonce nalomila natolik, že se domnívali, že výsledky hlasování se stanou oficiálním výstupem pro celou extraligu. „Doneslo se mi, že někteří lidé žili v domnění, že se bude předávat pohár. To je k pousmání. Ale třeba by se to mohlo udělat přes okénko nebo donáškovou službou,“ vtipkuje Klíma s odkazem na tvrdá opatření vlády kvůli koronavirové pandemii.

O CO JDE? Deník Sport se rozhodl, že play off nejvyšší soutěže nenechá pohřbít, rozehraje ho a také dohraje na svých stránkách. A není v tom sám, na pomoc si přizval legendy českého hokeje a výrazné tváře národního sportu. Společně s nimi se přes předkolo, čtvrtfinále, semifinále a samotné finále dostaneme ke korunovaci extraligového šampiona ročníku 2019/20. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ o postup do semifinále play off Liberec - Mladá Boleslav 15:3 Třinec - Sparta Praha 6:12 FINÁLOVÁ DVOJICE LIBEREC (1.) - SPARTA (3.)

„Je to sranda, každý má svůj názor nebo přeje jinému týmu, na což má právo. Je fajn, že se něco děje. Když si pustím zprávy, je to dokola pořád to samé. Takhle se člověk přenese jinam a ještě je to zábava,“ těší někdejšího kanonýra, jenž před třiceti roky šturmoval za Stanley Cupem s Edmontonem. Čas na tipování si vždy rád udělá i Dominik Hašek.

„Docela mě to chytilo, i když je to jenom hra a zábava,“ netají se. „Je to jiné v tom, že člověk nakonec nemůže svoje tipy porovnat s realitou. Ale i tak je to fajn, když už se na ledě hrát nemůže.“ Dominátor byl jedním z těch, kteří v sérii s Třincem ukázali na Spartu. „Potvrdí se, že se mi Sparta od té doby, co přišli noví trenéři, hodně líbí,“ líčí.

Nečekanému tahu, kdy pražský klub na konci ledna vymetl Uweho Kruppa ze třetí příčky, věnoval své myšlenky i Milan Nový. „Může se projevit faktor trenérské dvojice, která je opravdu velmi kvalitní. Miloš Hořava i pan Jandač jsou výborní trenéři. I to, že Třinec nemá tak dominantního gólmana jako v době, kdy vyhrál titul. Teď musejí Oceláři čekat, jak Kváča zachytá. A Štěpánek už nemá tu kvalitu jako v době, kdy se objevil v reprezentaci,“ soudí bývalý excelentní střelec.

Specialista na defenzivní systémy Miloslav Hořava udělal na nové štaci kus práce, čehož si všiml i Vladimír Vůjtek. „Sparta mě během sezony dost zklamala v obraně, bylo tam spousta chyb, skoro až dětských. A právě tohle Miloš Hořava na play off spraví, dotrénuje. Obrana se dá doladit strašně rychle, když se jí věnujete a Sparta obranu zvedne. I tím bude pro Třinec velice nepříjemná, ale i tak ve vyrovnaném semifinále věřím víc Třinci,“ popsal trenérský bard.

Se svým tipem nebyl osamocen, ovšem na finálovou propustku to nestačilo. Třeba proto, že Pražané (nejen) podle Michala Broše chtěli víc. „Nakonec rozhodne hlad sparťanů zase po letech urvat finále a postoupí,“ míní její bývalý hráč, jenž v roli sportovního manažera poznal marné dobývání Sparty po úspěchu. Tomu je konec. Virtuálně…

Hlasování expertů

Dominik HAŠEK

olympijský vítěz z Nagana

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:2, Třinec-SPARTA 2:4

„Favorizovaný Liberec vyhraje úvodní dva domácí zápasy, ale potom v Boleslavi prohraje. Druhé utkání už tam zvládne, povede v sérii 3:1 a bude si myslet, že už to doma v pohodě dokončí. Ovšem Bolka se nevzdá, bude ještě kousat, vyhraje u nich. Sníží na 2:3 a bude namlsaná, že to doma vyrovná. Ovšem pak se naplno ukáže síla Liberce: silnější kádr. Vyhraje v Boleslavi a dotáhne to. Ve druhé sérii víc věřím Spartě. Nejdříve si budou oba týmy držet domácí neporazitelnost, takže bude stav 2:2. Pak Sparta uspěje na ledě Ocelářů a doma už to urve. Myslím, že se nakonec projeví to, že pražský tým bude hladovější a dotáhne to do vítězného konce. Potvrdí se, že se mi Sparta od té doby, co přišli noví trenéři, hodně líbí.“

Marek SÝKORA

bývalý úspěšný trenér

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:2, TŘINEC-Sparta 4:3

„Liberec jsem vychválil už dřív, vyrovnaný a nebezpečný je ve všech řadách, plus velmi dobrý gólman. A když vpředu vidíte Hudáčka, Bulíře, to jsou hráči schopní dávat góly komukoli. Zvlášť Hudáček a jeho šedesát bodů, to je vizitka velkého hráče. Boleslav zase přešla přes Plzeň, což je pro ni výborný počin. Krošelj zachytal…Mužstvo je dobře trénované, vyhrává venku, což poukazuje na morálku, není náladové. Jenže na silný Liberec to ani tak stačit nebude. Druhá série je strašně těžká na tipování, Třinec má výběrové hráče, ovšem nehraje na svoje možnosti. Možná to lehce podcenili na postu gólmana, Štěpánek a Kváča jsou solidní dvojící, ale Machovského se Sedláčkem vidím výš. Hořava byl pro sparťanské hráče také osvěžením. Kruppovi jsem věřil, ale jeho metody asi na české hráče úplně nejsou. Přes to všechno mám pocit, že velmi těsně postoupí Třinec.“

Robert REICHEL

olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:2, TŘINEC-Sparta 4:2

„Pro Boleslav je semifinále strop. Tygři jsou silnější. Mají mnohem lepší speciální formace, kvalitnější kádr, silnou první i druhou lajnu, dobrého brankáře. To byla na začátku slabina Tygrů, ale vyřešili to. Hodně se zlepšil Adam Musil, Krenželok s Jelínkem tvoří dobrou checking line. Patrik Augusta pokračuje v linii, kterou nastolil Filip Pešán, jako asistent to zažil. Je pracovitý, ale vždycky záleží, jaké máte mužstvo. A to je moc dobré. Sparta se v této sezoně hodně zlepšila, ale věřím Třinci. Má víc silných individualit, mužstvo je dost dlouho pohromadě, vhodně ho doplňují a skvěle si vedl Wolski. I kdyby mu soupeř nic nedovolil, najdou se další hráči, schopní rozhodnout. Gólman taky není slabina. Štěpánek má kvalitu i zkušenosti, s Kváčou tvoří výbornou dvojici.“

Milan NOVÝ

nejlepší střelec české hokejové historie

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:3, Třinec-SPARTA 3:4

„Boleslav hraje výborný hokej, musím jí složit poklonu. Ale na Liberec to nebude stačit. V sedmém utkání se ukáže síla favorita, který hlavně podrží brankář Hrachovina. Co přišel, měl skvělou formu, i když je pravda, že ke konci základní části už taky pustil góly, které předtím ne. A věřím i Spartě, která také vyhraje v sedmém utkání. Třinec má výborný tým, jenže jednou zahraje, jednou ne. Nemá navíc podle mě tak silný kádr jako během těch dvou sezon, kdy vyhrál titul. Tentokrát mu to nevyjde, na postup vidím Spartu. I když to možná zní jako trošku překvapení. Loni Oceláři vyhráli i díky brankáři Hrubcovi. Nic proti Kváčovi nebo Štěpánkovi, ale tak kvalitní nejsou.“

Vladimír VŮJTEK

bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:2, TŘINEC-Sparta 4:3

„Tak tady už to bude mít Liberec, který je pro mě favoritem celého play off, trošku těžší. Boleslav překvapila, hraje dobrý hokej, ale kvalita libereckého útoku je neskutečná! Je to absolutní špice ligy, prosadí se. Hudáček je úžasný technik, dozrál a patří k nejlepším hráčům ligy. K tomu má vedle sebe Birnera, který kvalitu prokazuje dlouhé roky. To rozhodne. Dlouhá, vyrovnaná a těžká bude série Třince se Spartou. Vidím ji padesát na padesát, Sparta šla poslední dobu nahoru, ale Oceláři mají taky silný tým. A mají rozhodující zápas doma. V základní části sice Třinečtí některé domácí zápasy nesehráli s velkou kvalitou, ale to samé se dá říct doma o Spartě. Bude to boj, těsně postoupí Třinec.“

Petr KLÍMA

dlouholetý útočník NHL, šéf Kadaně

TIP: Liberec-MLADÁ BOLESLAV 3:4, Třinec-SPARTA 2:4

„Mladá Boleslav se probila do semifinále přes Plzeň. Tipoval jsem to opačně, ale teď už může koukat jen dopředu a myslím, že překvapení budou pokračovat. Favorit může selhat, to se v play off stává. Hodně týmům se stalo, že už se viděly ve finále. Jenže každá série je úplně jiná. Boleslav si zakládá na defenzivě, v základní části dostávala nejmíň gólů. Dotlačí to dál. Třinec neměl sezonu, jakou si představoval. I když loni vyhrál titul, na letošní finále se bude jen dívat. Sparta se držela nahoře víceméně pořád. Taky ji trápila zranění, hráči, na které sázela, nehráli. Kvapil při prvním střídání úvodního zápasu utrpěl otřes mozku, měl natržený prsní sval. Teď se vrátil.“

Vladimír MARTINEC

trojnásobný mistr světa a úspěšný trenér

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:2, Třinec-SPARTA 2:4

„Liberec je silný, od začátku sezony je favorit, což by potvrzoval i v play off. Podle mě dá i v našem play off Boleslav. Má hodně dobře poskládaný tým, navíc sehnal výborného brankáře Dominika Hrachovinu. Zatím o něm play off nebylo, v tuhle chvíli už ano. Teď přichází čas, aby se ukázal. Věřím mu. V téhle fázi soutěže bych už věřil víc Spartě, najednou je totiž v pohodě, Kometu zvládla, čtvrtfinále přešla. Teď už je silná, čekám, že by hrála jako tým, semkla by se. Najednou by vůbec nevnímala nějaký tlak, sílu tým má, takže Třinec přejede. No, a vidím to na finále Liberec-Sparta. Tak schválně, jestli jsem se seknul, nebo ne.“

Jan ČALOUN

olympijský šampion z Nagana

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:2, Třinec-SPARTA 2:4

„Liberec měl slabší začátek sezony, ale postupně jeho hra nabrala na obrátkách, zaslouženě vyhrál základní část. Finále si zaslouží, ale potlesk i pro Boleslav za její ročník, vedla si velmi slušně, sympaticky. Věřím i Spartě. Velkým faktorem je pro mě přítomnost Miloše Hořavy na střídačce, který umí skvěle připravit tým na play off a Třinec nenajde účinnou protizbraň. Oceláři jsou samozřejmě dobrý tým s kvalitním trenérem, práce Venci Varadi se mi líbí, třeba z dvacítky na MS vymáčkl maximum. Ale větší trenérská zkušenost je na straně Sparty. A celkově, Třinec na mě po celou sezonu nepůsobil extra dobře, což říkám s plným vědomím toho, že play off je jiná soutěž.“

Miloš HOLAŇ

bývalý obránce, vítěz Zlaté hokejky 1993, trenér

TIP: Liberec-MLADÁ BOLESLAV 3:4, Třinec-SPARTA 3:4

„Liberec-Bolka bude hodně těžká série, vyrovnaná. Něco mi říká, že postoupí Boleslav. Podle mého rozhodne větší hlad. Vím, že Liberec taky vyhlásil útok na titul, ale Bolka se mi herně opravdu líbí. Věřím jí, mám pocit, že půjde až do finále. Napínavá bude i bitva Třince se Spartou. A taky dám překvapení, obhájce bude vyřazen. Sparta je po výměně trenérů hladová, dlouho čeká na úspěch. Navíc Třinci bude chybět obránce Lukáš Krajíček. Kvůli zdravotním problémům v sezoně potichu ukončil nebo přerušil kariéru, ale byl to zkušený lídr obrany. Pravda, ve Spartě taky až takovou zkušenost v obraně nemají, taky tam jsou mezery. Ale postupem do semifinále jí narostlo sebevědomí a vybojuje finále.“

Michal BROŠ

mistr světa, bývalý sportovní manažer Sparty

TIP: LIBEREC-Mladá Boleslav 4:3, Třinec-SPARTA 3:4

„Tohle už není zdaleka tak jasné jako čtvrtfinále. Tipnul bych si, že obě série půjdou do sedmi zápasů, ze kterých nakonec postoupí Liberec a Sparta. Tygry do finále pošlou zkušení rozdíloví hráči Hudáček s Birnerem. Budou to vyrovnané souboje, hodně emotivní. Budou tam dva úlety, jednou vyhraje o hodně Liberec, jednou Bolka. Druhá série bude trochu klidnější. Na jedné straně jsou zkušenosti Třince z těchhle bojů v posledních letech, na druhé pak Sparta, která je po slabších letech hrozně hladová. Po postupu přes Kometu bude navíc našlápnutá. Oceláři mají slušný tým, nehrají nijak špinavě. Jejich hra není založená na tom, aby to jen znepříjemňovali soupeřům. Bude to otevřený hokej, což bude Spartě vyhovovat a postoupí.“

VIDEOGRAFIKA: Nejlepší střelci v základní části extraligy. Jak to šlo Ujčíkovi? A co Hübl?

Po stopách Jágrovy extraligové sezony: Ve 48 letech ukázal, že na to stále má