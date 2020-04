Hadamczik brání Jágra i škrtání platů: Majitel se nemusí stydět za výpovědi | iSport.cz

Radek Bělohlav už má za sebou první přípravné akce s novou reprezentací do 18 let • Profimedia

Alois Hadamczik se po čtyřech letech vrátil k hokejové reprezentaci. Nyní však povede výběr do osmnácti let • Pavel Mazáč / Sport

Z pozice majitele vedl Baník Ostrava, zdatně obchodoval hráče do ciziny, koučoval hokejisty v Německu, v extralize, vedl úspěšně juniory i hvězdy v národním týmu. Alois Hadamczik má plnou hrst názorů na to, jak se brodit krizí po koronavirovém úderu, jenž uvedl profesionální sport do obří nejistoty. Přičemž nejtvrdší náraz teprve přijde. „Je na čase, aby se hráči stali zaměstnanci klubů a zavřeli jsme extraligu,“ míní majitel sbírky medailí z domácích i světových podniků. V rozhovoru pro iSport Premium také prozradil, jak mu bylo smutno, když lidé dávali Jaromíru Jágrovi sežrat náklonnost k uzavření elitní soutěže.

Sedí v kanceláři své Buly arény v Kravařích, všude okolo ticho, žádný pohyb, obvyklý ruch je ten tam. Led rozpuštěný, jindy plná restaurace je v čase oběda prázdná, pět desítek zaměstnanců civí doma. Alois Hadamczik sedí zachumlaný v teplé bundě. Netopí. Proč také. Není komu. „Všichni se musíme uskromnit. Tady nejde jen o hokejisty nebo fotbalisty,“ říká a pouští se do vyprávění, kudy by se mělo jít dál.

Český hokej a fotbal neřeší góly, body, ale kolik hráčům uřeže na výplatách, aby kluby neskonaly. Jak byste se v roli vlastníka zachoval vy?

„Je třeba vnímat současnou extrémní situaci maximálně odpovědně. Nikdo neví, jak dlouho nás ten vir bude držet v zajetí. Všechno je opravdu odvislé od zdraví, to je naprostá priorita. Kluby zároveň musí řešit budoucnost, ve Sportu čtu různá vyjádření zainteresovaných. Vím, že hráči za pandemii nemohou a nelíbí se jim, že by měli jít platově dolů či dokonce přijít o práci. Jenže za současnou krizi nemohou ani majitelé klubů. A když není z čeho brát, není z čeho vyplácet mzdy. Pokud kontrakt hráče obsahuje ujednání, že zásah vyšší moci dává klubu možnost smlouvu rozvázat, není možné v tak složité době dělat, že neexistuje. Jestliže má vlastník klubu prázdnou kasu z důvodu neodehrání play off, kolikrát mu nezbude, než některé dohody zrušit. Vezměme to z druhé stránky.“

Jak přesně?

„Z vlastních zkušeností vím, jak je pro majitele složité postihnout hráče v případě nedodržování životosprávy, porušování dalších povinností. Jedna výzva, druhá výzva, hráč se po delší čas nechová profesionálně a vy na něj stejně máte malé páky. Nyní se majitelé dostali úzkých, nikoli vlastní vinou, a musí se z toho dostat. Přičemž se musí chovat zodpovědně, nemůžou slibovat nesplnitelné. Dříve či později je falešné sliby doběhnou. Klidně se může stát, že následky pandemie klubům seberou padesát procent sponzorů. Ten bod o vyšší moci není ve smlouvě pro nic za nic. Právě teď to vidíme. Pokud klub cítí, že podáním několika výpovědí získá větší možnost zachovat chod klubu na přijatelné úrovni, přijde mi rozumné to udělat. Není žádný důvod stydět se za něco, na co máte právo, není to nic protiprávního. A nikdo z venku nemá právo klubu určovat, kolik má hráči nechat peněz, jaká srážka už je moc. Skutečnost je taková, že v republice postupně ztratí živnost tisíce podnikatelů, zaniknou firmy, které musely ze dne na den zavřít, čeká je pohřbení činnosti, aniž by za něco mohly. Sport těžko může zůstat stranou, to není reálné.“

Měli by být obecně profi sportovci těmi, kdo je víc solidární se společností a nehrotí situaci?

„V naší zemi mají tak zajímavé příjmy, že při rozumném hospodaření musí umět měsíc, dva přežít bez obvyklého platu. Pokud mají hráči potřebnou kvalitu, na konci léta, před startem nové sezony, podepíší kdekoli jinde. S těmi, co to nechápou, je těžké pořízení. Každý přece musí chápat extrémní vážnost situace a uskromnit se, propad se bude týkat všech lidí na světě. Podívejte,