Varaďa podepsal smlouvu na sedm let. V Třinci bude i šéftrenérem | iSport.cz

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Václav Varaďa míří po tréninku třineckých Ocelářů do šatny • Barbora Reichová (Sport)

Václav Varaďa jako druhý v české historii vybojoval v jednom klubu titul jako hráč i trenér. Jak se mu to povedlo? • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Varaďa prodloužil smlouvu s třineckými Oceláři o dalších sedm let. Nově bude mít coby šéftrenér klubu na starost také dohled nad všemi ostatními celky organizace. Od partnerského týmu ve Frýdku-Místku až po přípravku.

„Jsme rádi, že jsme se domluvili, byla to jedna z priorit tohoto období,“ říká sportovní ředitel Jan Peterek v oficiálním prohlášení. „Sedmiletá smlouva nám všem dává smysl pracovat koncepčně. A rovnou na více úrovních. I proto jsme Vencu jmenovali nově také šéftrenérem celé organizace.“

Václav Varaďa (43) slavil s Oceláři mistrovský titul jako hráč (2011), i jako trenér (2019). Do funkce hlavního kouče nastoupil v létě 2017, hned v první sezoně se s týmem probil do finále. V následujícím ročníku už získal zlato. V aktuální, předčasně ukončené sezoně, byl s Třincem po základní části druhý. K tomu se jako asistent Jiřího Kalouse podílel na extraligovém stříbru (2015) a jako hlavní trenér dovedl ke zlatu třineckou juniorku (2016). Zkušenosti má i z mládežnických reprezentací.

Dlouhodobého kontraktu si Varaďa váží. „Pro mě je to velké ocenění mé předchozí práce a jsem rád, že jsem dostal takovou důvěru,“ komentoval pro klubový web. „S vedením jsem našel společnou řeč v tom, jak si všichni představujeme, aby to v klubu fungovalo. Myslím, že se ukázalo, že pokud se pracuje na maximum a dělají se správně dílčí kroky, tak se úspěch dostaví. Vážím si takové důvěry a budu se snažit naplňovat jednotlivé cíle, aby všichni byli spokojení, aby i mladí hráči dostávali šanci v A týmu. Samozřejmě za předpokladu, že na to budou hokejově a fyzicky mít.“

Kromě extraligového týmu bude Varaďa jako šéftrenér nově dohlížet i nad vývojem a tréninkovým směřováním všech hokejových mužstev pod hlavičkou Ocelářů. „Cítím velkou zodpovědnost. Ať už směrem ke klubu, tak k fanouškům,“ nezastírá Varaďa. „Pozice šéftrenéra je důvěra a zároveň závazek, aby v rámci klubu byly věci logicky nastaveny tak, aby dávaly smysl. Přál bych si, aby vývoj hráčů v žákovských a v mládežnických kategoriích měl nějakou posloupnost. Aby mladé hokej bavil, měl řád v nastavení herních systémů a hráči byli připraveni na posun do starších kategorií.“

Cíl je podle Varadi jasný: vychovat co nejvíce schopných hráčů. Pro klubový i mezinárodní hokej. „My jim k tomu musíme vytvořit podmínky, aby měli správný růst, aby jejich vývoj byl podle našich představ a celá ocelářská cesta běžela dál,“ dodal Varaďa.

