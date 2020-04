Doudera zůstává v Třinci: Byla to priorita. Odmítl konkurenci i zahraničí | iSport.cz

Doudera nasbíral v základní části 20 bodů (7+13). Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším hráčům ve statistice zblokovaných střel. „Měl jsem nabídky i od jiných týmů, českých i z ciziny, ale v hloubi duše jsem cítil, že bych chtěl pokračovat v Třinci,“ popsal Doudera. „Bylo to mou prioritou a těší mě, že panoval oboustranný zájem.“

Do Třince přišel Milan Doudera v roce 2014. Kromě mistrovského titulu s Oceláři vybojoval dvě stříbrné medaile (2015 a 2018). „Když jsem před šesti lety přicházel, nevěřil bych, že se tak dlouho udržím, protože Třinec je top tým se špičkovými hráči,“ přiznal pro klubový web. „O to více mě to těší, že jsem se prosadil. A jsem hrdý na to, co všechno jsme už dokázali. Chci klubu splácet důvěru, kterou do mě vložil a věřím, že ještě nějaké úspěchy spolu zažijeme.“

Doudera nenápadně šplhá i v klubovém žebříčku mezi obránci, kteří odehráli za Třinec nejvíc zápasů. Má jich už 358, mezi beky je třetí. Před ním už jsou jen Ľubomír Sekeráš (385) a Josef Hrabal (395). „Láká mě zapsat se do klubové historie i takovýmhle způsobem. Škoda, že se letos nehrálo play off. Myslím si, že minimálně deset zápasů by mi ještě naskočilo.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE