TOP 10 posil Sparty, které se vyplatily: eso z Kladna, divoch i legenda | iSport.cz

Češi, Slovák i hráči ze zámoří. Do jakých posil se hokejová Sparty trefila? • FOTO: Koláž iSport.cz Před nedávnem jsme sestavili žebříček deseti nejmizernějších posil hokejové Sparty v poslední dekádě. Nyní pro vás máme opak. Je tu top 10 borců, které pražský klub přivedl s tím, že se od nich tolik nečekalo, ale oni mile překvapili. Ve vybrané desítce najdete zajímavá jména. Dostalo se na dva zámořské borce, Čechy, Slováky i jednoho Slovince.

Troy Milam obránce, USA

2011-13

bilance ve Spartě: 117 zápasů, 39 bodů (12+27) Byl to jeden z prvních zámořských hráčů, kteří do Sparty přišli. Na rozdíl od většiny po něm (Gawryletz, Glen, Deveaux, atd.) se však Troy Milam povedl. O šanci v NHL se pral šest let marně, nedostal ani jeden zápas. Dva roky hrál ve Finsku, pak si ještě na sezonu odskočil do AHL. V létě 2011 ale podepsal Spartě. Dobře bruslařsky vybavený obránce se okamžitě zařadil mezi pilíře defenzivy Pražanů. V prvním roce se stal nejlepším ligovým střelcem mezi beky. Po dvou sezonách ho pak ulovil Salcburk, dnes Milam působí v korejském Anyangu Halla. Troy Milam se raduje z gólu, který vstřelil v utkání s Kladnem • Foto Michal Beránek (Sport)

Jaroslav Hlinka útočník, Česko

2012 (návrat)

bilance ve Spartě: 818 zápasů, 716 bodů (244+472) Možná si říkáte, co v přehledu posil, které překvapily, dělá tahle sparťanská legenda. Hlinka se po třicítce vydal zkusit štěstí do NHL, vydržel tam rok a podepsal švédskému Linköpingu. Z něj si na startu dvou sezon vždy odskočil na několik utkání do Sparty. A žádná sláva to nebyla. Třetí rok už dokonce naskočil za Plzeň. Ve 36 letech své severské angažmá po čtyřech sezonách ukončil. Na jaře 2012 znovu podepsal Spartě. A popravdě, už se od něj tolik nečekalo. Hlinka ale zase rozpálil své motory a hrál parádně. V rudém dresu nakonec ještě odehrál sedm sezon, byl kapitánem a bodovým lídrem. Legenda Sparty Jaroslav Hlinka • Foto Jaroslav Legner / Sport

Adam Polášek obránce, Česko

2014-16

bilance ve Spartě: 188 zápasů, 102 bodů (30+72) V 18 letech odešel do Kanady. Dva roky odehrál v kanadské juniorce, další dvě a půl sezony pak mezi muži. Do NHL se ale neprosadil, končil utopený v suterénu ECHL. Když ho brala Sparta, bylo mu 22 let. Pražané si ho nejdřív oťukali v Litoměřicích, Polášek ale hned ukázal, že na extraligu má. Od dalšího ročníku už byl jasným lídrem defenzivy Sparty. Odpíchl se k prvním reprezentačním startům, po další podařené sezoně nabral směr KHL. Loni se do rudého dresu vrátil na půlsezónní výpomoc, aktuálně patří finské Tappaře. Sparťanský obránce Adam Polášek v akci • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jan Piskáček obránce, Česko

2013-dodnes

bilance ve Spartě: 262 zápasů, 76 bodů (21+55) „Přišel jsem zabojovat o místo,“ hlásil skromně Jan Piskáček, když do Sparty v roce 2013 přicházel. Předchozí tři sezony odehrál na Kladně, ta poslední byla výluková, v týmu tak měl Jágra, Plekance nebo Židlického. Svůj flek měl. Úkol? Hrát poctivě do defenzivy, nic velkého nevymýšlet. Jeho bodové maximum tak bylo 5 punktů za celý ročník. Příchodem do Prahy ale vyzrál. Nic moc se od něj přitom neočekávalo. Potvrdil roli psa obranáře, také ale vypiloval podporu útoku. V sezoně 2018/19 byl dokonce kapitánem. V klubu působí stále. Sparťanský obránce Jan Piskáček pálí • Foto Michal Beránek / Sport

Martin Réway útočník, Slovensko

2014-15

bilance ve Spartě: 56 zápasů, 59 bodů (15+44) Zlobivé dítě slovenského, ale tak trochu i českého hokeje. Réway si střihnul sezonu ve Spartě už v dorostu, aby pak odešel do kanadské juniorské soutěže. Po dvou letech se vrátil zpátky do Prahy. Měl samozřejmě nálepku velkého talentu, ale takové výkony stejně nikdo nečekal. V 19 letech se stal tahounem týmu. Měl více než bod na zápas, rozdával geniální přihrávky, byl tvůrcem hry, režisérem přesilovek. V průběhu druhého ročníku si ale vydupal odchod do Švýcarska. I vinou zranění a nemoci srdce šla jeho kariéra strmě dolů, v minulém ročníku oblékal také dres Kladna. Martin Réway oslavuje svou trefu za Spartu • Foto Michal Beránek (Sport)

Robert Sabolič útočník, Slovinsko

2014-16

bilance ve Spartě: 134 zápasů, 73 bodů (42+31) Do Prahy přišel po solidní sezoně v německém Ingolstadtu. Měl pověst rychlého křídla s dobrou střelou, o rok dřív v Popradu to však neukázal. Čekalo se, zda se ve Spartě chytne. A chytil se parádně. Postupně si získával víc a víc času na ledě, ukazoval svoje vlohy snajpra. Ve druhém ročníku to rozbalil naplno. Nasázel 23 gólů! Pouhé dva zásahy ho dělily od titulu extraligového krále střelců. V Praze se odchovanci slovinské Jesenice líbilo, přesto nabral směr KHL. Hned se tam zařadil mezi top hráče, v prvním roce byl v elitní dvacítce kanadského bodování celé ligy. Teď patří švýcarskému Ambri. Slovinec Robert Sabolič ve speciálním sparťanském dresu • Foto Michal Beránek / Sport

Michal Čajkovský obránce, Slovensko

2015-17

bilance ve Spartě: 80 zápasů, 45 bodů (19+26) Obrovitý slovenský bek byl jedním z největších výkonnostních překvapení poslední dekády. Nejen ve Spartě, ale v celé extralize. Zkoušel se prosadit v zámoří, v draftu si ho však nikdo nevybral. Sen o NHL nechtěl pustit, a tak to zkusil přes farmy. Jenže dva roky strávil pouze ve sklepě ECHL. Když v roce 2015 ve 23 letech podepsal Spartě, nic moc se od něj nečekalo. „Přichází jako rozšíření kádru, popere se u nás o místo,“ říkal tehdy manažer Patrik Martinec. A Čajkovský si nejenže místo získal, ale hned v prvním roce se stal nejlépe pálícím ligovým bekem. Bylo jasné, že ho Sparta dlouho neudrží. V půlce další sezony odešel do KHL. Michal Čajkovský se raduje z góly na Open Air zápase s Brnem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Tomáš Dvořák obránce, Česko

2017-dodnes

bilance ve Spartě: 130 zápasů, 27 bodů (7+20) Když v létě 2017 přicházel z Karlových Varů, měl už za sebou tři sezony mezi muži, a dokonce devět reprezentačních startů. Přesto mu bylo teprve 22 let a měl spíše nálepku příslibu dalších let. Zprvu to vypadalo, že se mu ji naplnit nepodaří. Srovnával se s tlakem a prostředím českého velkoklubu. V poslední sezoně ale naplno ukázal, co v něm dřímá. Dvořák se vypracoval v jednoho z nejlepších defenzivních beků ligy. „Vím, jaké jsou mé úkoly. Ty se snažím plnit,“ říká. Má hrát důrazně, tvrdě kolem vlastní brány a mantinelů. A daří se mu to. Tomáš Dvořák působí ve Spartě dodnes • Foto Michal Beránek / Sport

Jan Košťálek obránce, Česko

2018-dodnes

bilance ve Spartě: 101 zápasů, 42 bodů (20+22) Ne, že by se od něj kvalitní výkony nečekaly, ale Košťálek po svém návratu ze zámoří výkonnostně stejně překvapil. Za oceánem strávil šest let, byl draftovaný ve 4. kole Winnipegem, NHL si však nikdy nezahrál. Poslední rok dokonce pendloval mezi AHL a ECHL. Vrátil se domů, do Sparty. Už první sezona byla dobrá, ta uplynulá však byla ještě výrazně lepší. Košťálek dlouho pálil za střeleckým rekordem extraligy co do branek obránce. Nakonec se zastavil na 14 trefách. Stále je mu teprve 25 let, je budoucností zadních řad Pražanů. Obránce pražské Sparty Jan Košťálek • Foto Michal Beránek / Sport