Návrat do Litvínova po 16 letech. Nejdřív přivedu kouče, slíbil Hynek | iSport.cz

Jako trenér jen v české nejvyšší soutěži prošel Znojmo, Plzeň, Spartu, Karlovy Vary, Pardubice, Liberec, Hradec Králové. Sportovního šéfa dělal v prvoligovém Ústí. Do Litvínova nastoupil začátkem týdne. Zadání zní jasně, zlepšit výsledky týmu, který pět let od zisku titulu hrál převážně o záchranu. Pavel Hynek to tam má z domova jen hodinu, zatím dojíždí. V kanceláři zůstává od rána do večera, je neustále na emailu nebo u telefonu. I rozhovor pro Sport přerušilo pár důležitých hovorů a zpráv.

Jak to, že jste přesedlal do jiné role? Trénovat se vám už nechtělo?

„Tak to není. Dvouleté působení v Rusku mě okysličilo. Člověk si to uvědomí, až když si to prožije. Tady jsem dvacet let byl v osudí trenérů a putoval po republice, ať jako hlavní nebo asistent. Pak už to sklouzlo trochu do stereotypu. Člověk je ve stejném prostředí tolik let, ale musím říct, že v Rusku jsem pocítil něco jiného. Vypadli jsme z play off a já za týden mohl pokračovat znovu, byl jsem nabitý energií. Není to o tom, že už bych nechtěl trénovat a posouvat se. Ale poslední roky už jsem o téhle pozici uvažoval.“

Už jste to navíc dělal, že?

„Ano, během štace v Ústí nad Labem, kdy jsem si hráče a smlouvy dělal sám a manažer to podepisoval. Ale myslím, že za ty roky už člověk má nějaké zkušenosti, tedy ne s tím papírováním, to je druhý strana, která mě bude ze začátku asi zatěžovat. Ale myslím, že o hráčích a trhu přehled mám. Když jsem si dával do roviny možnosti na trénování a pak přišla nabídka zapojit se do managementu, tak to u mě vyhrálo. Oslovilo mě to. A upřednostnil jsem to i před trénováním a tím, že bych čekal, jak to dopadne v Rusku. Tam začíná příprava 15. července a karty se rozdávají spíš až v květnu a červnu. Když jsem srovnával nabídky tady a v Rusku, už jsem nechtěl čekat. A na rovinu řeknu, že pokud jde o Rusko, bojím se situace s pandemií, jaké tam bude mít následky. Je to všude, ale v mém rozhodování to sehrálo podstatnou roli.“

Pokud je mi známo, ve hře byl třeba hradecký Mountfield. Pak se rozhodli jinak. Dá se říct, že jste nebyl daleko od toho, abyste trénoval dál?

„K nabídkám bych se úplně nechtěl vyjadřovat. Už je to pryč, nechci mluvit o tom, kdo mě oslovil, nebo ne. Ale nabídek jsem měl víc, než Pepík Jandač (směje se). Kdybych měl v tomhle duchu pokračovat, dodám, že mi volali z Montreal Canadiens, že o mně vědí… Trenéry však mají podepsané, ať jsem v klidu. Ale neberte mě vážně. (směje se)“

Nastoupil jste před čtyřmi dny. Co jste začal řešit nejdřív?

„Od rána do večera jsem byl v Litvínově a přebíral agendu. Ale první krok bude podepsat trenéra a postavit realizační tým. Měl jsem v hlavě dvě jména. Na jednoho bohužel nedosáhneme, má ambice jít ještě trénovat ven. Nicméně moje snaha je vytvořit silný a zkušený realizační tým.“

Naznačíte nějaká jména?

„Pořád nevím, jestli se to podaří. Ale do příštího týdne, po Velikonocích by mělo být jasno. Taky zkoumám, jací hráči jsou volní. V Litvínově je půlka mužstva podepsaná, půlce končí smlouvy. Za normální situace by nebyla takový problém dávat to dohromady. Jenže všechno stojí, řeší se mnohem důležitější věci. Asi se změní finanční situace ve společnosti, neví se, jak bude fungovat ekonomika. Až potom přijde na řadu sport. Kdo má podepsané celé mužstvo, řeší, jak to ořezat. My budeme s půlkou týmu jednat v možnostech, které nám umožní rozpočet.“

Když se vrátíme k trenérům, přijde někdo jiný?

„Určitě. Doufám, že se mi podaří s těmi lidmi domluvit a dotáhnout je do Litvínova. U toho se musí začít. Téměř všichni to budou noví lidé. S nimi chci vytvořit i tvůrčí, pracovní prostředí. Pokud jde o tým, měl by se omladit a zrychlit.“

Pojďme k věci. Je ve hře Václav Sýkora, s nímž jste naposledy působil v Hradci Králové a který stejně jako vy v Litvínově už trénoval?

„Hlavního on už dělat nechce. Po sezoně vedení Litvínova udělalo konkurz na trenéry, já jsem přivedl svoje jméno. Tomuhle trenérovi věřím, hrozně moc hráčů posunul výš.“

Václav Sýkora a Pavel Hynek pokračují ve spolupráci • Foto Profimedia.cz

Nějaký hvězdoslav?

„Myslím, že dost lidí ta volba překvapí.“

Jak to vypadá s mužstvem? Smlouva, končí Viktoru Hüblovi, Františku Lukešovi. Jak to vůbec bude s cizinci?

„To nakonec může být problém i toho trenéra. Můžete to mít ošetřené ve smlouvě, ale jdete do rizika, že kdyby se třeba liga nerozběhla, můžou nastat u zahraničních hráčů potíže. Snad se nebudou omezení vztahovat na lidi s pracovním povolením. Jak to bude s cizinci, ukážou další měsíce. Tohle bude řešit celá Evropa, je otázka, zda Amerika pustí hráče sem.“

Něčeho takové jste se bál v Rusku?

„Byla to jedna těch z věcí. Tam nemůžete pracovat na turistické vízum, nýbrž pracovní. Jenže teď nevíme, jak to bude, jak to zasáhne ekonomiku a jak tam peníze spadnou. Pro mě byla priorita posunout se tam profesně, jít do klubu s většími ambicemi. Ale už jsem pak na to nechtěl čekat. Když jsem se o tom bavil před čtrnácti dny, bylo mi doporučeno, abych nikde nepodepisoval. Tam to teď úplně stojí.“

Pokud jde o hráče, na českém trhu bývají v tuto dobu už rozebraní…

„Ti, co tam byli, někdy od konce roku začali prodlužovat smlouvy. My budeme muset řešit ty, jimž kontrakty skončily a sondovat možnosti. Co je na trhu, máme zmapované. Myslím, že se ještě objeví některá jména, třeba ti, co nebudou akceptovat snižování platu. Vypovědí smlouvy a můžou se objevit v nabídce. Další věc je, že spousta hráčů nebude chtít hrát venku. Uvidíme, jak bude vypadat situace za čtrnáct dní.“

Stavěl byste mužstvo jinak, kdyby došlo k uzavření extraligy?

„Ano. Dalo by se výrazně omladit, mohlo by se budovat. Ale co je na trhu, to máme zmapované. Nechci navíc podepisovat, ani ukončovat spolupráci s hráči sám, nýbrž v součinnosti s trenéry. Proto napřed musím přivést hlavního kouče, ten si k sobě vybere asistenty a realizační tým, pak budeme řešit hráčské otázky. Záleží, co je na trhu, co se vrátí a jestli bude extraliga sestupová nebo uzavřená. Za sebe řeknu, že jsem proti uzavření. Pro český hokej to není dobře. Ale je to jenom můj názor z pozice středního managementu.“

S tím vysokým se v tomhle možná neshodnete…

„Tohle si rozhodnou majitelé, kteří do hokeje dávají peníze. Můj názor to vůbec neovlivní.“

Litvínov je specifický, ale když začalo být zle, provětral se kádr. Nemělo se k tomu přikročit o něco dřív?

„Je naopak dobře, že staví na domácích hráčích a jádro tvoří tihle kluci. Na ně se pak nabalí další dobří hokejisté, ať z ciziny, nebo z domácího trhu. Tak by to mělo být. Zařekl jsem se, že se zdržím komentářů, co bylo v Litvínově předtím. Ale po historickém titulu se to jádro nedoplňovalo, pořád to viselo na klucích, kteří byli rok od roku starší. Nakonec jim pomohli příchozí hráči a čtyřicetiletý Viktor Hübl. Před ním klobouk dolů. Ovšem nezabudovávali se noví hráči, kteří by tyhle hráče měli nahradit a jednou převzali pozici lídrů. Nechci kritizovat, co bylo předtím. Ale tohle není otázka sezony, dvou, táhne se to od zisku titulu. Kdyby se zapracoval za sezonu jeden hráč, který by to měl výhledově přebírat, za těch pět let od titulu by jich bylo dneska pět nových. Další věc je, kolik hráčů trh nabízí a kolik jich dokážete dostat do Litvínova. Nechci kritizovat, co bylo předtím.“