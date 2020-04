Já a první lajna Bostonu? Nemůžu rozhodit nejlepší útok, hlásí Kovařčík | iSport.cz

Reálné play off hrát nemohou, tak si nucenou pauzu zpestří bitvami na herních konzolích. Hokejisté třineckých Ocelářů se v přímém souboji utkají o nejlepšího hráče NHL 20. Do turnaje se přihlásili útočníci Ondřej a Michal Kovařčíkovi, Jan Hladonik a David Kofroň. Začíná se v úterý v 17 hodin, komentované zápasy bude možné sledovat na klubovém YouTube kanálu . Bitvy ve skupině startují zostra bratrskou bitvou. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz. Více ZDE>>>

„S bráchou jsme NHL často hrávali na hotelu, byly to hodně vyrovnané bitvy, kolikrát dost vyhrocené,“ usmívá se Ondřej Kovařčík. „Občas jsme se po nich třeba dva dny nebavili, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat tentokrát. Bavilo nás to oba, tak jsme se do turnaje přihlásili. Stejně teď není moc co dělat, tak aspoň trochu zabijeme čas.“

Kromě Kovařčíků se do turnaje přihlásili Jan Hladonik a David Kofroň. Každý si vybral svůj tým. Ondřej Kovařčík má Toronto, brácha Michal zvolil Boston. Hladonik hájí barvy Edmontonu a Kofroň nasadí Carolinu. Ve skupině se utkají každý s každým a nejlepší dva jdou do pátečního finále.

„Boston jsem si vybíral pravidelně už od NHL 2014/15, líbilo se mi, že má hodně šikovných praváčků,“ vysvětluje Michal Kovařčík. „A když tam navíc přibyl i David Pastrňák, nebylo co řešit. Náramně se mi hodí.“

Do sestavy mohou hokejisté nominovat i sami sebe. „Jenže my jsme tam jako náhradníci do extraligy, máme slabé hodnocení a to by šlo strašně poznat,“ usmívá se Michal Kovařčík. „Rád bych se dal do první lajny Bostonu, ale přece si nemůžu rozbít svůj nejlepší útok! Uvidíme. Leda, že bychom si schopnosti vylepšili.“

Ondřej Kovařčík pro změnu nedá dopustit na Toronto. Ostatně číslo 34 si na svůj ligový dres vybral právě díky Austonu Matthewsovi. Ten má být spolu s Williamem Nylanderem jeho největší zbraní. Kdyby měl do hry nasadit i sebe, tak by si podobně jako bratr schopnosti a hodnocení radši vylepšil. „Kéž by to takhle šlo i v reálu,“ směje se. „Co bych si vylepšil? Všechno! Hlavně mít šikovnější ruce, to by se mi líbilo.“

Že se do týmového turnaje na PlayStationu přihlásili převážně mladší borci, to sourozence nepřekvapilo. „Zkušenější kluci už mají své hrací dny za sebou,“ usmívá se Ondřej Kovařčík. „Možná kdyby se hrál Prince Of Persia nebo nějaký kostičkovaný tetris... Ale já už to taky nějaký čas nehrál a s bráchou jsme si slíbili, že speciálně trénovat nebudeme. Půjdeme do toho rovnýma nohama.“

PROGRAM TURNAJE:

Úterý 14. dubna:

Michal Kovařčík vs. Ondřej Kovařčík (17)

Jan Hladonik vs. David Kofroň (hned po konci prvního zápasu)

Středa 15. dubna:

Michal Kovařčík vs. David Kofroň (17)

Ondřej Kovařčík vs. Jan Hladonik (hned po konci prvního zápasu)

Čtvrtek 16. dubna:

Michal Kovařčík vs. Jan Hladonik (17)

Ondřej Kovařčík vs. David Kofroň (hned po konci prvního zápasu)

Pátek 17. dubna:

finále (17)

(streamy všech zápasů na YouTube hcocelari.cz)