Hudáček do Třince?! Oceláři lákají hvězdu extraligy, do Liberce Kváča | iSport.cz

Kontrakty dobíhají, konec dubna se blíží a generální manažeři dávají dohromady soupisky na příští extraligový ročník, který se snad rozjede v klasickém režimu v půlce září. Spousta nových smluv je předjednaných i podepsaných, ti vyvolení mají luxus volby. Jedním z nich je i Libor Hudáček, jenž čeká na lukrativní laso z KHL či Švýcarska. Ovšem i Oceláři mají šanci.

Loňští šampioni zájmem o Hudáčka dávají najevo, že shánějí tzv. game changera, po avizovaném odchodu Wojteka Wolskiho o to víc. „O takového hráče bychom samozřejmě měli zájem, ale vím, že pro něho je prioritou zahraničí,“ reagoval sportovní ředitel klubu Jan Peterek a vyzdvihnul Hudáčkovy kvality: „Umí být nejen produktivní, ale dovede se dostat i protihráčům pod kůži, tím je pro soupeře nepříjemný. Všechny tyto atributy z něho dělají rozdílového hráče, kterých je na trhu málo. Podle mého o něho bude větší zájem i z jiných extraligových a zahraničních klubů.“

Hudáček interes bohatého extraligového klubu potvrdil. „Nejen z Třince, ale od více týmů jsem dostal nabídku. Ale ano, Třinec tam je také,“ prohlásil jeden z nejoceňovanějších hráčů elitní české soutěže.

Jak již bylo zmíněno, bodové konto za poslední dva ročníky má takové, že nemusí kývnout hned. „Sezona mi vyšla a chtěl bych toho využít, láká mě zkusit KHL nebo Švýcarsko,“ pronáší 29letý útočník s tím, že pod Ještědem se ohledně tvorby nového kontraktu nedostali daleko. „S Libercem jsme se bavili, ale oni mi otevřeně řekli, že vědí, jaká je nyní moje cena a že momentálně na mě nemají. Přejí mi, abych našel dobré angažmá venku, uspěl tam. Kdybych se vracel zpátky, mám u nich dveře otevřené,“ líčí Hudáček, jak se s vedením Bílých Tygrů rozloučil.

Momentálně pobývá s rodinou na Slovensku, doléčuje zranění. „Po návratu z Liberce jsme doma absolvovali dvoutýdenní karanténu. Uběhlo to jako nic, vybalovali jsme, stěhovali, bylo co dělat. Teď už jedeme třetí týden, venku hezky, je to kvůli všem opatřením těžší… Jsem pořád doma, aspoň dávám do kupy zdravotní neduhy,“ informoval Hudáček.

Liberec však nehlásí jen odchod, k již dřívější informaci Sportu o nástupu karlovarského ofenzivního dua Tomáš Rachůnek, Dávid Gríger se přidává další. A sice do brankoviště. To by měl nově dostat na starost Petr Kváča, naposledy polovina třineckého tandemu. Dvaadvacetiletý gólman s velkým potenciálem má i budějovickou historii, v poslední sezoně zvládl za Oceláře 30 utkání s úspěšností zásahů 92,1 procent.

V Třinci potvrdili, že se s bývalým juniorským reprezentantem nedohodli na další spolupráci. „S Petrem jsme byli spokojení, brali jsme ho jako projektového brankáře na delší dobu, něco jako Šimona Hrubce. Skončila mu smlouva, kterou jsme přebírali z Budějovic, a dál jsme se nedomluvili,“ připojil manažer Peterek.

Liberecká mise bude pro Kváču velkou výzvou, bude nahrazovat výtečného Dominika Hrachovinu, jenž se vrátil do finského Tampere.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE