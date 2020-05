Nové tváře Komety: Nejlepší lotyšský bek a Rakušan s maturitou z Česka | iSport.cz

Kometa se v závěru základní části dostala do krize. Jak se připraví na play off? • Barbora Reichová (Sport)

Ve Zlíně už na Ralfse Freibergse nebyly po třech letech peníze. Kometa je našla a potvrdila očekávanou dohodu s lotyšským reprezentantem. Získala také rakouského snajpra Petera Schneidera a vrací se mladý bek Libor Zábranský, syn majitele klubu a trenéra. Brno však počítá i ztráty. Útočníci Rudolf Červený se Šimonem Stránským mizí do Finska.

Už žádné rozhazování, lákání velkých jmen na štědrou výplatu. Také v Brně se najelo na spořivý program, kádr nebude prošpikovaný esy od první pětky po čtvrtou. Přesto se povedlo přivést jednoho z nejlepších obránců extraligy. Lotyš Freibergs má za sebou tři výborné ročníky v dresu Zlína. Jeho prioritou byl návrat do KHL, jenže adekvátní angažmá v těžké době nesehnal. „Momentálně je to nejlepší obránce v Lotyšsku,“ tvrdí jeho agent Pavol Čislikovský.

Odchovanec Dinama Riga se do Brna těší. V Česku si zvykl, snaží se naučit jazyk. Přátelskou povahou si ve Zlíně získal sympatie. Za tři sezony nevynechal jediný zápas! Nyní obleče dres velkého rivala Beranů. „Existuje mnoho důvodů, proč bylo mým cílem dostat se do Komety,“ tvrdí osmadvacetiletý produktivní zadák.

„V první řadě to byli fanoušci. Upřímně, jsou pro mě nejhlasitější a nejzajímavější v lize. Viděl jsem je, jak čekali před stadionem více než dvě hodiny před utkáním. To je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální,“ podotýká na webu Komety. Freibergs je bek do přesilovky, takže doplní Ondřeje Němce s Filipem Pyrochtou.

Kometa má také nového kouče brankářů Pavola Rybára, jenž působil v Pardubicích. V útoku se čekají góly od Rakušana Schneidera (29), který má za sebou solidní ročník ve švýcarském Bielu. V osmatřiceti startech zapsal 23 bodů (12+11). Česko pro něj není žádnou neznámou, v mládeži hrával za České Budějovice, Český Krumlov či Znojmo. Během působení na jihu Moravy stihl i jednu zásadní životní událost. „Maturoval jsem tady, bude to něco jako návrat domů. A extraliga super zkušenost,“ míní Schneider, jenž se česky velmi dobře domluví.

Prošel i Slovanem Bratislava, nižšími soutěžemi v zámoří a po comebacku do Rakouska v roce 2018 válel dva roky v EBEL za Vienna Capitals. Odtud zná brněnského kanonýra Petera Muellera. Schneider má na svém kontě také dvě účasti na seniorském MS a na angažmá v Kometě se chystá ve Villachu, kde žije s přítelkyní.

„Pan Zábranský mě chtěl už v minulé sezoně, ale to jsem byl pod smlouvou. Zůstali jsme v kontaktu a pak jsme si znovu zavolali. Řekl jsem mu, že chci zkusit něco nového a po letech si zahrát v Česku,“ popisuje útočník na stránkách klubu. V Brně by se měl stejně jako Freibergs a Američan Mueller objevit koncem července při začátku přípravy na ledě.

