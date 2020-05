Červený o konci v Brně, Zábranském i Bartošákovi. Co čeká od Lahti? | iSport.cz

Po nedokončené sezoně kývl na snížení platu v Kometě. V klubu, za který stihl odehrát pouze šest zápasů, měl zůstat. Jenže opakovaná nabídka z Finska vše změnila, Rudolf Červený (30) se po dohodě s brněnským šéfem Liborem Zábranským stěhuje do Pelicans Lahti. „Bavili jsme se o tom, že bych se možná mohl v budoucnu do Brna vrátit,“ přibližuje útočník.

Plány na dlouhodobější usazení v extralize letí do koše. „Bohužel v Hradci vznikla ohromná panika,“ povzdechl si Rudolf Červený, jenž byl na konci ledna vyměněn jako zraněný do Brna. Ani tam dlouho nevydržel. Od podzimu si po KHL (Slovan Bratislava) a švédské SHL (Brynäs Gävle) vyzkouší finskou Liigu. Mladý tým Pelicans má hodně stát na jeho ofenzivních schopnostech a závoře v bráně jménem Patrik Bartošák.

Jak se seběhl váš přestup do Finska?

„Lahti o mě mělo zájem už během minulé sezony a rok předtím. S agentem zůstalo v kontaktu. V Brně jsem se pak zeptal, zda by mě uvolnili. Nějaký čas se to řešilo. Libor Zábranský mi to nakonec umožnil, za což mu děkuji. Tohle je asi nejlepší krok pro obě strany. Co jsem slyšel, Lahti je krásné město. Na finskou ligu slýchám různé názory. Radši si udělám obrázek sám. Vím, že odtud chodí plno mladých hráčů na draft, v lize dostávají hodně šancí. Určitě je to bruslivá soutěž.“

Vy jste ale nejprve prohlásil, že jste se v Brně domluvil na úpravě podmínek a nikam nejdete…

„V té době jsem opravdu nic jiného neřešil. Až ke konci. Měl jsem smlouvu a myslel si, že zůstanu. Na penězích jsme byli domluveni, akceptoval jsem snížení platu. Určitě bych nešel proti Kometě a nesnažil si vydobýt přestup. Potom se to vyvinulo tímto směrem. Kdyby nebyl koronavirus, asi by tato situace nenastala a já bych byl normálně dál v Brně. V Česku jsem s nikým jiným nejednal. Agent nikde neříkal, že bych měl být k dispozici.“

Když hledám přirovnání pro vaši minulou sezonu, napadá mě slovo „divná“: Co vás?

„Jo, to je přesné. Samozřejmě jsem měl jiné představy. Myslel jsem, že budu delší dobu na jednom místě. V Hradci jsem všechny znal. Bohužel vznikla po začátku sezony ohromná panika. Vedení nemělo úplně trpělivost. Tyhle věci ovlivní každého. Očima hráče jsem to viděl úplně jinak.“

Mountfield vás vytrejdoval, ovšem po zranění jste docela dlouho čekal na další zápas. Proč?

„Plán byl takový, že se v klidu nachystám na play off. A naskočím zdravotně a fyzicky stoprocentně připravený. Byli jsme domluvení, že půjdu hrát až těsně před vyřazovací částí. Nakonec to bylo dřív, protože bylo potřeba udržet šestku. Samozřejmě to nemohlo být z mé strany ono. Ale věřil jsem, že během čtrnáctidenní pauzy se připravím tak, abych byl pro tým v play off platný.“

Kometa měla rozkolísanou základní část. Zvedla by se v bitvách o všechno?

„Cítil jsem, že bychom byli jiný tým. Myslím, že bych se nemýlil. Měl jsem z toho dobrý pocit. Přepnuli bychom úplně jinak. Souhlasím, že v základní části bylo pár zápasů rozpačitých. Hlavně se slabšími celky. Ale například prvnímu Liberci jsme doma nedali moc čuchnout. Bylo znát, že těžké zápasy Kometa hrát umí. Tým byl zkušený, plný kvalitních hráčů. Plus dva skvělí gólmani.“

Jak jste reagoval na Zábranského tahy, například neortodoxní střídání či nečekané výměny?

„Věřil jsem, že ví, co dělá. On je majitel i trenér, mohl jednat rychle a nečekat. Neměl jsem s tím problém. Dělal to pro dobro mužstva. Snažil se namíchat tu správnou sestavu.“

Co víte o Pelicans?

„Je tam plno mladých hráčů. Klub se chce určitě dostat do play off. Cizinci ve Finsku hrají první a druhou lajnu. Do takové role se mnou počítají. Mám chodit na přesilovky a pomoct k tomu, aby tým vyhrával. Do Lahti bych měl jet v srpnu na led. Doma se umím dobře připravit. Chodíme trénovat v Českých Budějovicích. V naší partě jsou Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Jirka Smejkal. Teď se připojil Lukáš Vopelka. Někdy přijde Kanty (brankář Pavel Kantor). Obvykle hrajeme na dvě lajny, takže je to náročné na fyzičku.“

Jde s vámi i brankář Patrik Bartošák. Jste rád?

„Už jsme si samozřejmě volali. Známe se z nároďáku. Myslím, že je to jeden z nejlepších gólmanů v Česku. Dobrý brankář je základ. Do Budějovic přišel z Brna Marek Čiliak. To je výborný tah. Týmu může hodně pomoct. Pro Budějovice je důležité, aby chytly začátek.“

Pohled Vladimíra Vůjtka „Finská soutěž přeje bruslařům, což Ruda je. Myslím, že Liiga by mu mohla sedět i víc než švédská SHL. Pelicans ho mají nastudovaného, skauti viděli několik jeho zápasů a přesně vědí, proč ho do mužstva chtějí.“